Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania
2025-12-10 13:29
Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Niższa składka zdrowotna już od marca 2025Najniższą składkę zdrowotną zapłacą przedsiębiorcy osiągający dochody niższe niż minimalne wynagrodzenie oraz ci, których działalność przynosi stratę. W 2025 roku minimalna składka wynosi 314,96 zł, natomiast od 2026 roku wzrośnie aż do 432,54 zł miesięcznie. To dotkliwa zmiana szczególnie dla najmniejszych firm funkcjonujących na niskich marżach.
Wybór formy opodatkowania nadal będzie kluczowy. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali PIT zapłacą 9 proc. faktycznego dochodu, nie mniej niż 432,54 zł. Z kolei korzystający z liniowego PIT uiszczą 4,9 proc. dochodu, również nie mniej niż 432,54 zł. Jak podkreśla ekspertka Systim.pl minimalna stawka pełni funkcję stabilizującą system, ale dla firm o nieregularnych dochodach może stać się poważnym obciążeniem.
Podwyżka nie ominie też rozliczających się ryczałtem. W ich przypadku szczegółowe zasady poznamy dopiero w styczniu, jednak już dziś wiadomo, że również ta grupa przedsiębiorców musi przygotować się na wyższe składki. Dla wielu firm konieczna będzie ponowna analiza finansowa i weryfikacja formy opodatkowania, aby dostosować się do nowych realiów.
Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 lutego 2026 r.
oprac. : eGospodarka.pl
