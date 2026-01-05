Terminy podatkowe w styczniu - kalendarz obowiązków podatnika i przedsiębiorcy

Styczeń to jeden z najbardziej intensywnych miesięcy w roku pod względem rozliczeń podatkowych. Terminy podatkowe w styczniu obejmują zarówno bieżące obowiązki za grudzień, jak i liczne deklaracje roczne zamykające poprzedni rok podatkowy. Dla przedsiębiorców, księgowych i działów finansowych to czas wymagający szczególnej organizacji oraz dobrej znajomości kalendarza podatkowego. W niniejszym artykule przygotowanym przez ekspertów Taxeo znajdziesz kompleksowe zestawienie terminów podatkowych w styczniu, wraz z praktycznym omówieniem najważniejszych obowiązków związanych z PIT, CIT, VAT oraz innymi daninami. Dzięki temu łatwiej zaplanujesz pracę i unikniesz opóźnień oraz niepotrzebnych korekt.

Przeczytaj także: Roczna deklaracja podatkowa PIT i CIT - na co zwrócić uwagę?

Dlaczego styczeń jest kluczowy dla rozliczeń podatkowych?

5 stycznia – pierwsze obowiązki podatkowe w nowym roku

7 stycznia – podatki zryczałtowane i dochody kapitałowe

wpłata zryczałtowanego podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach,

oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach, sporządzenie deklaracji CIT-7 za grudzień ,

, rozliczenie ryczałtu od osób prawnych za grudzień ,

, złożenie deklaracji PIT-NZ lub CIT-NZ dotyczącej dochodów z niezrealizowanych zysków.

12 stycznia – zgłoszenie INTRASTAT

14 stycznia – rezygnacja z uproszczonej ewidencji

20 stycznia – kulminacja obowiązków podatkowych

zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,

zatrudnionych na umowę o pracę, zaliczki od umów zlecenia i o dzieło ,

, zaliczki na PIT od działalności gospodarczej, najmu i dzierżawy ,

, zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień ,

, rozliczenie ryczałtów od przychodów ewidencjonowanych ,

, zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień oraz IV kwartał,

złożenie deklaracji PIT-6 dotyczącej planowanej produkcji.

26 stycznia – VAT, akcyza i raporty elektroniczne

informację podsumowującą VAT-UE za grudzień ,

, deklarację AKC-4 dotyczącą podatku akcyzowego,

dotyczącą podatku akcyzowego, plik JPK_V7M za grudzień ,

, deklarację i opłatę z tytułu podatku cukrowego (CUK) ,

, podatek od sprzedaży detalicznej.

31 stycznia – najważniejszy termin miesiąca

zapłacić podatek i złożyć deklaracje VAT w procedurach importu, OSS i VIN-DO ,

, wpłacić zaliczkę na podatek od nieruchomości ,

, złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok,

przekazać deklaracje CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z ,

, złożyć PIT-8AR oraz PIT-4R ,

oraz , przekazać informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R ,

, złożyć oświadczenia związane z estońskim CIT oraz podatkiem u źródła,

oraz podatkiem u źródła, przekazać raporty DPI-IS dotyczące platform cyfrowych.

Styczeń to miesiąc, w którym kumulują się obowiązki wynikające z zakończenia roku podatkowego oraz bieżących rozliczeń za grudzień. Przedsiębiorcy muszą jednocześnie składać deklaracje miesięczne, raporty elektroniczne oraz formularze roczne, które zamykają poprzedni rok.Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że wiele styczniowych terminów dotyczy nie tylko firm, ale również płatników zatrudniających pracowników, wspólników spółek oraz podmiotów korzystających z alternatywnych form opodatkowania.pozwala znacząco ograniczyć ryzyko błędów.Już na początku stycznia podatnicy muszą pamiętać o pierwszym istotnym terminie. Do 5 stycznia należy złożyć. Obowiązek ten dotyczy wybranych transakcji i wymaga prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania.Choć jest to pojedynczy formularz, jego poprawne wypełnienie ma duże znaczenie dla dalszych rozliczeń VAT. Błędy na tym etapie mogą skutkować koniecznością składania korekt.7 stycznia to termin ważny przede wszystkim dla spółek oraz podmiotów osiągających dochody kapitałowe. Do tego dnia należy rozliczyć podatki zryczałtowane związane z udziałem w zyskach osób prawnych.Do obowiązków należą między innymi:To jeden z pierwszych momentów w roku, w którym przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę na poprawność rozliczeń kapitałowych.Podmioty dokonujące obrotu towarowego z innymi krajami Unii Europejskiej są zobowiązane do złożeniado 12 stycznia.Raport ten obejmuje przywóz i wywóz towarów i musi być spójny z ewidencjami VAT oraz dokumentacją księgową. Prawidłowe zgłoszenie danych pozwala uniknąć wezwań do korekt i wyjaśnień.Do 14 stycznia podatnicy mogą złożyćDecyzja ta często wiąże się z rozwojem działalności gospodarczej, zmianą skali przychodów lub potrzebą bardziej szczegółowej kontroli finansów firmy.20 stycznia to jeden z najbardziej obciążonych terminów w całym miesiącu. W tym dniu przedsiębiorcy i płatnicy muszą rozliczyć liczne zaliczki na podatek dochodowy.Do najważniejszych obowiązków należą:Ze względu na dużą liczbę zobowiązań warto przygotować dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem.26 stycznia to kluczowy termin dla podatników VAT oraz podmiotów objętych dodatkowymi daninami. Do tego dnia należy złożyć i opłacić m.in.:Spójność danych pomiędzy ewidencją VAT a plikiem JPK ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa podatkowego firmy.31 stycznia to zdecydowanie najbardziej rozbudowany dzień pod względem liczby obowiązków podatkowych. Obejmuje on zarówno rozliczenia VAT, podatki lokalne, jak i liczne deklaracje roczne.Do końca stycznia należy między innymi:Ten termin wymaga szczególnej dyscypliny i często jest momentem, w którym przedsiębiorcy najczęściej korzystają ze wsparcia biur rachunkowych.