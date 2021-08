Co zmienia nowelizacja ustawy AML w działaniu biur rachunkowych?

Ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwana ustawą o zmianie AML) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 30 kwietnia 2021 roku. Jest to implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/843, określanej jako V Dyrektywa AML. Jej treść rozciągnęła zakres przedmiotowy ustawy. W nowelizacji znajdziemy m.in. rozszerzenie obowiązków w przedmiocie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy na podmioty, które świadczą usługi z zakresu prowadzenia ksiąg podatkowych, oraz udzielania porad czy opinii na temat prawa podatkowego. Wśród nich znajdują się również biura rachunkowe.

Treść ustawy AML

Co zmienia nowelizacja AML?

Udzielaniu porad, wyjaśnień lub opinii z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego;

Świadczeniem usług związanych ze sporządzaniem deklaracji i prowadzeniem ksiąg podatkowych.

Za to księgi podatkowe zgodnie z nowelizacją to nie tylko księgi rachunkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Do tej kategorii zaliczono także ewidencje, rejestry, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, które są prowadzone przed podatników na mocy innych przepisów, np. ordynacji podatkowej.

Od 31 października 2021 roku biuro rachunkowe musi uwzględniać w swojej procedurze AML zasady odnotowywania rozbieżności między CRBR a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta, co do których posiada informacje.

Biura są zobowiązane również do dokumentowania utrudnień przy weryfikacji tożsamości Beneficjenta, a także zasady i tryb aktualizacji wyżej wymienionych tożsamości.

Zmiana definicji osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne;

Podwyższenie kwoty poniżej której nie trzeba podejmować środków bezpieczeństwa, czyli identyfikacji klienta, z 50 do 150 euro;

Wprowadzenie wzmożonych środków należytej staranności wobec klienta w transakcjach z udziałem podmiotów, które są związane z krajami wysokiego ryzyka zgodnie z ustawą AML.

Jak zmiany w AML wpływają na biura rachunkowe?

Obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za procedury prania brudnych pieniędzy

Nowelizacja wprowadza obowiązek wyznaczenia osoby, które będzie pełnić funkcję kierowniczą i odpowiadać za wykonanie zobowiązań wynikających z ustawy AML. Należy też wyznaczyć pracownika nadzorującego zgodność działalności biura z przepisami. Jeśli biuro działa w formie osoby prawnej, to trzeba wyznaczyć osobę z organu działającego w imieniu tej osoby prawnej, np. członka zarządu.

Minimalne spełnienie wymagań w tym zakresie obejmuje określenie zasad, częstotliwości i trybu sprawowania kontroli wewnętrznej nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków zawartych w ustawie AML.

Każde biuro rachunkowe ma obowiązek stosować się przewidzianych w dyrektywie środków bezpieczeństwa finansowego. Są zobowiązane także do przestrzegania ich zasad. Będą to zwłaszcza sposoby pozyskania danych od klientów, dokumentowanie procesu dotyczącego ustalania beneficjenta rzeczywistego. Takie dokumenty biuro musi przechowywać przez minimalnie 5 lat. Przekazywaniem informacji o podejrzanych transakcjach i okolicznościach zajmie się wyznaczony w biurze koordynator. Musi zgłaszać takie przypadki do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zgłaszanie tych sytuacji jest konieczne zgodnie z art. 50 ust 2 pkt 6 ustawy o AML.

Biura mają również sporządzać identyfikację i ocenę ryzyka nie rzadziej niż raz na dwa lata. Obowiązek identyfikacji i oceny ryzyka należy wypełnić również przed nawiązaniem stosunków gospodarczych z klientem zgodnie z kryteriami ujętymi w ustawie AML.

Nowelizacja zawiera też informację o obowiązku szkolenia pracowników biura rachunkowego w zakresie wiedzy w kwestii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Co istotne, taki zapis funkcjonował już przed nowelizacją, jednak w art. 46 ust 1 V Dyrektywy AML wskazano wprost, że programy szkoleniowe mają dotyczyć także zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Pracownicy muszą mieć również możliwość anonimowego zgłaszania realnych lub potencjalnych naruszeń w zakresie AML do odpowiednich, wyznaczonych osób w biurze.

