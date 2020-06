Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

Gdy oboje rodzice wypełniają ciążący na nich obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletnich dzieci, wówczas ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych, tj. po 50% lub w dowolnie ustalonej przez nich proporcji, przy czym w tej sytuacji pomiędzy rodzicami niezbędne jest w tym zakresie porozumienie - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.06.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.266.2020.1.MU.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W 2016 r. sąd orzekł rozwód pomiędzy małżonkami. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi (dwie córki urodzone w 2001 r.) powierzono wnioskodawczyni, a byłemu mężowi ograniczono władzę rodzicielską do współdecydowania o istotnych sprawach dzieci m.in. o wyborze szkoły, leczenia. Sąd ustalił też kontakty byłego męża z dziećmi (weekendy, święta, ferie zimowe, wakacje letnie).Od rozwodu były mąż nie uczestniczył w wychowywaniu dzieci oraz sprawowaniu nad nimi opieki, a w 2019 r. w zasadzie zaprzestał kontaktować się z córkami, ograniczając się do wysyłania wiadomości sms na święta czy urodziny. Płaci wprawdzie regularnie alimenty, niemniej to na zainteresowanej spoczywają obowiązki związane z zaspokojeniem wszystkich potrzeb dzieci. W 2019 r. były mąż nie zapewnił dzieciom ani jednego dnia wypoczynku zarówno w okresie ferii zimowych jak i w okresie wakacji.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy jest uprawniona do odliczenia pełnej ulgi prorodzinnej (córki nadal się uczą i nie pracują)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów