Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe w PIT i PKPiR

Świadczenie postojowe z ZUS to jedna z form wsparcia przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Czy z otrzymanych pieniędzy trzeba się rozliczyć z fiskusem? Jak je wykazać w księdze podatkowej i co z wydatkami sfinansowanymi ze świadczenia? Na pytania te odpowiadamy poniżej.

Świadczenie postojowe jest zwolnione z podatku, a sfinansowane z niego wydatki należy ująć w PKPiR tak samo jak inne koszty

Świadczenie postojowe a przychód w PKPiR

nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Warto pamiętać, że do świadczenia postojowego uprawniony jest jedynie ten przedsiębiorca, który nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. W obecnym kształcie regulacje specustawy wskazują, że osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła ona prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:Warto pamiętać, że do świadczenia postojowego uprawniony jest jedynie ten przedsiębiorca, który nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Świadczenie postojowe w podatku dochodowym Przedsiębiorca, u którego wystąpił przestój w prowadzeniu firmy spowodowany COVID-19 i któremu spadły z tego tytułu obroty, może ubiegać się o tzw. świadczenie postojowe z ZUS. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego. Sfinansowane z niego zakupy można natomiast zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych.

Wydatki sfinansowana ze świadczenia postojowego

Przedsiębiorcy, u których doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19, a u których w związku z tym wystąpił spadek obrotów, mogą otrzymać z ZUS świadczenie postojowe (art. 15 zq i następne specustawy z dnia 2 marca 2020 r., Dz. U. 374 z późn. zm.).W podatkowej księdze przychodów i rozchodów natomiast ewidencjonuje się zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Co do zasady zatem nie trzeba w nim ujmować przychodów wolnych od podatku. W celach informacyjnych podatnik może jednakże wpisać otrzymane świadczenie postojowe w kolumnie 17 księgi (tj. w uwagach).Ogólna zasada zaliczania wydatków do kosztów, zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT mówi, że kosztami podatkowymi są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.Przepisy tarczy antykryzysowej nie dokonały żadnych zmian w tym zakresie, w szczególności mających na celu wyłączyć bądź ograniczyć w kosztach podatkowych wydatków, które zostały pokryte ze świadczenia postojowego. Należy w związku z tym przyjąć, że wydatki opłacone środkami pochodzącymi ze świadczenia postojowego, które nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT (czyli negatywnym katalogu kosztów podatkowych), mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.Wydatki takie, jako koszty firmowe, podlegają oczywiście ujęciu w PKPiR tak samo, jak wydatki sfinansowane w inny sposób. Ich ujęcie w odpowiedniej kolumnie będzie zatem uzależnione od rodzaju wydatku (na ogół kolumna 10 dla towarów handlowych/materiałów lub 13 dla kosztów pozostałych np. zakupu paliwa, narzędzi itp.)