Kalendarz księgowy na marzec 2026: Najważniejsze daty i obowiązki

2026-03-06 13:51

Kalendarz księgowy na marzec 2026: Najważniejsze daty i obowiązki

© wygenerowane przez AI

Marzec w świecie księgowości to nie tylko czas powitania wiosny, ale przede wszystkim okres intensywnych prac nad zamknięciem roku podatkowego i przygotowaniem sprawozdań finansowych. Dla wielu przedsiębiorców to najbardziej wymagający miesiąc w roku. Aby pomóc Ci odnaleźć się w gąszczu przepisów, przygotowaliśmy harmonogram najważniejszych terminów podatkowych i sprawozdawczych.

Przeczytaj także: Terminy podatkowe w styczniu - kalendarz obowiązków podatnika i przedsiębiorcy

I połowa marca: Podatek u źródła i ryczałty


Początek miesiąca to czas na rozliczenia specyficznych form opodatkowania oraz przekazanie ważnych informacji pracownikom.
  • 2 marca – Ostateczny termin na przekazanie pracownikom informacji PIT-11 oraz sporządzenie informacji IFT-1/IFT-1R (dla osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce). To także termin na złożenie deklaracji VAT-11 za styczeń.
  • 5 marca – Złożenie deklaracji VAT-14 za luty (dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych).
  • 9 marca – Dzień płatności dla:
    • Podatku w formie karty podatkowej za luty.
    • Zryczałtowanego podatku od dywidend i udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7).
    • Podatku od wyjścia (PIT-NZ, CIT-NZ) za luty.
    • Podatku „u źródła” od należności wypłacanych nierezydentom.
  • 12 marca – Termin na elektroniczne zgłoszenie INTRASTAT za luty (dla firm przekraczających progi obrotów z państwami UE).

Połowa miesiąca: Podatki lokalne i faktury


W połowie miesiąca szczególną uwagę powinni zachować właściciele nieruchomości oraz gruntów rolnych i leśnych.
  • 16 marca – Kluczowa data dla podatków lokalnych:
    • Wpłata raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych).
    • Ważne! Jeśli kwota podatku rolnego nie przekracza 100 zł, należy go opłacić jednorazowo właśnie do tego terminu.
  • 16 marca – Ostateczny termin na wystawienie faktur za usługi wykonane lub towary dostarczone w lutym.

20–25 marca: Zaliczki na podatek dochodowy i JPK


To okres standardowych rozliczeń miesięcznych, które dotyczą większości przedsiębiorców.
  • 20 marca:
    • Wpłata zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (PIT-4).
    • Wpłata zaliczek na PIT (działalność gospodarcza, najem) oraz CIT za luty.
    • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty.
    • Złożenie oświadczenia o wyborze metody kasowej (dla nowych podatników).
  • 25 marca:
    • Przesłanie JPK_V7M za luty (ewidencja + deklaracja VAT).
    • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE.
    • Rozliczenie podatku akcyzowego (AKC-4), podatku cukrowego (CUK) oraz podatku od sprzedaży detalicznej.

Wielki finał: 31 marca – Zamknięcie roku


Koniec marca to „godzina zero” dla rocznych rozliczeń spółek oraz sprawozdawczości finansowej.
  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2025.
  • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – musi zostać przygotowane w formie elektronicznej i podpisane przez kierownika jednostki.
  • Złożenie zeznania CIT-8 – osoby prawne muszą rozliczyć podatek należny za ubiegły rok podatkowy (jeśli pokrywa się on z kalendarzowym).
  • Inne ważne obowiązki do 31 marca:
    • Złożenie deklaracji CIT-8E (estoński CIT).
    • Złożenie informacji IFT-2R (podatek u źródła dla osób prawnych).
    • Złożenie informacji o cenach transferowych (CBC-P).
    • Zgłoszenie schematów podatkowych MDR-3.
    • Informacje o spółkach nieruchomościowych (CIT-N1/PIT-N1).

Kalendarz księgowy na marzec 2026: Podsumowanie obowiązków
Kliknij, aby powiekszyć

fot. TAXEO

Kalendarz księgowy na marzec 2026: Podsumowanie obowiązków

Marzec to najbardziej intensywny miesiąc w roku dla księgowych i przedsiębiorców – czas zamknięcia roku podatkowego, przygotowania sprawozdań finansowych i rozliczeń rocznych. Jakie terminy są kluczowe i jakie obowiązki musisz spełnić, aby uniknąć kar i opóźnień?

Przeczytaj także: Roczna deklaracja podatkowa PIT i CIT - na co zwrócić uwagę? Roczna deklaracja podatkowa PIT i CIT - na co zwrócić uwagę?

oprac. : Katarzyna Maniecka / TAXEO TAXEO

Więcej na ten temat: podatki w firmie, podatki spółki, terminy podatkowe, obowiązki sprawozdawcze, PIT, CIT, VAT

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

