Kasowy PIT z wyższym limitem przychodów. Czy przedsiębiorcy rzeczywiście skorzystają?

Senat przyjął w środę 10 grudnia 2025 roku zmianę podnoszącą limit przychodów umożliwiających skorzystanie z kasowego PIT z 1 mln do 2 mln zł rocznie. To odpowiedź na dotychczasową marginalną popularność tej formy rozliczeń, ale czy to wystarczy?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego Senat podniósł limit przychodów dla kasowego PIT do 2 mln zł rocznie.

Jakie są główne ograniczenia kasowego PIT i dlaczego ta forma rozliczeń nie cieszy się popularnością.

Jakie ryzyka podatkowe wiążą się z wyborem kasowego PIT.

Dlaczego ulga na złe długi może być lepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców.

Jakie są perspektywy na przyszłość dla kasowego PIT i czy zmiany zachęcą przedsiębiorców.

Dlaczego kasowy PIT miał być przełomem?

obowiązuje wyłącznie dla JDG,

wyłączone są firmy prowadzące księgi rachunkowe,

metoda ma zastosowanie także do kosztów, bez zapłaty faktury nie rozliczymy wydatku,

po 2 latach od wystawienia faktury i tak powstaje obowiązek podatkowy (nawet bez otrzymania płatności),

od wystawienia faktury i tak powstaje obowiązek podatkowy (nawet bez otrzymania płatności), wymagana jest dodatkowa, szczegółowa ewidencja oraz weryfikacja wpływów na rachunku bankowym.

Czy wyższy limit do 2 mln zł coś zmieni?

Co dalej?