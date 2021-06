Działalność handlowa na ryczałcie ewidencjonowanym

Działalność usługowa w zakresie handlu oznacza sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Działalność taka jest opodatkowana 3% stawką ryczałtu ewidencjonowanego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.06.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.234.2021.2.MR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Świadczenie usług w zakresie handlu jest opodatkowane 3% stawką ryczałtu. Obejmuje ona sprzedaż, w stanie nieprzetworzony, nabytych wcześniej towarów, w tym również tych, które sprzedawca pakuje bądź rozważa lub rozlewa do butelek, pusze i innych pojemników.

Wnioskodawca chce założyć działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej (kody PKD 47.91.Z; 47.52.Z; 47.19.Z; 47.78.Z; 95.22.Z; 95.29.Z). Sprzedaż obejmie wanny ogrodowe wyposażone w dysze do hydromasażu (kod CN 9019 10 90), potocznie zwane „jacuzzi” lub „hot tub”, saun, sauny ogrodowe (kod CN 8516 79 70) oraz akcesoria do saun i „jacuzzi” i będzie odbywać się za pośrednictwem internetu. Zainteresowany w żaden sposób nie będzie ulepszał ani w inny sposób ingerował w produkty. Łączny roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 2 mln euro.Sprzedaż będzie odbywać się za pośrednictwem strony internetowej. Zainteresowany nie ma oraz nie będzie posiadał sklepu stacjonarnego, witryny, magazynu, showroomu ani innego pomieszczenia służącego do bezpośredniej sprzedaży produktów.Wnioskodawca zadał pytanie, czy może wybrać opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym zaś do uzyskiwanych przychodów płacić 3% ryczałt? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów