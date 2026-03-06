Kalendarz księgowy na marzec 2026: Najważniejsze daty i obowiązki
2026-03-06 13:51
Kalendarz księgowy na marzec 2026: Najważniejsze daty i obowiązki © wygenerowane przez AI
I połowa marca: Podatek u źródła i ryczałty
Początek miesiąca to czas na rozliczenia specyficznych form opodatkowania oraz przekazanie ważnych informacji pracownikom.
- 2 marca – Ostateczny termin na przekazanie pracownikom informacji PIT-11 oraz sporządzenie informacji IFT-1/IFT-1R (dla osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce). To także termin na złożenie deklaracji VAT-11 za styczeń.
- 5 marca – Złożenie deklaracji VAT-14 za luty (dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych).
-
9 marca – Dzień płatności dla:
- Podatku w formie karty podatkowej za luty.
- Zryczałtowanego podatku od dywidend i udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7).
- Podatku od wyjścia (PIT-NZ, CIT-NZ) za luty.
- Podatku „u źródła” od należności wypłacanych nierezydentom.
- 12 marca – Termin na elektroniczne zgłoszenie INTRASTAT za luty (dla firm przekraczających progi obrotów z państwami UE).
Połowa miesiąca: Podatki lokalne i faktury
W połowie miesiąca szczególną uwagę powinni zachować właściciele nieruchomości oraz gruntów rolnych i leśnych.
-
16 marca – Kluczowa data dla podatków lokalnych:
- Wpłata raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych).
- Ważne! Jeśli kwota podatku rolnego nie przekracza 100 zł, należy go opłacić jednorazowo właśnie do tego terminu.
- 16 marca – Ostateczny termin na wystawienie faktur za usługi wykonane lub towary dostarczone w lutym.
20–25 marca: Zaliczki na podatek dochodowy i JPK
To okres standardowych rozliczeń miesięcznych, które dotyczą większości przedsiębiorców.
-
20 marca:
- Wpłata zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (PIT-4).
- Wpłata zaliczek na PIT (działalność gospodarcza, najem) oraz CIT za luty.
- Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty.
- Złożenie oświadczenia o wyborze metody kasowej (dla nowych podatników).
-
25 marca:
- Przesłanie JPK_V7M za luty (ewidencja + deklaracja VAT).
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE.
- Rozliczenie podatku akcyzowego (AKC-4), podatku cukrowego (CUK) oraz podatku od sprzedaży detalicznej.
Wielki finał: 31 marca – Zamknięcie roku
Koniec marca to „godzina zero” dla rocznych rozliczeń spółek oraz sprawozdawczości finansowej.
- Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2025.
- Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – musi zostać przygotowane w formie elektronicznej i podpisane przez kierownika jednostki.
- Złożenie zeznania CIT-8 – osoby prawne muszą rozliczyć podatek należny za ubiegły rok podatkowy (jeśli pokrywa się on z kalendarzowym).
-
Inne ważne obowiązki do 31 marca:
- Złożenie deklaracji CIT-8E (estoński CIT).
- Złożenie informacji IFT-2R (podatek u źródła dla osób prawnych).
- Złożenie informacji o cenach transferowych (CBC-P).
- Zgłoszenie schematów podatkowych MDR-3.
- Informacje o spółkach nieruchomościowych (CIT-N1/PIT-N1).
fot. TAXEO
Kalendarz księgowy na marzec 2026: Podsumowanie obowiązków
oprac. : Katarzyna Maniecka / TAXEO
