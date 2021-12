Sposób rozliczenia faktury korygującej zwiększającej VAT należny

Faktura korygująca „in plus” spowodowana przyczynami, które miały miejsce już po wykonaniu usługi a przyczyna nie była możliwa do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej powinna być ujęta na bieżąco w miesiącu wystawienia faktury korygującej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.11.2021 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.745.2021.1.KO.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Jak rozliczyć fakturę korygującą zwiększającą VAT należny? Gdy korekta jest podyktowana przyczyną, która nie była znana w dniu wystawienia faktury pierwotnej, to należy ją na potrzeby VAT rozliczyć na bieżąco, tj. w dacie wystawienia faktury korygującej.

Spółka w ramach grupy kapitałowej jest odpowiedzialna za świadczenie usług wsparcia w zakresie procesów biznesowych. Świadczone usługi obejmują usługi prawne, w zakresie zasobów ludzkich, rozliczenia kadrowo-płacowe, usługi rachunkowe, obsługę procesów analitycznych, obsługę administracyjno-biurową itp.Z tytułu świadczenia tych usług spółka otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej kosztom świadczonych usług powiększonych o marżę (wynagrodzenie kalkulowane na zasadzie „koszt plus”). Zgodnie z zawartymi umowami rozliczenie następuje na podstawie wystawianych faktur na koniec każdego miesiąca, na podstawie sporządzanego zestawienia kosztów poniesionych w celu świadczenia usług.Na bazę kosztową składa się kilka elementów, w tym wynagrodzenia pracowników, którzy zgodnie z regulaminem wynagradzania spółki mają prawo do premii miesięcznych i kwartalnych po spełnieniu określonych warunków. Rozliczenie premii następuje w miesiącu następującym po zakończeniu miesiąca/kwartału.W efekcie przy wystawianiu faktury za swoje usługi za dany miesiąc spółka nie ma możliwości ustalenia rzeczywistego kosztu wynagrodzeń. Nadto występują tutaj również inne elementy, które mają wpływ na wysokość bazy kosztowej, a których wartość spółce nie jest znana na koniec miesiąca (urlopy bezpłatne, zasiłki chorobowe itp.). Wynagrodzenia są wypłacane do 10. oraz do 20. dnia miesiąca następującego po tym, za który są należne.Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zakupu usług od innych podmiotów, które są niezbędne do świadczenia usług spółki, tj. koszty około osobowe (delegacje, koszty zarządzania flotą samochodową, usługi telekomunikacyjne) czy dodatkowe usługi w postaci chociażby szkoleń pracowniczych czy ich rekrutacji itp. Tutaj również wysokość takich kosztów nie jest znana spółce na moment wystawienia faktury, w związku z czym przy ich wystawianiu koszty te są szacowane na podstawie danych historycznych.Dopiero po poniesieniu tych kosztów spółka zna ich faktyczną wysokość i dokonuje rekalkulacji wartości świadczonych usług, z czym wiąże się zwiększenie wartości należnego spółce wynagrodzenia w stosunku do pierwotnie wystawionej faktury Spółka zadała pytanie, czy postępuje prawidłowo rozpoznając dla celów VAT korekty zwiększające podstawę opodatkowania (korekty in plus) wystawione w miesiącu, w którym ustalone zostały wszystkie elementy składające się na bazę kosztową z tytułu świadczonych usług za dany miesiąc (w tym koszty premii pracowniczych, koszty około osobowe, koszty usług dodatkowych), w miesiącu, w którym nastąpiło ustalenie rzeczywistych wartości tych elementów bazy kosztowej (tj. „na bieżąco’’)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: