Czy prezenty świąteczne od pracodawcy podlegają opodatkowaniu? Sprawdź, kiedy trzeba płacić podatek

2025-12-12 10:52

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz początek nowego roku to czas firmowych spotkań wigilijnych, noworocznych i wręczania prezentów pracownikom. W wielu przypadkach pojawia się pytanie o skutki podatkowe takich świadczeń. Kiedy trzeba płacić podatek, a kiedy prezenty od pracodawcy są zwolnione z opodatkowania?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Kiedy prezenty świąteczne od pracodawcy są zwolnione z opodatkowania.
  • Jakie świadczenia mogą być uznane za przychód ze stosunku pracy.
  • Jakie są zasady opodatkowania prezentów finansowanych ze środków ZFŚS.
  • Kiedy prezenty od pracodawcy są traktowane jako darowizny i jakie są limity zwolnienia.
  • Jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku wręczania prezentów pracownikom.
  • Jakie są różnice między prezentami a świadczeniami integracyjnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie każde świadczenie otrzymane od pracodawcy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Kluczowe znaczenie ma charakter świadczenia oraz jego związek z wykonywaną pracą.

Jeśli spotkanie wigilijne czy noworoczne ma charakter integracyjny, jest dostępne dla wszystkich pracowników i nie wiąże się z indywidualnymi korzyściami materialnymi (np. wręczeniem prezentów o znacznej wartości), to uczestnictwo w nim nie generuje przychodu dla pracownika. W takiej sytuacji nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego ani składek na ubezpieczenia społeczne.

Natomiast, jeśli podczas spotkania pracownik otrzymuje świadczenia o wymiernej wartości, takie jak bony, karty podarunkowe czy drogie upominki, mogą one zostać uznane za przychód ze stosunku pracy. Wówczas pracodawca ma obowiązek uwzględnić ich wartość przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS.

Warto również zaznaczyć, że jeśli prezenty finansowane są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i spełniają określone warunki, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości 1.000 zł rocznie.

Szef też może zdecydować, że przekaże drobne prezenty, które można już kwalifikować jako darowizny. Warto zaznaczyć, że darowizny od osób w żaden sposób niespokrewnionych, do kwoty 5.733 zł w ciągu 5 lat podlegają zwolnieniu. W przypadku, gdyby szef był bardzo hojny, to od nadwyżki pracownik musiałby zapłacić podatek.

Podsumowując, samo uczestnictwo w świątecznym spotkaniu z szefem nie powoduje powstania przychodu po stronie pracownika. Jednakże, w przypadku otrzymania dodatkowych świadczeń o konkretnej wartości, jest niezbędna odpowiednie rozpoznanie i ustalenie źródła przychodu.

Autor: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt
oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

