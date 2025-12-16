eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweŚwiąteczne prezenty dla pracowników: limity, podatki i pułapki, o których musisz wiedzieć

Świąteczne prezenty dla pracowników: limity, podatki i pułapki, o których musisz wiedzieć

2025-12-16 00:04

Świąteczne prezenty dla pracowników: limity, podatki i pułapki, o których musisz wiedzieć

Świąteczne prezenty dla pracowników: limity, podatki i pułapki, o których musisz wiedzieć © wygenerowane przez AI

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy wiele firm decyduje się na wręczenie pracownikom prezentów - od bonów podarunkowych po elektronikę czy zestawy kosmetyków. Choć takie gesty budują pozytywną atmosferę i wzmacniają lojalność zespołu, to dla pracodawców wiążą się z szeregiem obowiązków podatkowych, o których łatwo zapomnieć. W 2025 roku kluczowe jest nie tylko to, skąd pochodzą środki na prezenty (czyli czy są finansowane ze środków obrotowych czy z ZFŚS), ale także jaką mają wartość - od tego zależy, czy pracownik zapłaci podatek, a firma uniknie niepotrzebnych kosztów. Jak więc wręczać prezenty, aby były one zarówno miłym zaskoczeniem, jak i optymalne podatkowo? Odpowiedź kryje się w znajomości limitów, zwolnień i pułapek, które czekają na nieostrożnych pracodawców.

Przeczytaj także: Czy prezenty świąteczne od pracodawcy podlegają opodatkowaniu? Sprawdź, kiedy trzeba płacić podatek

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są limity zwolnień z PIT dla prezentów świątecznych dla pracowników w 2025 roku i kiedy można skorzystać z podwyższonego limitu do 2000 zł.
  • Dlaczego prezenty finansowane ze środków obrotowych są traktowane jako przychód pracownika i jak to wpływa na jego wypłatę netto.
  • Jakie zasady obowiązują przy finansowaniu prezentów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dlaczego ważne jest zróżnicowanie wartości upominków.
  • Kiedy prezent dla pracownika staje się darowizną i jakie są konsekwencje podatkowe przekroczenia limitu 5733 zł.
  • Jak unikać pułapek VAT przy wręczaniu prezentów i kiedy firma musi naliczyć podatek od przekazanego upominku.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to tradycyjny moment, w którym firmy chcą dodatkowo wynagrodzić pracowników poprzez paczki, bony czy prezenty rzeczowe. Ekspertka Systim.pl zauważa, że choć jest to praktyka pozytywnie odbierana w zespołach, to zarówno pracodawcy, jak i pracownicy często nie mają świadomości, jak szerokie obowiązki podatkowe mogą z niej wynikać.

Zasadą jest, że upominki finansowane ze środków obrotowych zawsze stanowią opodatkowany przychód pracownika. Oznacza to, że firma, wręczając prezent – niezależnie czy jest to elektronika, karta podarunkowa, markowy alkohol czy zestaw kosmetyków – musi ująć jego wartość na liście płac.

– Jeśli pracodawca wręczy pracownikowi smartwatch za 700 zł, to choć obdarowany się cieszy, jego wypłata netto w tym miesiącu będzie niższa, ponieważ od wartości prezentu trzeba naliczyć podatek oraz składki, o ile nie ma zwolnienia – wyjaśnia Beata Tęgowska, specjalistka ds. księgowości i płac w Systim.pl.

Ekspertka dodaje, że wielu przedsiębiorców nie rozumie, dlaczego świadczenia rzeczowe są traktowane jak wynagrodzenie. – Fiskus uznaje prezenty ze środków obrotowych za element wynagrodzenia. To codzienna praktyka i najczęstsza przyczyna nieporozumień, zwłaszcza gdy pracownik dostaje prezent, a potem widzi niższe „na rękę” – podkreśla.

Inaczej wygląda sytuacja przy świadczeniach finansowanych z ZFŚS. W 2025 r. limit zwolnienia z PIT wynosi 1000 zł, przy czym możliwe jest jego czasowe podniesienie do 2000 zł w ramach specustaw. Najważniejsze jednak, by prezenty miały charakter socjalny – czyli ich wartość musi zależeć od sytuacji życiowej i materialnej pracownika.

