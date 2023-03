Ulgi podatkowe i odliczenia od podatku w PIT 2022/2023 - kompletny wykaz

W tegorocznym okresie podatkowym, za sprawą "Polskiego Ładu", mamy możliwość skorzystania z zupełnie nowych odliczeń oraz preferencyjnych reguł opodatkowania. Ze względu na zmiany w przepisach nie każdy jest jednak świadomy, jakie ulgi mu przysługują oraz co należy zrobić, aby je uzyskać. Oto lista możliwości, z których możemy skorzystać, jeśli rozliczamy PIT-37 za 2022 rok.

Od lat najbardziej powszechna i popularna jest niewątpliwie ulga na dziecko, która pozwala znacznie zmniejszyć kwotę podatku. Wiele osób korzysta z możliwości rozliczenia z małżonkiem, zwłaszcza w sytuacjach, gdy istotnie sposób zmienia to wysokość podatku do zapłacenia. Młodzi korzystają z kolei z przysługującej im “ulgi dla młodych”, która zwalnia z podatku osoby poniżej 26 r.ż., których dochody nie przekroczyły 85 528 zł. Wśród możliwości, o których warto dowiedzieć się więcej jest też np. rozliczenie wspólnie z dorosłym dzieckiem czy ulga na składki ZUS – radzi Dorota Polańska, ekspertka podatkowa aplikacji PitBot.

Ulgi dostępne w rozliczeniu za 2022 rok

rozliczenie wspólnie z małżonkiem – znany od lat sposób, opłacalny szczególnie jeśli między małżonkami występują duże różnice dochodów, a jeden z małżonków wchodzi w drugi próg podatkowy,

– znany od lat sposób, opłacalny szczególnie jeśli między małżonkami występują duże różnice dochodów, a jeden z małżonków wchodzi w drugi próg podatkowy, rozliczenie wspólnie z dorosłym dzieckiem – możliwość rozliczenia się samodzielnego rodzica wspólnie z pełnoletnim dzieckiem, o ile dochody dziecka nie przekraczają limitu,

– możliwość rozliczenia się samodzielnego rodzica wspólnie z pełnoletnim dzieckiem, o ile dochody dziecka nie przekraczają limitu, zwolnienie 4+ (dla rodzin wielodzietnych) – możliwość zwolnienia z podatku rodziców i opiekunów minimum czwórki dzieci, których dochody nie przekraczają 85 528 zł na opiekuna,

– możliwość zwolnienia z podatku rodziców i opiekunów minimum czwórki dzieci, których dochody nie przekraczają 85 528 zł na opiekuna, ulga na dziecko – ulga podatkowa na każde dziecko,

ulga na leki – dla osób z niepełnosprawnością,

– dla osób z niepełnosprawnością, ulga na sprzęt rehabilitacyjny – dla osób z niepełnosprawnościami, przysługuje w wysokości poniesionych wydatków,

– dla osób z niepełnosprawnościami, przysługuje w wysokości poniesionych wydatków, ulga na samochód dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – przysługuje w wysokości do 2 280 zł,

zwolnienie dla nierezydentów – zwolnienie z podatku, jeśli dochody takiej osoby nie przekroczą limitu 85 528 zł,

– zwolnienie z podatku, jeśli dochody takiej osoby nie przekroczą limitu 85 528 zł, zwolnienie dla młodych (tzw. “ulga dla młodych”) – zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26 r.ż., pracujących na umowie o pracę lub zlecenie,

– zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26 r.ż., pracujących na umowie o pracę lub zlecenie, zwolnienie dla emerytów – możliwość zwolnienia z podatku dla osób rezygnujących ze świadczenia emerytalnego, o ile dochody nie przekraczają 85 528 zł,

– możliwość zwolnienia z podatku dla osób rezygnujących ze świadczenia emerytalnego, o ile dochody nie przekraczają 85 528 zł, ulga abolicyjna – za pracę zagranicą,

– za pracę zagranicą, ulga termomodernizacyjna – dla osób, które skorzystały w 2022 roku z usług termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,

– dla osób, które skorzystały w 2022 roku z usług termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ulga na zabytki – dla podatników będących właścicielami zabytku nieruchomego oraz ponoszą z tego tytułu wydatki,

– dla podatników będących właścicielami zabytku nieruchomego oraz ponoszą z tego tytułu wydatki, ulga na inwestycję w spółkę alternatywną – stanowi zachętę do inwestowania w przedsięwzięcia, których działanie wiąże się z dużym ryzykiem ekonomicznym,

– stanowi zachętę do inwestowania w przedsięwzięcia, których działanie wiąże się z dużym ryzykiem ekonomicznym, na składki na związki zawodowe – możliwość odliczenia składek na związki zawodowe do określonej kwoty,

– możliwość odliczenia składek na związki zawodowe do określonej kwoty, IKZE (konto emerytalne) – dla osób inwestujących w Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,

– dla osób inwestujących w Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, ulga na składki ZUS – możliwość odliczenia części składek ZUS,

– możliwość odliczenia części składek ZUS, zwrot nienależnych świadczeń – dla osób, u których kwota dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń była wyższa od kwoty uzyskanego dochodu,

– dla osób, u których kwota dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń była wyższa od kwoty uzyskanego dochodu, ulga na internet – możliwość odliczenia kosztów lub części kosztów internetu,

– możliwość odliczenia kosztów lub części kosztów internetu, darowizny: na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze, na kult, na organizacje pożytku publicznego, na cele edukacji zawodowej, na cele walki z COVID-19, tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe – możliwość odliczenia darowizny według zasad dotyczących konkretnego jej rodzaju,

ulga dla krwiodawców i dawców osocza – w celu jej uzyskania wymagane jest zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa

Które ulgi nam przysługują?

Z obniżenia podatku lub całkowitego uniknięcia konieczności jego opłacenia możemy skorzystać zarówno poprzez odliczenia, jak i tzw. preferencyjne reguły opodatkowania. Zalicza się do nich chociażby popularna “”. Wśród możliwości, które pojawiły się dopiero w tegorocznym okresie podatkowym, znajduje się też np.(dla rodzin wielodzietnych) czyLista preferencyjnych reguł opodatkowania i odliczeń, z których możemy skorzystać składając deklarację podatkową jest dość długa. Skupia opcje dostępne zarówno dla osób zatrudnionych na etacie, umowie zleceniu czy o dzieło, jak i właścicieli firm. Poniżej wymieniamy benefity przysługujące osobom rozliczającym PIT-37:W gąszczu podatkowych reguł i licznych opcji ulg nie jest łatwo zorientować się, z których odliczeń możemy skorzystać. Warto uważnie czytać wyjaśnienia i instrukcje zamieszczone na stronach rządowych. Pomoc w tym zakresie oferują też niektóre programy do rozliczania PIT – same podsuwają propozycje ulg i pomagają w łatwy sposób przejść przez cały proces składania zeznania podatkowego.