Terminy podatkowe w styczniu - kalendarz obowiązków podatnika i przedsiębiorcy

2026-01-05 13:31

Styczeń to jeden z najbardziej intensywnych miesięcy w roku pod względem rozliczeń podatkowych. Terminy podatkowe w styczniu obejmują zarówno bieżące obowiązki za grudzień, jak i liczne deklaracje roczne zamykające poprzedni rok podatkowy. Dla przedsiębiorców, księgowych i działów finansowych to czas wymagający szczególnej organizacji oraz dobrej znajomości kalendarza podatkowego. W niniejszym artykule przygotowanym przez ekspertów Taxeo znajdziesz kompleksowe zestawienie terminów podatkowych w styczniu, wraz z praktycznym omówieniem najważniejszych obowiązków związanych z PIT, CIT, VAT oraz innymi daninami. Dzięki temu łatwiej zaplanujesz pracę i unikniesz opóźnień oraz niepotrzebnych korekt.

Przeczytaj także: Roczna deklaracja podatkowa PIT i CIT - na co zwrócić uwagę?

Dlaczego styczeń jest kluczowy dla rozliczeń podatkowych?


Styczeń to miesiąc, w którym kumulują się obowiązki wynikające z zakończenia roku podatkowego oraz bieżących rozliczeń za grudzień. Przedsiębiorcy muszą jednocześnie składać deklaracje miesięczne, raporty elektroniczne oraz formularze roczne, które zamykają poprzedni rok.

Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że wiele styczniowych terminów dotyczy nie tylko firm, ale również płatników zatrudniających pracowników, wspólników spółek oraz podmiotów korzystających z alternatywnych form opodatkowania. Dobrze przygotowany kalendarz podatkowy na styczeń pozwala znacząco ograniczyć ryzyko błędów.

5 stycznia – pierwsze obowiązki podatkowe w nowym roku


Już na początku stycznia podatnicy muszą pamiętać o pierwszym istotnym terminie. Do 5 stycznia należy złożyć deklarację VAT-14 za grudzień. Obowiązek ten dotyczy wybranych transakcji i wymaga prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania.

Choć jest to pojedynczy formularz, jego poprawne wypełnienie ma duże znaczenie dla dalszych rozliczeń VAT. Błędy na tym etapie mogą skutkować koniecznością składania korekt.

7 stycznia – podatki zryczałtowane i dochody kapitałowe


7 stycznia to termin ważny przede wszystkim dla spółek oraz podmiotów osiągających dochody kapitałowe. Do tego dnia należy rozliczyć podatki zryczałtowane związane z udziałem w zyskach osób prawnych.

Do obowiązków należą między innymi:
  • wpłata zryczałtowanego podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach,
  • sporządzenie deklaracji CIT-7 za grudzień,
  • rozliczenie ryczałtu od osób prawnych za grudzień,
  • złożenie deklaracji PIT-NZ lub CIT-NZ dotyczącej dochodów z niezrealizowanych zysków.

To jeden z pierwszych momentów w roku, w którym przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę na poprawność rozliczeń kapitałowych.

12 stycznia – zgłoszenie INTRASTAT


Podmioty dokonujące obrotu towarowego z innymi krajami Unii Europejskiej są zobowiązane do złożenia zgłoszenia INTRASTAT za grudzień do 12 stycznia.

Raport ten obejmuje przywóz i wywóz towarów i musi być spójny z ewidencjami VAT oraz dokumentacją księgową. Prawidłowe zgłoszenie danych pozwala uniknąć wezwań do korekt i wyjaśnień.

14 stycznia – rezygnacja z uproszczonej ewidencji


Do 14 stycznia podatnicy mogą złożyć zawiadomienie o rezygnacji z prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Decyzja ta często wiąże się z rozwojem działalności gospodarczej, zmianą skali przychodów lub potrzebą bardziej szczegółowej kontroli finansów firmy.

20 stycznia – kulminacja obowiązków podatkowych


20 stycznia to jeden z najbardziej obciążonych terminów w całym miesiącu. W tym dniu przedsiębiorcy i płatnicy muszą rozliczyć liczne zaliczki na podatek dochodowy.

Do najważniejszych obowiązków należą:
  • zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
  • zaliczki od umów zlecenia i o dzieło,
  • zaliczki na PIT od działalności gospodarczej, najmu i dzierżawy,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień,
  • rozliczenie ryczałtów od przychodów ewidencjonowanych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień oraz IV kwartał,
  • złożenie deklaracji PIT-6 dotyczącej planowanej produkcji.

Ze względu na dużą liczbę zobowiązań warto przygotować dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem.

26 stycznia – VAT, akcyza i raporty elektroniczne


26 stycznia to kluczowy termin dla podatników VAT oraz podmiotów objętych dodatkowymi daninami. Do tego dnia należy złożyć i opłacić m.in.:
  • informację podsumowującą VAT-UE za grudzień,
  • deklarację AKC-4 dotyczącą podatku akcyzowego,
  • plik JPK_V7M za grudzień,
  • deklarację i opłatę z tytułu podatku cukrowego (CUK) ,
  • podatek od sprzedaży detalicznej.

Spójność danych pomiędzy ewidencją VAT a plikiem JPK ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa podatkowego firmy.

31 stycznia – najważniejszy termin miesiąca


31 stycznia to zdecydowanie najbardziej rozbudowany dzień pod względem liczby obowiązków podatkowych. Obejmuje on zarówno rozliczenia VAT, podatki lokalne, jak i liczne deklaracje roczne.

Do końca stycznia należy między innymi:
  • zapłacić podatek i złożyć deklaracje VAT w procedurach importu, OSS i VIN-DO,
  • wpłacić zaliczkę na podatek od nieruchomości,
  • złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok,
  • przekazać deklaracje CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z,
  • złożyć PIT-8AR oraz PIT-4R,
  • przekazać informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R,
  • złożyć oświadczenia związane z estońskim CIT oraz podatkiem u źródła,
  • przekazać raporty DPI-IS dotyczące platform cyfrowych.

Ten termin wymaga szczególnej dyscypliny i często jest momentem, w którym przedsiębiorcy najczęściej korzystają ze wsparcia biur rachunkowych.
Przeczytaj także: Podatki 2025 - najważniejsze zmiany i jak się do nich przygotować? Podatki 2025 - najważniejsze zmiany i jak się do nich przygotować?

oprac. : Katarzyna Maniecka / TAXEO

Więcej na ten temat: terminy podatkowe, PIT, CIT, VAT, PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-8AR, PIT-4R, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, podatek od nieruchomości, deklaracje podatkowe, zeznania podatkowe, obowiązki sprawozdawcze

