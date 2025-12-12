eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweNota korygująca odchodzi do historii. Jak poprawić błąd w fakturze w KSeF?

Nota korygująca odchodzi do historii. Jak poprawić błąd w fakturze w KSeF?

2025-12-12 13:45

Nota korygująca odchodzi do historii. Jak poprawić błąd w fakturze w KSeF?

Nota korygująca odchodzi do historii. Jak poprawić błąd w fakturze w KSeF? © wygenerowane przez AI

Od 1 lutego 2026 roku KSeF (Krajowy System e-Faktur) zmieni zasady korekty faktur. Noty korygujące przestaną obowiązywać, a każdy błąd, nawet drobna literówka, będzie wymagał faktury korygującej wystawionej przez sprzedawcę. Co to oznacza dla księgowych i przedsiębiorców? Jakie procedury będą obowiązywać w przypadku błędnego NIP-u lub korekt faktur sprzed KSeF? Jak poradzić sobie z częstymi, drobnymi pomyłkami na fakturach? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Przeczytaj także: KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego od lutego 2026 roku noty korygujące przestaną obowiązywać i jakie będą nowe zasady korekty faktur.
  • Jakie procedury będą obowiązywać w przypadku błędnego NIP-u na fakturze.
  • Jak korygować faktury wystawione przed wprowadzeniem KSeF.
  • Jakie kroki powinny podjąć biura rachunkowe, aby przygotować się na zmiany w korekcie faktur.
  • Jakie narzędzia mogą pomóc w walidacji danych przed wysłaniem faktury do KSeF.
  • Jakie są najczęstsze błędy w fakturach i jak ich unikać w nowym systemie.

Co zamiast noty korygującej?


Niezależnie od charakteru błędu jedyną dopuszczalną formą korekty będzie faktura korygująca wystawiana wyłącznie przez sprzedawcę. Nawet drobna literówka w nazwie nie będzie mogła być samodzielnie poprawiona przez nabywcę.
W systemie KseF nabywca staje się całkowicie zależny od woli i sprawności działania sprzedawcy. Jeśli zobaczy błąd, musi skontaktować się ze sprzedawcą i poprosić go o wystawienie odpowiedniej faktury korygującej.

W praktyce oznacza to, że od lutego fundamentalnie zmieni się dynamika i przepływ pracy w procesie korekty błędów. Biura rachunkowe muszą opracować nowe, efektywne protokoły komunikacji dla swoich klientów służące do zgłaszania błędów dostawcom i monitorowania procesu wystawiania korekt.

Z kolei obsługując sprzedaż swoich klientów, biura muszą być przygotowane na zwiększoną liczbę próśb o korekty. Spodziewamy się sporego obciążenia administracyjnego – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.pl i e-pity.pl.

Najczęstszy błąd: zły NIP nabywcy. Co w tym przypadku?


Architektura KSeF nie pozwala na prostą korektę tego pola. System działa bowiem na zasadzie niezmiennego rejestru transakcji. Raz wprowadzony dokument nie może być po prostu „usunięty” lub „przekierowany”. Faktura z błędnym NIP-em zostaje po prostu automatycznie i prawnie udostępniona w systemie podmiotowi o tym właśnie (błędnym) numerze. Dokument można jedynie formalnie anulować poprzez korektę zerującą.

Ta złożoność podkreśla krytyczne znaczenie walidacji danych, zwłaszcza numeru NIP, przed wysłaniem faktury do KSeF. Biura rachunkowe muszą uwrażliwić na to swoich klientów i w miarę możliwości wdrożyć w używanym oprogramowaniu mechanizmy sprawdzające poprawność NIP (np. poprzez integrację z Białą Listą). Takie zabiegi pozwolą uniknąć uciążliwych procedur korygujących – zaznacza Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka księgowo-podatkowa, ambasadorka marki fillup k24

Jak będzie wyglądało korygowanie NIP-u od lutego 2026 r.? Należy zastosować specjalną, dwuetapową procedurę:
  1. Wystawienie faktury korygującej „do zera”: sprzedawca musi wystawić fakturę korygującą, która zeruje wszystkie wartości na pierwotnej fakturze. Co ważne, korekta ta musi być wystawiona na ten sam, błędny numer NIP! Tylko w ten sposób uda się formalnie wycofać transakcję z ewidencji podmiotu, który omyłkowo otrzymał fakturę.
  2. Wystawienie nowej, poprawnej faktury: na tym etapie sprzedawca musi wystawić całkowicie nową fakturę pierwotną (nie kolejną fakturę korygującą) z prawidłowymi danymi.

Co z korektą faktur sprzed KSeF?


Przepisy przewidują możliwość korygowania w KSeF faktur, które zostały wystawione w formie papierowej lub PDF przed wprowadzeniem obowiązku korzystania z systemu .
Taka faktura korygująca, którą wysyłamy do KSeF, będzie musiała zawierać numer korygowanej faktury pierwotnej, choć – logicznie – nie będzie w niej numeru KSeF tej faktury, ponieważ jeszcze go nie posiadała – dodaje Monika Piątkowska.
Przeczytaj także: Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: nota korygująca, błąd w fakturze, korekta faktury, korekta błędu, korekta oczywistych pomyłek, faktura korygująca, KSeF, e-faktury, Krajowy System e-Faktur, e-faktura, elektroniczne faktury, zasady wystawiania faktur, wystawienie faktury, rok 2026

Przeczytaj także

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

KSeF w branży TSL: martwy twór czy rewolucja?

KSeF w branży TSL: martwy twór czy rewolucja?

Wystawianie e-Faktur: co zrobić w czasie awarii KSeF lub gdy system jest niedostępny?

Wystawianie e-Faktur: co zrobić w czasie awarii KSeF lub gdy system jest niedostępny?

Projekt KSeF - jakie sankcje i kary finansowe?

Projekt KSeF - jakie sankcje i kary finansowe?

Firmy czekają. W KSeF wystawiono zaledwie 22 tys. faktur

Firmy czekają. W KSeF wystawiono zaledwie 22 tys. faktur

Krajowy System e-Faktur wkrótce obowiązkowy dla firm

Krajowy System e-Faktur wkrótce obowiązkowy dla firm

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Artykuły promowane

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Najnowsze w serwisie

Koszyk świąteczny 2025 droższy o prawie 10%. Gdzie kupić najtaniej produkty na święta?

Koszyk świąteczny 2025 droższy o prawie 10%. Gdzie kupić najtaniej produkty na święta?

Shadow AI w polskich firmach - jak pracownicy narażają organizacje na wycieki danych?

Shadow AI w polskich firmach - jak pracownicy narażają organizacje na wycieki danych?

7 pułapek i okazji - zobacz co cię czeka podczas kupna mieszkania na wynajem

7 pułapek i okazji - zobacz co cię czeka podczas kupna mieszkania na wynajem

Budowanie marki premium w Polsce: jakie kompetencje są dziś warte więcej niż kapitał?

Budowanie marki premium w Polsce: jakie kompetencje są dziś warte więcej niż kapitał?

Między tanią siłą roboczą a innowacyjną gospodarką. Gdzie dziś jest Polska w wyścigu o inwestycje?

Między tanią siłą roboczą a innowacyjną gospodarką. Gdzie dziś jest Polska w wyścigu o inwestycje?

Fed tnie stopy, ale przekaz jest jastrzębi

Fed tnie stopy, ale przekaz jest jastrzębi

Jaki magazyn energii wybrać do domu jednorodzinnego?

Jaki magazyn energii wybrać do domu jednorodzinnego?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: