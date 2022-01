Pracodawco pamiętaj: PIT-11 za 2021 r. należy złożyć do 31 stycznia

Pracodawcy już wkrótce muszą złożyć informację PIT-11 za 2021 rok do urzędu skarbowego. Termin składania dokumentu upływa z końcem stycznia. Z kolei termin przekazania deklaracji pracownikom upływa z końcem lutego.

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest PIT-11?

Kiedy i jak należy złożyć formularz PIT-11?

Jaką wersję deklaracji należy wysłać?

Kiedy nie trzeba składać deklaracji PIT-11?

Czym jest PIT-11?

Czym jest PIT-11?

Kiedy należy złożyć formularz PIT-11?

Potwierdzony odbiór PIT-11 przez pracownika wraz z wygenerowanym dokumentem należy przechowywać w dokumentacji firmowej. Pracownicy, którzy otrzymali PIT-11 powinni na jego podstawie wypełnić zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-36, którego termin składania do urzędu skarbowego upływa z dniem 30 kwietnia – tłumaczy Teresa Warska, specjalista ds. księgowości w Systim.pl.

Jaką wersję należy wysłać?

Kiedy nie trzeba składać deklaracji PIT-11?

Formularze PIT-11 stanowią informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wysokość potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.W dokumencie PIT-11 ujęte są przychody, koszty, dochody oraz zaliczki z różnych źródeł, między innymi ze: stosunku pracy, świadczeń z wypłaconych z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, działalności wykonywanej osobiście lub społecznie, praw autorskich, umów o dzieło, umów zlecenie, czy z należności wynikających z umowy aktywizacyjnej. Pracodawcy powinni przekazać deklarację PIT-11 do urzędu skarbowego w formie elektronicznej do ostatniego dnia stycznia. Jeżeli te dni przypadają w weekend, termin złożenia PIT-11 przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po obowiązującym terminie. Warto jednak zaznaczyć, że w 2022 roku ostatni dzień stycznia (tj. 31.01) wypada w poniedziałek.Do końca lutego zaś każdy pracodawca zatrudniający w poprzednim roku pracownika - czy to na umowę o pracę, czy też zlecenie lub dzieło - musi doręczyć mu PIT-11 - w formie elektronicznej lub papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty).W dniu 10 stycznia br. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej kolejną, 28. już wersję informacji PIT-11. Jak informuje MF informacja ta „ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku”. Oznacza to, że, czyli wcześniejszej (opublikowanej w dniu 28 grudnia ub. r.).Do wysyłki deklaracji PIT-11 służy uruchomiony przez Ministerstwo Finansów system e-Deklaracje . Jak przekonuje Teresa Warska z Systim.pl, jeżeli wysyłamy deklaracje w imieniu płatnika (pracodawcy), warunkiem koniecznym jest jednorazowe złożenie formularza UPL-1.– informuje ekspertka.Nie każdy podmiot wypłacający wynagrodzenie musi wystawiać dokument PIT-11. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy umowa (np. o dzieło lub zlecenie) z osobą niebędącą pracownikiem opiewa na kwotę niższą niż 200 zł brutto. Wtedy zleceniodawca pobiera od wartości umowy 17-procentowy zryczałtowany podatek i odprowadza go do urzędu (w imieniu zleceniobiorcy), wykazując to w rocznej deklaracji PIT-8AR.– dodaje Warska.