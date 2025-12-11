eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkoweKasowy PIT z wyższym limitem przychodów. Czy przedsiębiorcy rzeczywiście skorzystają?

Kasowy PIT z wyższym limitem przychodów. Czy przedsiębiorcy rzeczywiście skorzystają?

2025-12-11 00:01

Kasowy PIT z wyższym limitem przychodów. Czy przedsiębiorcy rzeczywiście skorzystają?

Kasowy PIT z wyższym limitem przychodów. Czy przedsiębiorcy rzeczywiście skorzystają? © wygenerowane przez AI

Senat przyjął w środę 10 grudnia 2025 roku zmianę podnoszącą limit przychodów umożliwiających skorzystanie z kasowego PIT z 1 mln do 2 mln zł rocznie. To odpowiedź na dotychczasową marginalną popularność tej formy rozliczeń, ale czy to wystarczy?

Przeczytaj także: Kasowy PIT dla przedsiębiorców - co oznacza w praktyce

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego Senat podniósł limit przychodów dla kasowego PIT do 2 mln zł rocznie.
  • Jakie są główne ograniczenia kasowego PIT i dlaczego ta forma rozliczeń nie cieszy się popularnością.
  • Jakie ryzyka podatkowe wiążą się z wyborem kasowego PIT.
  • Dlaczego ulga na złe długi może być lepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców.
  • Jakie są perspektywy na przyszłość dla kasowego PIT i czy zmiany zachęcą przedsiębiorców.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w pierwszym roku obowiązywania, czyli na 2025 r., metodę kasową do 20 lutego wybrało zaledwie 1673 przedsiębiorców, co stanowi około 0,001 proc. wszystkich prowadzących JDG. Tak niewielkie zainteresowanie potwierdza analizowany rok temu trend, gdy po upływie terminu zgłoszeń okazało się, że kasowy PIT nie stał się, jak zapowiadano, realnym wsparciem dla płynności firm.

Dlaczego kasowy PIT miał być przełomem?


Przepisy przewidują, że przedsiębiorca płaci PIT dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Rozwiązanie ma jednak swoje ograniczenia:
  • obowiązuje wyłącznie dla JDG,
  • wyłączone są firmy prowadzące księgi rachunkowe,
  • metoda ma zastosowanie także do kosztów, bez zapłaty faktury nie rozliczymy wydatku,
  • po 2 latach od wystawienia faktury i tak powstaje obowiązek podatkowy (nawet bez otrzymania płatności),
  • wymagana jest dodatkowa, szczegółowa ewidencja oraz weryfikacja wpływów na rachunku bankowym.

To w praktyce oznacza, że kasowy PIT jest raczej odroczeniem podatku, a nie jego uniknięciem, a do tego wymaga bardziej złożonej obsługi księgowej.

Czy wyższy limit do 2 mln zł coś zmieni?


Podniesienie limitu przychodów do 2 mln zł zdecydowanie rozszerza grono uprawnionych. Do tej pory wielu przedsiębiorców nie mogło skorzystać z tej preferencji, gdyż obroty były powyżej 1 mln zł. To szczególnie istotne w branżach usługowych i handlowych, w których liczba faktur i przychody są wyższe.

Wyższy limit niewątpliwie otwiera drzwi większej grupie przedsiębiorców, ale nie rozwiązuje podstawowych wad kasowego PIT. Kluczowym problemem nadal jest to, że po 2 latach podatek trzeba zapłacić niezależnie od otrzymania zapłaty, a do tego przedsiębiorca musi prowadzić dodatkowe ewidencje i skrupulatnie monitorować wpływy. Dlatego nie spodziewam się radykalnego wzrostu popularności tej metody, może poprawić statystyki, ale nie zmieni ogólnego obrazu. W wielu przypadkach nadal korzystniejsza i prostsza może okazać się ulga na złe długi.

W mojej ocenie, barierą nie jest sam limit, lecz złożoność rozliczeń i ryzyka związane z wyborem nieoptymalnej formy podatku. Dziś przedsiębiorcy niejednokrotnie borykają się z wyborem odpowiedniej formy opodatkowania, a kasowy PIT zwiększa jeszcze bardziej ryzyko. Przykładowo, kumulacja przychodów (płatności) na skali podatkowej może spowodować wejście w drugi próg podatkowy, a więc w stawkę 32%. W praktyce o wyborze decydować będzie więc nie tyle limit, ile charakter rozliczeń i stabilność płatności w danej branży.

Co dalej?


Zmiana limitu przychodów to krok w stronę zwiększenia dostępności kasowego PIT, ale nadal brak jest przesłanek, by oczekiwać masowego zainteresowania, tak jak pierwsze dane z 2025 r. okazały się marginalne.

Jeżeli celem ustawodawcy jest realne wsparcie płynności przedsiębiorców, wiele wskazuje na to, że zniesienie ograniczeń w uldze na złe długi, co już wielokrotnie podkreślałem, mogłoby przynieść bardziej wymierne i systemowe efekty.

Autor: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt
Przeczytaj także: Czy kasowy PIT będzie korzystny dla przedsiębiorców? Czy kasowy PIT będzie korzystny dla przedsiębiorców?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: PIT kasowy, metoda kasowa, metoda kasowa rozliczenia PIT, limity podatkowe, podatek od firmy, podatek dochodowy, działalność gospodarcza, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek PIT, rok 2026

Przeczytaj także

Jak na koniec roku obniżyć podatek dochodowy?

Jak na koniec roku obniżyć podatek dochodowy?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kiedy się opłaca?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kiedy się opłaca?

To już ostatnia szansa na wybór lub zmianę formy opodatkowania

To już ostatnia szansa na wybór lub zmianę formy opodatkowania

Polski Ład a zmiana formy opodatkowania w 2022 r. - jak zgłosić i do kiedy?

Polski Ład a zmiana formy opodatkowania w 2022 r. - jak zgłosić i do kiedy?

Polski (nie)Ład, czyli jak rozliczyć PIT za 2022 rok

Polski (nie)Ład, czyli jak rozliczyć PIT za 2022 rok

Zmiana wybranej na 2022 rok formy opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej. Kompendium wiedzy + FAQ

Zmiana wybranej na 2022 rok formy opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej. Kompendium wiedzy + FAQ

3 kwestie, o których musisz pamiętać przy zmianie formy opodatkowania

3 kwestie, o których musisz pamiętać przy zmianie formy opodatkowania

Polski Ład 2.0: czy zmiana formy opodatkowania będzie opłacalna? Sprawdź symulację

Polski Ład 2.0: czy zmiana formy opodatkowania będzie opłacalna? Sprawdź symulację

Jaka zaliczka na podatek dochodowy od firmy za czerwiec 2022 r.?

Jaka zaliczka na podatek dochodowy od firmy za czerwiec 2022 r.?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Artykuły promowane

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 grudnia 2025

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Najnowsze w serwisie

Jaki magazyn energii wybrać do domu jednorodzinnego?

Jaki magazyn energii wybrać do domu jednorodzinnego?

Zmęczenie luksusem i wzrost cen. Jak zmienia się rynek premium?

Zmęczenie luksusem i wzrost cen. Jak zmienia się rynek premium?

Nowoczesny hub logistyczny SHEIN w Polsce. Wrocław kluczowym punktem w Europie

Nowoczesny hub logistyczny SHEIN w Polsce. Wrocław kluczowym punktem w Europie

Świąteczne prezenty firmowe 2025: co pracownicy dostaną od pracodawców?

Świąteczne prezenty firmowe 2025: co pracownicy dostaną od pracodawców?

Fed na rozdrożu przed decyzją?

Fed na rozdrożu przed decyzją?

Święta w górach coraz droższe. Sprawdzamy ceny w Polsce, Czechach i Alpach

Święta w górach coraz droższe. Sprawdzamy ceny w Polsce, Czechach i Alpach

Badania internetu Gemius/PBI XI 2025

Badania internetu Gemius/PBI XI 2025

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: