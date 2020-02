Preferencyjne rozliczenie podatku także przy spóźnionym PIT

Samotni rodzice bądź małżonkowie mogą preferencyjnie rozliczyć podatek dochodowy. Dzięki takim rozwiązaniom zobowiązanie podatkowe może istotnie spaść, zwłaszcza gdy uzyskiwane dochody przekraczają próg podatkowy wpadając w opodatkowanie 32% stawką PIT. W zeznaniach podatkowych za 2019 r. ustawodawca zniósł jeden z warunków takich rozliczeń.

Wspólne rozliczenie małżonków

podatnik zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub

współmałżonek podatnika zmarł po upływie roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania podatkowego

Uwaga na wyjątek

Wspólne rozliczenie przysługuje też małżonkom, którzy mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub

jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Wspólne rozliczenie przysługuje też małżonkom, którzy

19% podatkiem liniowym,

zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyjątkiem dochodów z tzw. prywatnego najmu), w tym także kartą podatkową,

zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,

podatkiem tonażowym,

według ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Ważna zmiana

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. wniosek o wspólne opodatkowanie musiał zostać złożony nie później, niż w terminie przewidzianym dla złożenia zeznania podatkowego za dany rok, czyli do 30 kwietnia następnego roku. Po upływie tego terminu wybór preferencji nie był już możliwy.



Z dniem 1 stycznia 2019 r. warunek ten został uchylony. W rezultacie zatem poczynając od rozliczeń podatkowych PIT za 2019 r. złożenie takiego wniosku także później (np. w maju, czerwcu itp.) nie będzie przeszkodą w rozliczeniu podatku na preferencyjnych zasadach. To samo tyczy się korekt rozliczeń podatkowych, którym będzie mogła towarzyszyć zmiana sposobu rozliczenia PIT.

Rozliczenie razem z dzieckiem

małoletnie, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

podatnik taki, w roku podatkowym, za który chce skorzystać z preferencji: musiał podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu lub musiał mieć miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, osiągnął podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym i udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych

w roku podatkowym zarówno on jak i dziecko nie mogli być opodatkowani: 19% podatkiem liniowym, zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyjątkiem dochodów z tzw. prywatnego najmu), w tym także kartą podatkową, zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych, podatkiem tonażowym, według ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.



I ten termin (podobnie jak w przypadku małżonków) z dniem 1 stycznia 2019 r. został zniesiony, a w rezultacie poczynając od PIT za rok 2019 nawet w przypadku jego złożenia po 30 kwietnia podatnik będzie mógł z preferencji skrozystać.