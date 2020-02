Odliczenia podatkowe w PIT 2019: składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenie społeczne na ogół trzeba płacić obowiązkowo. Podstawę ich wyliczenia stanowi bądź uzyskiwane faktyczne wynagrodzenia, bądź wartość ustalona hipotetycznie (w przypadku przedsiębiorców). Płacone składki podlegają odliczeniu od podstawy naliczenia podatku dochodowego (o ile nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych).

Składki płacone osobiście i potrącane

te, które podatnik w trakcie roku podatkowego opłacał na własne ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących, oraz

te, które ze środków podatnika w trakcie roku podatkowego potrącał płatnik.

Które składki można odliczyć?

Wyłączenia

Odliczenie nie dotyczy tych polskich składek: których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Odliczenie nie dotyczy tych polskich składek:

Odliczeniu nie podlegają zagraniczne składki: których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

zapłacone w państwie, w przypadku którego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia przez polski organ podatkowy o informacje podatkowe do organu podatkowego tego państwa,

odliczone: od dochodu (przychodu) albo od podatku w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jako składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Ważna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

w przypadku stosowania metody odliczenia proporcjonalnego - podatnik co do zasady ma prawo do odliczenia składek zapłaconych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie

w przypadku stosowania metody wyłączenia z progresją - podatnik nie ma prawa do ich odliczenia z uwagi na to, że podstawę wymiaru tych składek stanowi dochodów (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kwota i sposób odliczenia składek ZUS

Resort finansów wyjaśnia

Odliczenie obejmuje dwa rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne Ustawa o PIT mówi, że od dochodu (przychodu) podatnika odliczyć można składki podlegające odprowadzeniu do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które zostały:a) zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących;b) potrącone w roku podatkowym przez płatnika.Oprócz składek krajowych odliczeniu podlegają także składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej (tzw. składki zagraniczne).Zakres odliczenia składek zagranicznych zależy również od tego, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do dochodów (przychodów) z zagranicyWysokość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne ograniczona jest wyłącznie wysokością uzyskanego dochodu (lub przychodu przy ryczałcie ewidencjonowanym).Prawo do odliczenia składek przysługuje podatnikom korzystającym z opodatkowania skalą podatkową, podatkiem liniowym bądź ryczałtem ewidencjonowanym. Należy tutaj jednak pamiętać, że odliczenie danych składek w jednym PIT uniemożliwi ich odliczenie w innym zeznaniu podatkowym.Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionego wydatku na składki. Dowodem potwierdzającym zapłatę składek może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, np. dowód wpłaty, przelew, wyciąg bankowy oraz stosowne zaświadczenie z ZUS o kwocie zapłaconych składek. Składki wykazuje się w zeznaniach podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37. Warto pamiętać, że składki płacone w trakcie roku mogą i na ogół są odliczane już na etapie ustalania zaliczek na podatek (bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)Odliczeniu nie podlegają składki przekazane do KRUS.W broszurze informacyjnej resortu w sprawie odliczania składek na ubezpieczenie społeczne w PIT za 2019 r. czytamy: