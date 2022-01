Wynajem mieszkania: stawka VAT na media

Gdy w umowach najmu zawartych z najemcami lokali mieszkalnych opłaty za media (zużycie wody i odbiór ścieków) zostały ustalone z góry w formie ryczałtu płatnego co miesiąc w tej samej kwocie, a nie na podstawie faktycznego zużycia wody i rzeczywistej ilości odebranych ścieków, opłaty te powinny zostać ujęte do podstawy opodatkowania jako składnik czynszu z tytułu usług najmu. To samo tyczy się opłaty za śmieci - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.02.2020 r. nr S-ILPP5/4512-1-186/16-14/IP

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Gmina, czynny podatnik VAT, jest właścicielem lokali mieszkalnych , które będą przez nią wynajmowane na rzecz korzystających. Usługa ta będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.Gmina będzie otrzymywać faktury dokumentujące opłaty za zużycie mediów (woda, ścieki, odpady) w tych mieszkaniach. Gmina będzie nabywać te usługi w swoim imieniu, a następnie obciążać nimi najemców na podstawie zapisów zawartych w umowach najmu . Opłaty za zimną wodę, odprowadzanie ścieków oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi będą ustalane z góry w formie ryczałtu oraz uiszczane co miesiąc w tej samej kwocie. Ryczałt zależy od ilości osób zamieszkujących dany lokal oraz szacunkowej liczby m3 np. ścieków czy wody, jakie będą zużyte przez najemców. Najemcy nie będą mieli możliwości decydowania o swoim zużyciu mediów, w szczególności z uwagi na fakt, że w przedmiotowych lokalach mieszkalnych nie ma indywidualnych liczników. Opłaty uiszczane przez najemców będą dokumentowane fakturami VAT, na których zostaną wymienione osobno pozycje dotyczące czynszu najmu oraz kosztu poszczególnych mediów.Zadano pytanie, w jaki sposób należy opodatkować podatkiem VAT obciążenia najemców z tytułu zużycia mediów? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: