Terminal płatniczy obowiązkowy od kwietnia 2025

Do końca marca 2025 roku przedsiębiorcy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących będą musieli nie tylko w pełni umożliwić klientom płatności w formie bezgotówkowej, ale także zintegrować terminal płatniczy z kasą fiskalną. Taki obowiązek nakłada art. 19a ustawy - Prawo przedsiębiorców. Co to oznacza w praktyce? Ekspertka Systim.pl wyjaśnia.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której muszą używać kasy fiskalnej, powinni umożliwić płatność kartą płatniczą, BLIK-iem czy innym instrumentem płatniczym przy użyciu terminala płatniczego. Terminal, dotąd dobrowolny, od 2025 roku staje się obowiązkowy i musi być zintegrowany z kasą fiskalną online – tłumaczy Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl

Oznacza to, że każda płatność dokonana poprzez terminal płatniczy będzie automatycznie raportowana do Centralnego Repozytorium Kas – podkreśla ekspertka. – Gdy klient zapłaci kartą płatniczą, BLIK-iem lub inną metodą, dane o transakcji zostaną automatycznie zapisane w systemie sprzedaży. Wówczas paragon fiskalny i potwierdzenie płatności są ze sobą zsynchronizowane, co eliminuje błędy i przyspiesza obsługę klientów – ocenia.

firmy prowadzące sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących,

firmy, które obsługują klientów w lokalu i poza lokalem przedsiębiorstwa,

firmy, które przyjmują płatności gotówkowe i bezgotówkowe.

Przedsiębiorcy, którzy nie połączą terminala płatniczego z kasą fiskalną, ryzykują nałożenie kary finansowej w wysokości 5 000 zł. Sankcja ta może być stosowana wielokrotnie, aż do momentu dokonania wymaganej integracji – przestrzega Beata Tęgowska. – Przez brak tego połączenia, firma może stracić też prawo do przyspieszonego zwrotu VAT oraz możliwości rozliczeń kwartalnych, co ma bezpośredni związek z płynnością finansową przedsiębiorstwa – dodaje.

Jak wyjaśnia, tak pozyskiwane dane o transakcjach mają być raportowane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w sposób ciągły i automatyczny.Obowiązek posiadania terminala płatniczego i jego integracji z kasą fiskalną obejmie:Eksperta Systim.pl zwraca też uwagę na zagrożenia jakie niesie za sobą niewywiązanie się z tego, nowego obowiązku.Aby uniknąć tych problemów, warto już teraz zintegrować kasę fiskalną z terminalem płatniczym.