Nie można każdemu wręczyć identycznego upominku z funduszu socjalnego. Regulamin ZFŚS wymaga różnicowania świadczeń. Osoba o niskich dochodach może otrzymać więcej niż pracownik w lepszej sytuacji finansowej – zaznacza ekspertka Systim.pl. - Brak takiego zróżnicowania jest jednym z najczęstszych błędów wykrywanych podczas kontroli.

Dodatkowo pracodawcy muszą pamiętać o „pułapce VAT”. Limit prezentu małej wartości to 100 zł netto rocznie na osobę przy prowadzeniu ewidencji lub 20 zł bez ewidencji. Po przekroczeniu tych kwot firma musi naliczyć VAT od przekazanego prezentu.

Z kolei w szczególnych przypadkach prezent może zostać zakwalifikowany jako darowizna – wtedy stosuje się przepisy o podatku od spadków i darowizn. Co ważne, jeżeli wartość prezentu przekroczy 5733 zł, pracownik zapłaci podatek od darowizny. Warto jednak pamiętać, że darowizny nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, co dla firm może być niekorzystne.
Przeczytaj także: Wigilia firmowa i prezenty świąteczne dla pracowników - jak rozliczyć? Wigilia firmowa i prezenty świąteczne dla pracowników - jak rozliczyć?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia ZFŚS, przychód pracownika, obowiązek podatkowy, podatek dochodowy, darowizna, prezenty dla pracowników, prezenty o małej wartości, prezenty świąteczne, impreza firmowa, zwolnienia podatkowe, benefity dla pracowników

Przeczytaj także

Prezenty świąteczne dla pracowników - jak je rozliczyć?

Prezenty świąteczne dla pracowników - jak je rozliczyć?

Prezenty świąteczne od firmy. Kiedy można zaliczyć w koszty firmowe i kto musi zapłacić podatek?

Prezenty świąteczne od firmy. Kiedy można zaliczyć w koszty firmowe i kto musi zapłacić podatek?

Podatek od prezentów - kto i kiedy musi go zapłacić?

Podatek od prezentów - kto i kiedy musi go zapłacić?

Prezent dla pracownika bez podatku - w tym roku wyższy limit

Prezent dla pracownika bez podatku - w tym roku wyższy limit

Świąteczne prezenty dla kontrahentów i pracowników - kiedy są kosztem, co z podatkiem dochodowym i VAT?

Świąteczne prezenty dla kontrahentów i pracowników - kiedy są kosztem, co z podatkiem dochodowym i VAT?

Służbowe przejazdy taksówkami a podatek dochodowy

Służbowe przejazdy taksówkami a podatek dochodowy

Podatki: lepsza karta przedpłacona niż bon towarowy

Podatki: lepsza karta przedpłacona niż bon towarowy

Świąteczne prezenty firmowe 2025: co pracownicy dostaną od pracodawców?

Świąteczne prezenty firmowe 2025: co pracownicy dostaną od pracodawców?

Ile podatku trzeba zapłacić od otrzymanej darowizny lub pieniędzy uzyskanych ze zrzutek?

Ile podatku trzeba zapłacić od otrzymanej darowizny lub pieniędzy uzyskanych ze zrzutek?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Najnowsze w serwisie

Sztuczna inteligencja w HR. Gdzie kończy się automatyzacja, a zaczyna dyskryminacja?

Sztuczna inteligencja w HR. Gdzie kończy się automatyzacja, a zaczyna dyskryminacja?

Praca z AI bez planu na przyszłość. Raport pokazuje słabość pokolenia X

Praca z AI bez planu na przyszłość. Raport pokazuje słabość pokolenia X

Rosną koszty utrzymania mieszkania. W 2026 r. opłaty jeszcze wyższe?

Rosną koszty utrzymania mieszkania. W 2026 r. opłaty jeszcze wyższe?

Cyfrowa rewolucja w woj. lubelskim: miliony na innowacje dla MŚP

Cyfrowa rewolucja w woj. lubelskim: miliony na innowacje dla MŚP

Nowe zasady wjazdu do krajów Schengen. Co zmienia EES?

Nowe zasady wjazdu do krajów Schengen. Co zmienia EES?

Polska w czołówce. Rynek reklamy rośnie szybciej niż PKB

Polska w czołówce. Rynek reklamy rośnie szybciej niż PKB

Smartwatch z AI wchodzi do Polski. Co za 300 zł oferuje Bemi Zeno?

Smartwatch z AI wchodzi do Polski. Co za 300 zł oferuje Bemi Zeno?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: