Terminy podatkowe w styczniu - kalendarz obowiązków podatnika i przedsiębiorcy
2026-01-05 13:31
Terminy podatkowe w styczniu - kalendarz obowiązków podatnika i przedsiębiorcy © wygenerowane przez AI
Dlaczego styczeń jest kluczowy dla rozliczeń podatkowych?
Styczeń to miesiąc, w którym kumulują się obowiązki wynikające z zakończenia roku podatkowego oraz bieżących rozliczeń za grudzień. Przedsiębiorcy muszą jednocześnie składać deklaracje miesięczne, raporty elektroniczne oraz formularze roczne, które zamykają poprzedni rok.
Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że wiele styczniowych terminów dotyczy nie tylko firm, ale również płatników zatrudniających pracowników, wspólników spółek oraz podmiotów korzystających z alternatywnych form opodatkowania. Dobrze przygotowany kalendarz podatkowy na styczeń pozwala znacząco ograniczyć ryzyko błędów.
5 stycznia – pierwsze obowiązki podatkowe w nowym roku
Już na początku stycznia podatnicy muszą pamiętać o pierwszym istotnym terminie. Do 5 stycznia należy złożyć deklarację VAT-14 za grudzień. Obowiązek ten dotyczy wybranych transakcji i wymaga prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania.
Choć jest to pojedynczy formularz, jego poprawne wypełnienie ma duże znaczenie dla dalszych rozliczeń VAT. Błędy na tym etapie mogą skutkować koniecznością składania korekt.
7 stycznia – podatki zryczałtowane i dochody kapitałowe
7 stycznia to termin ważny przede wszystkim dla spółek oraz podmiotów osiągających dochody kapitałowe. Do tego dnia należy rozliczyć podatki zryczałtowane związane z udziałem w zyskach osób prawnych.
Do obowiązków należą między innymi:
- wpłata zryczałtowanego podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach,
- sporządzenie deklaracji CIT-7 za grudzień,
- rozliczenie ryczałtu od osób prawnych za grudzień,
- złożenie deklaracji PIT-NZ lub CIT-NZ dotyczącej dochodów z niezrealizowanych zysków.
To jeden z pierwszych momentów w roku, w którym przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę na poprawność rozliczeń kapitałowych.
12 stycznia – zgłoszenie INTRASTAT
Podmioty dokonujące obrotu towarowego z innymi krajami Unii Europejskiej są zobowiązane do złożenia zgłoszenia INTRASTAT za grudzień do 12 stycznia.
Raport ten obejmuje przywóz i wywóz towarów i musi być spójny z ewidencjami VAT oraz dokumentacją księgową. Prawidłowe zgłoszenie danych pozwala uniknąć wezwań do korekt i wyjaśnień.
14 stycznia – rezygnacja z uproszczonej ewidencji
Do 14 stycznia podatnicy mogą złożyć zawiadomienie o rezygnacji z prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
Decyzja ta często wiąże się z rozwojem działalności gospodarczej, zmianą skali przychodów lub potrzebą bardziej szczegółowej kontroli finansów firmy.
20 stycznia – kulminacja obowiązków podatkowych
20 stycznia to jeden z najbardziej obciążonych terminów w całym miesiącu. W tym dniu przedsiębiorcy i płatnicy muszą rozliczyć liczne zaliczki na podatek dochodowy.
Do najważniejszych obowiązków należą:
- zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- zaliczki od umów zlecenia i o dzieło,
- zaliczki na PIT od działalności gospodarczej, najmu i dzierżawy,
- zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień,
- rozliczenie ryczałtów od przychodów ewidencjonowanych,
- zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień oraz IV kwartał,
- złożenie deklaracji PIT-6 dotyczącej planowanej produkcji.
Ze względu na dużą liczbę zobowiązań warto przygotować dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem.
26 stycznia – VAT, akcyza i raporty elektroniczne
26 stycznia to kluczowy termin dla podatników VAT oraz podmiotów objętych dodatkowymi daninami. Do tego dnia należy złożyć i opłacić m.in.:
- informację podsumowującą VAT-UE za grudzień,
- deklarację AKC-4 dotyczącą podatku akcyzowego,
- plik JPK_V7M za grudzień,
- deklarację i opłatę z tytułu podatku cukrowego (CUK) ,
- podatek od sprzedaży detalicznej.
Spójność danych pomiędzy ewidencją VAT a plikiem JPK ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa podatkowego firmy.
31 stycznia – najważniejszy termin miesiąca
31 stycznia to zdecydowanie najbardziej rozbudowany dzień pod względem liczby obowiązków podatkowych. Obejmuje on zarówno rozliczenia VAT, podatki lokalne, jak i liczne deklaracje roczne.
Do końca stycznia należy między innymi:
- zapłacić podatek i złożyć deklaracje VAT w procedurach importu, OSS i VIN-DO,
- wpłacić zaliczkę na podatek od nieruchomości,
- złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok,
- przekazać deklaracje CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z,
- złożyć PIT-8AR oraz PIT-4R,
- przekazać informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R,
- złożyć oświadczenia związane z estońskim CIT oraz podatkiem u źródła,
- przekazać raporty DPI-IS dotyczące platform cyfrowych.
Ten termin wymaga szczególnej dyscypliny i często jest momentem, w którym przedsiębiorcy najczęściej korzystają ze wsparcia biur rachunkowych.
oprac. : Katarzyna Maniecka / TAXEO
