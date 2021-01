Dochody małoletnich dzieci w PIT (rodziców) za 2020 r.

Rozliczyłam się sama na PIT-37, gdy rozliczył się mąż wyszedł duży podatek do zapłaty. Chcę skorygować swój PIT-37 i rozliczyć się ...

Dzień dobry, mam pewien problem. Jak co roku w okresie wakacji pojechałem jako student do pracy sezonowej we Francji. Praca trwała około 3 tyg ...