Wnioski

AML to skrót od anti-money laundering. Ustawa dotyczy więc czynności podejmowanych w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy . W Polsce od 2018 roku funkcjonuje ustawa obejmująca ten zakres, stanowiąca regulację dyrektywy unijnej. Jednak do tej pory obejmowała ona tylko banki i inne podmioty profesjonalne, które dokonują obrotu znacznymi środkami finansowymi. Wśród nich znajdowały się więc instytucje ubezpieczeniowe, kredytowe, SKOK-i, czy biura nieruchomości Dyrektywa AML V dotyczy instytucji, w których przypadku istnieje większe ryzyko prania brudnych pieniędzy bądź uczestniczenia w takich czynnościach. Ze względu na dynamiczne zmiany w sektorze finansowym, rozszerzono grupę nadzorowanych w ten sposób podmiotów.Nowelizacja wprowadza wiele zmian, za to brak ich implementacji w określonym terminie będzie skutkować dużymi karami finansowymi. Wśród podstawowych zmian wymienia się rozszerzenie zakresu podmiotowego i katalogu podmiotów zobowiązanych zgodnie z ustawą AML. Dlatego od 31 lipca 2021 roku ustawa obejmuje podmioty, które świadczą usługi polegające na:Mowa o podmiotach niebędących innymi instytucjami obowiązanymi. Według uzasadnienia projektu ustawy, deklaracje są tutaj pojmowane jako wykazy, zeznania, zestawienia i informacje przedstawiane przed podatników na podstawie przepisów prawa podatkowego.Jeśli chodzi o czynności doradztwa podatkowego, według ustawy obowiązkami są objęci zarówno doradcy podatkowi, jak i podmioty, które nimi nie są, ale świadczą tego typu usługi w ramach swojej działalności. W efekcie definicje te są dość obszerne:Co więcej, dotychczas ustawą AML były objęte tylko podmioty prowadzące księgi rachunkowe i obsługujące przedsiębiorców w ramach pełnej księgowości.Zmieniły się także obowiązki wynikające ze statusu Beneficjenta Rzeczywistego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR. Definicja beneficjenta rzeczywistego została rozszerzona, zmieniono tez definicję w przypadku trustów. Za to beneficjenci mają obowiązek dostarczania potrzebnych informacji i dokumentów podmiotom obowiązanym, dzięki którym możliwe będzie dokonanie wpisu do CRBR. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku, grozi im kara pieniężna.Poza tym:Poza tym dokładniej opisano obowiązki związane z przeciwdziałaniem brudnych pieniędzy. Wedle nowelizacji, instytucja obowiązana ma obowiązek odnotowywania i zgłaszania nietypowych lub nienaturalnie złożonych transakcji. Konieczne jest więc wdrożenie przewidzianych ustawą procedur, ewentualnie dostosowanie tych, które obecnie są stosowane. W celu jak najlepszego zrealizowania tego obowiązku, pracownicy instytucji muszą przejść szkolenie z zakresu AML (uwzględniające też ochronę danych osobowych).Inne zmiany to m.in.:Czas na prowadzenie zmian jest krótki, gdyż nowelizacja weszła w życie już 31 lipca 2021 roku. Dotychczas ustawa AML dotyczyła tylko tych biur rachunkowych, które prowadziły księgi rachunkowe (według ustaw o rachunkowości). Jednak wraz z wprowadzeniem zmian w ustawie, modyfikacji uległa definicja podmiotu obowiązanego. Rozszerzono ją na wszystkie biura rachunkowe, w myśl zasady, że świadczą usługi w zakresie doradztwa podatkowego i prowadzenia ksiąg podatkowych. Tak jak banki i pozostałe instytucje, wszystkie biura rachunkowe (również te nieprowadzące pełnej księgowości) musiały wprowadzić do 31 lipca procedury w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Każda procedura ma uwzględniać specyfikację konkretnego biura.Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w art. 50 ustawy o AML. Oto niektóre z nich:Nie ma wątpliwości, że ustawa o AML wprowadzona w 2018 roku miała ogromny wpływ na rynek finansowy w ostatnich latach. Nowelizacja rozszerza obowiązki na biura rachunkowe nieprowadzące ksiąg rachunkowych, w tym na te, które prowadzą księgowość uproszczoną. 31 lipca 2021 roku nałożono na wszystkie biura określone zobowiązania, które muszą zostać uwzględnione w procedurach AML tych biur. Nie ma odgórnych wymogów odnośnie formy procedury, jednak wskazane jest zachowanie pisemnej formy dokumentowej.Dlaczego nowelizacja jest tak istotnym tematem w ostatnich miesiącach? Przede wszystkim za nieprzestrzeganie obowiązków może zostać nałożona kara pieniężna przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Już przed rozszerzeniem zakresu podmiotów obowiązanych, kary za nieprzestrzeganie AML były nakładane m.in. za nieodpowiednio zaprojektowaną procedurę czy brak oceny analizy ryzyka. Ostatnia z nich, która została opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów, wyniosła 18 500 zł (dotyczyła jednoosobowej działalności świadczącej usługi doradztwa podatkowego). Kara może być oczywiście o wiele wyższa, w zależności od czasu trwania i skali naruszenia, a także od sytuacji finansowej konkretnej instytucji obowiązanej.Jak uniknąć kary? Sporządzając zindywidualizowaną procedurę. Biura rachunkowe mają trzy miesiąca od momentu publikacji ustawy, dlatego warto jak najszybciej podjąć czynności implementujące ustawę AML.