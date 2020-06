Tarcza antykryzysowa: Wydatkowanie środków z mikropożyczki na potrzeby firmy

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie im jednorazowego wsparcia finansowego w postaci mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna wartość pożyczki to 5.000 zł, która - na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem prowadzenia firmy przez 3 miesiące od dnia otrzymania tego wsparcia.

Tryb ubiegania się o mikropożyczkę ze środków Fundusz Pracy opisaliśmy m. in. w artykule: Tarcza antykryzysowa: mikropożyczka dla małych firm zwolniona z PIT

Mikropożyczka dla mikrofirm po trzech miesiącach może zostać umorzona. Warunkiem jest utrzymanie działalności przez 3 miesiące od otrzymania środków i wystąpienie z wnioskiem o umorzenie. Pieniądze pozyskane z pożyczki trzeba wydać na bieżące potrzeby firmy. Mimo, że taki obowiązek z przepisów nie wynika, dobrze jest posiadać dowody dokonanych zakupów.

Z danych opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że mikroprzedsiębiorcom udzielono już pożyczek na wartość 5,5 mld zł.

Na co wydać pieniądze i co przedstawić do kontroli?

Ważne

Pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Niestety przepisy regulujące udzielenie mikropożyczki są nader oszczędne – ograniczają się jedynie do określenia zasad ich udzielania oraz tego, kiedy wnioskować o ewentualne umorzenie.W ustawowych regulacjach (przypomnijmy, że jest to art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) jedynie, że pożyczka jest udzielana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Pożyczka ta wraz z odsetkami na wniosek takiego przedsiębiorcy podlega następnie umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.Regulacje ustawowe, poza wskazaniem, co winno znaleźć się we wniosku, oprocentowania oraz okresu spłaty pożyczki, w zasadzie na tym się kończą. Nie ma zatem ani słowa o tym, na co konkretnie pieniądze wydać oraz w jaki sposób powyższe dokumentować.Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie mają szereg wątpliwości w tej materii. Pojawiły się wręcz obawy, że wnioskowanie o umorzenie może nie być tak proste jak początkowo zapowiadano i przedsiębiorca będzie musiał przedstawić szczegółowe dokumenty potwierdzające wydatki.Co na to resort pracy? Zgodnie z ministerialnymi wyjaśnieniami, środki mają pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej. Zatem żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są to wydatki związane z prowadzoną przez niego bieżącą działalnością gospodarczą.Nadto przy składaniu wniosku o umorzenie pożyczki nie będzie konieczności przedstawiania rachunków z wydatków. Takie dokumenty należy jednak zachować. Dlaczego?Przedsiębiorca może bowiem zostać poddany kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania umorzonych środków, zaś starosta dokonujący kontroli musi mieć zagwarantowaną możliwość sprawdzenia prawidłowej realizacji zawartej umowy. Przedsiębiorca otrzymuje tutaj środki publiczne na określony ustawowo cel i tak też powinien je spożytkować. Dlatego zalecane jest, aby każdy przedsiębiorca otrzymujący dofinansowanie gromadził rachunki i faktury (nawet gdy ustawodawca nie nałożył na niego takich obowiązków) celem przedstawienia ich w ramach ewentualnej kontroli.Odpowiedzialność mikroprzedsiębiorcy za ewentualne nieprawidłowości w wydatkowaniu środków jest cywilno-prawna, co wynika z zawartej umowy. Spory wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności przed sądem cywilnym.