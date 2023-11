Podatek rolny w 2024 r. wzrośnie o 21%. Zdrożeje nie tylko żywność.

Podatek rolny w 2024 roku wzrośnie o 21 proc. - wynika z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Będzie to największa podwyżka spośród wszystkich danin w 2024 roku. Nawet maksymalne stawki podatków lokalnych wzrosły tylko o 15 proc. - zgodnie z wskaźnikiem inflacji z pierwszego półrocza 2023 roku.

Wzrost podatku, podwyżka cen

Podatek rolny jest opłacany przez gospodarstwa rolne od gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej. Stawka tej daniny wynosi w przeliczeniu 2,5 kwintala żyta na hektar. Za pozostałe grunty rolne trzeba płacić pięciokrotność stawki za jeden kwintal żyta.W 2024 roku stawka podatku wyniesie 224,08 zł za jeden hektar przeliczeniowy, czyli o 38,95 zł więcej w porównaniu z dotychczasową kwotą 185,13 zł. Za pozostałe grunty rolne stawka w 2024 roku wyniesie 448,15 zł za hektar, w porównaniu z 370,25 zł z 2023 roku, co oznacza wzrost o 77,80 zł na hektarze.Podwyżka podatku rolnego może wpłynąć na wzrost cen produktów spożywczych. Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2024 roku przestanie obowiązywać zerowa stawka podatku VAT na żywność, więc możemy spodziewać się wzrostu cen produktów spożywczych. W 2024 roku również właściciele szklarni zapłacą wyższy podatek za metr kwadratowy powierzchni szklarni. Wyniesie on 15,69 zł i będzie wyższy o wskaźnik inflacji wynoszący 15 proc. Ta zmiana również może przełożyć się na wyższe ceny naszych zakupów.Przewiduje się, że od stycznia 2024 roku wzrosną również ceny prądu , bo przestaną obowiązywać zamrożone stawki. Trzeba spodziewać się wzrostu nawet na poziomie 70 proc. w związku z ich “odmrożeniem”. Niestety, rok 2024 przyniesie nie tylko wzrost podatku rolnego, ale również koniec obowiązywania różnego rodzaju tarcz i zerowych stawek VAT.