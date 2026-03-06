Kalendarz księgowy na marzec 2026: Najważniejsze daty i obowiązki

Marzec w świecie księgowości to nie tylko czas powitania wiosny, ale przede wszystkim okres intensywnych prac nad zamknięciem roku podatkowego i przygotowaniem sprawozdań finansowych. Dla wielu przedsiębiorców to najbardziej wymagający miesiąc w roku. Aby pomóc Ci odnaleźć się w gąszczu przepisów, przygotowaliśmy harmonogram najważniejszych terminów podatkowych i sprawozdawczych.

I połowa marca: Podatek u źródła i ryczałty

2 marca – Ostateczny termin na przekazanie pracownikom informacji PIT-11 oraz sporządzenie informacji IFT-1/IFT-1R (dla osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce). To także termin na złożenie deklaracji VAT-11 za styczeń.

– Ostateczny termin na przekazanie pracownikom informacji oraz sporządzenie informacji (dla osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce). To także termin na złożenie deklaracji za styczeń. 5 marca – Złożenie deklaracji VAT-14 za luty (dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych).

– Złożenie deklaracji za luty (dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych). 9 marca – Dzień płatności dla:

Podatku w formie karty podatkowej za luty. Zryczałtowanego podatku od dywidend i udziału w zyskach osób prawnych ( CIT-7 ). Podatku od wyjścia ( PIT-NZ, CIT-NZ ) za luty. Podatku „u źródła” od należności wypłacanych nierezydentom.

– Dzień płatności dla: 12 marca – Termin na elektroniczne zgłoszenie INTRASTAT za luty (dla firm przekraczających progi obrotów z państwami UE).

Połowa miesiąca: Podatki lokalne i faktury

16 marca – Kluczowa data dla podatków lokalnych:

Wpłata raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych). Ważne! Jeśli kwota podatku rolnego nie przekracza 100 zł , należy go opłacić jednorazowo właśnie do tego terminu.

– Kluczowa data dla podatków lokalnych: 16 marca – Ostateczny termin na wystawienie faktur za usługi wykonane lub towary dostarczone w lutym.

20–25 marca: Zaliczki na podatek dochodowy i JPK

20 marca:

Wpłata zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników ( PIT-4 ). Wpłata zaliczek na PIT (działalność gospodarcza, najem) oraz CIT za luty. Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty. Złożenie oświadczenia o wyborze metody kasowej (dla nowych podatników).

25 marca:

Przesłanie JPK_V7M za luty (ewidencja + deklaracja VAT). Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE . Rozliczenie podatku akcyzowego ( AKC-4 ), podatku cukrowego ( CUK ) oraz podatku od sprzedaży detalicznej.



Wielki finał: 31 marca – Zamknięcie roku

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2025.

za rok 2025. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – musi zostać przygotowane w formie elektronicznej i podpisane przez kierownika jednostki.

– musi zostać przygotowane w formie elektronicznej i podpisane przez kierownika jednostki. Złożenie zeznania CIT-8 – osoby prawne muszą rozliczyć podatek należny za ubiegły rok podatkowy (jeśli pokrywa się on z kalendarzowym).

– osoby prawne muszą rozliczyć podatek należny za ubiegły rok podatkowy (jeśli pokrywa się on z kalendarzowym). Inne ważne obowiązki do 31 marca:

Złożenie deklaracji CIT-8E (estoński CIT). Złożenie informacji IFT-2R (podatek u źródła dla osób prawnych). Złożenie informacji o cenach transferowych ( CBC-P ). Zgłoszenie schematów podatkowych MDR-3 . Informacje o spółkach nieruchomościowych ( CIT-N1/PIT-N1 ).



Kalendarz księgowy na marzec 2026: Podsumowanie obowiązków

Początek miesiąca to czas na rozliczenia specyficznych form opodatkowania oraz przekazanie ważnych informacji pracownikom.W połowie miesiąca szczególną uwagę powinni zachować właściciele nieruchomości oraz gruntów rolnych i leśnych.To okres standardowych rozliczeń miesięcznych, które dotyczą większości przedsiębiorców.Koniec marca to „godzina zero” dla rocznych rozliczeń spółek oraz sprawozdawczości finansowej.