Świąteczne prezenty dla pracowników: limity, podatki i pułapki, o których musisz wiedzieć

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy wiele firm decyduje się na wręczenie pracownikom prezentów - od bonów podarunkowych po elektronikę czy zestawy kosmetyków. Choć takie gesty budują pozytywną atmosferę i wzmacniają lojalność zespołu, to dla pracodawców wiążą się z szeregiem obowiązków podatkowych, o których łatwo zapomnieć. W 2025 roku kluczowe jest nie tylko to, skąd pochodzą środki na prezenty (czyli czy są finansowane ze środków obrotowych czy z ZFŚS), ale także jaką mają wartość - od tego zależy, czy pracownik zapłaci podatek, a firma uniknie niepotrzebnych kosztów. Jak więc wręczać prezenty, aby były one zarówno miłym zaskoczeniem, jak i optymalne podatkowo? Odpowiedź kryje się w znajomości limitów, zwolnień i pułapek, które czekają na nieostrożnych pracodawców.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są limity zwolnień z PIT dla prezentów świątecznych dla pracowników w 2025 roku i kiedy można skorzystać z podwyższonego limitu do 2000 zł.

Dlaczego prezenty finansowane ze środków obrotowych są traktowane jako przychód pracownika i jak to wpływa na jego wypłatę netto.

Jakie zasady obowiązują przy finansowaniu prezentów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dlaczego ważne jest zróżnicowanie wartości upominków.

Kiedy prezent dla pracownika staje się darowizną i jakie są konsekwencje podatkowe przekroczenia limitu 5733 zł.

Jak unikać pułapek VAT przy wręczaniu prezentów i kiedy firma musi naliczyć podatek od przekazanego upominku.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to tradycyjny moment, w którym firmy chcą dodatkowo wynagrodzić pracowników poprzez paczki, bony czy prezenty rzeczowe. Ekspertka Systim.pl zauważa, że choć jest to praktyka pozytywnie odbierana w zespołach, to zarówno pracodawcy, jak i pracownicy często nie mają świadomości, jak szerokie obowiązki podatkowe mogą z niej wynikać.Zasadą jest, że. Oznacza to, że firma, wręczając prezent – niezależnie czy jest to elektronika, karta podarunkowa, markowy alkohol czy zestaw kosmetyków – musi ująć jego wartość na liście płac.– wyjaśnia Beata Tęgowska, specjalistka ds. księgowości i płac w Systim.pl.Ekspertka dodaje, że wielu przedsiębiorców nie rozumie, dlaczego świadczenia rzeczowe są traktowane jak wynagrodzenie.– podkreśla.Inaczej wygląda sytuacja przy. W 2025 r., przy czym możliwe jest jegow ramach specustaw. Najważniejsze jednak, by prezenty miały charakter socjalny – czyli ich wartość musi zależeć od sytuacji życiowej i materialnej pracownika.– zaznacza ekspertka Systim.pl.Dodatkowo pracodawcy muszą pamiętać o. Limit prezentu małej wartości to. Po przekroczeniu tych kwot firma musi naliczyć VAT od przekazanego prezentu.Z kolei w szczególnych przypadkach prezent może zostać zakwalifikowany jako– wtedy stosuje się przepisy o podatku od spadków i darowizn. Co ważne, jeżeli wartość prezentu przekroczy 5733 zł, pracownik zapłaci. Warto jednak pamiętać, że, co dla firm może być niekorzystne.