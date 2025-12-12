Samochód na firmę 2025 vs 2026: jak uniknąć wyższych podatków?

Zmiany podatkowe dotyczące samochodów firmowych uderzą w większość przedsiębiorców już od stycznia 2026 r. Niższy limit odliczeń dla aut spalinowych może podnieść koszty prowadzenia działalności nawet o kilkanaście tysięcy złotych. Eksperci podpowiadają, że dobrym rozwiązaniem jest szybki zakup i wprowadzenie auta do ewidencji środków trwałych jeszcze przed końcem roku. Czasu na formalności jest jednak wyjątkowo mało.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zmiany w limitach odliczeń dla samochodów firmowych wejdą w życie od 2026 r.?

Dlaczego leasing finansowy pozwala zachować obecne, korzystniejsze zasady podatkowe?

Ile może zyskać przedsiębiorca, kupując auto na firmę jeszcze w tym roku?

Jakie formalności trzeba spełnić, aby wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych na czas?

Nowe limity, wyższe podatki

Jest furtka

Jedynym sposobem, aby umożliwić sobie dłuższe korzystanie z obecnych limitów, jest zakup samochodu oraz wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych do końca tego roku – wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt.

Zostało mało czasu

Formalności zajmują zwykle około tygodnia-dwóch. Natomiast w tej chwili jest bardzo dużo wniosków o leasing, więc jeśli ktoś jest faktycznie zdecydowany na zakup auta jeszcze w tym roku i skorzystanie z obecnych limitów podatkowych, powinien się pospieszyć – informuje Marzena Polaczek-Gierczak, dyrektorka operacyjna Superauto.pl.



Wniosek składamy elektronicznie, a następnie oczekujemy na decyzję leasingodawcy. Jeśli jest ona pozytywna, w kolejnym kroku przygotowywana jest umowa leasingu, którą można podpisać np. przez Autenti. Następnie leasingobiorca uiszcza opłatę wstępną, po której sprzedawca wystawia fakturę VAT za pojazd. Na jej podstawie auto jest rejestrowane. Po opłaceniu ubezpieczenia samochód jest przygotowywany do wydania nabywcy – wylicza specjalistka.

Niepopularne rozwiązanie

Na rynku dominuje leasing operacyjny, gdzie do każdej operacji, czy jest to wpłata własna, miesięczna rata czy wykup, przedsiębiorca otrzymuje fakturę VAT, na podstawie której rozlicza poniesione wydatki w kosztach – informuje Marzena Polaczek-Gierczak.

Przedsiębiorca wprowadza auto do ewidencji środków trwałych i je amortyzuje. Może ponadto zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część odsetkową miesięcznej raty – wyjaśnia Piotr Juszczyk.

Uwaga na VAT

W tej chwili obserwujemy jednak nagły wzrost zainteresowania leasingiem finansowym, ponieważ przedsiębiorcy szukają ucieczki przed niekorzystnymi zmianami podatkowymi – mówi dyrektorka operacyjna Superauto.pl.

Szukanie oszczędności

W przypadku „leasingu operacyjnego 2026", suma odliczeń od wpłaty własnej, rat oraz wykupu wyniesie 138 328 zł

Konieczna proporcja

11 tys. zł oszczędności na podatku

11 039 zł – tyle przez 5 lat zaoszczędzi nabywca Hyundaia Tucsona, jeśli kupi go jeszcze w tym roku i będzie amortyzował

Policz zanim zdecydujesz

Korzyść z tego tytułu, zwłaszcza przy krótkim okresie leasingu i niedużej utracie wartości pojazdu, może okazać się większa od oszczędności w podatku PIT wynikającej z zastosowania obecnych limitów – wyjaśnia doradca podatkowy InFakt.