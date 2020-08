Sprzedaż złomu na karcie podatkowej

Sprzedaż przez przedsiębiorcę świadczącego usługi ślusarskie produktu ubocznego, którym są metalowe wióry, nie będzie skutkować utratą prawa do opodatkowania kartą podatkową - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.08.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.340.2020.2.KR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Podatki Usługi ślusarskie pod pewnymi warunkami mogą być opodatkowane kartą podatkową.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności usługowej (usługi ślusarskie, usługi w zakresie mechaniki maszyn- PKD 25.62.Z oraz 33.12.Z.), dla której korzysta z opodatkowania kartą podatkową . Jest też czynnym podatnikiem VAT.Podczas wykonywania tej działalności powstaje u niego produkt uboczny w postaci metalowych odpadów, tj. wiórów stalowych, aluminiowych i miedzianych. Wióry te nie są przydatne w prowadzonej działalności, a ze względu na swój charakter muszą zostać zbyte na złom (wymagają tego przepisy o ochronie środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi). Przedsiębiorca, który je wytworzył, musi je wywieźć na złom przynajmniej raz na dwa lata, a ich sprzedaż musi być udokumentowana fakturą. Nadto wnioskodawca jest zobligowany do sporządzania i składania marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.Zainteresowany w swoim wpisie do działalności gospodarczej nie posiada i nigdy nie posiadał działalność w zakresie handlu złomem metalowym i takiej działalności nie wykonuje. Zbycie wyprodukowanych odpadów w jego przypadku to inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi. Do zbycia odpadów produkcyjnych będzie dochodziło jeden raz w roku, ze względu na konieczność corocznego obowiązku sporządzenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach, gospodarowaniu nimi oraz ich unieszkodliwianiu.Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż wyprodukowanych metalowych wiórów będzie skutkowała utratą prawa do karty podatkowej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów