Czy kasę fiskalną on-line można wyłączać?

Kasa fiskalna co do zasady powinna być połączona z Internetem w czasie godzin pracy czyli otwarcia punktu usługowego lub firmy, a nie tylko wtedy gdy dochodzi do transakcji sprzedaży. Jeżeli jednak sprzedaż dotyczy wykonywanych usług budowlanych po ich wykonaniu, gdzie termin realizacji może trwać kilka tygodni, kasa fiskalna on-line nie musi być przez ten czas włączona - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.12.2020 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.720.2020.2.MN.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Kasa fiskalna nie musi być cały czas włączona Co do zasady kasa fiskalna powinna być połączona z siecią przez cały czas pracy firmy. Jeżeli jednak sprzedaż jest naprawdę sporadyczna, przykładowo przy świadczonych usługach budowlanych, które kończą się po dłuższych okresach czasu, kasa może być włączana tylko na czas ewidencjonowania tej sprzedaży.

Wnioskodawca prowadzi firmę remontowo-budowlaną , jest płatnikiem VAT. Sprzedaż ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej on-line z kartą internetową GPRS. Z uwagi na zakres wykonywanych robót, paragony dokumentujące sprzedaż wystawiane są dwa, może trzy w miesiącu a nawet rzadziej. Wnioskodawca obecnie włącza kasę codziennie, która po pewnym czasie z uwagi na brak aktywności sama się wyłącza. Wnioskodawca zadał pytanie, czy przy wystawianiu kilku paragonów fiskalnych w miesiącu kasa musi być włączona cały czas? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów