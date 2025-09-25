Zmiany podatkowe od 2026 r.: ulga mieszkaniowa i IP BOX po nowemu, ryczałt 17% dla świadczeń na rzecz spółki

Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza radykalne zmiany, które szczególnie dotknąć mogą sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Najbardziej kontrowersyjna jest propozycja podniesienia stawki ryczałtu do 17% dla usług świadczonych przez podatnika na rzecz swoich spółek powiązanych, co w praktyce oznacza podwyżki sięgające nawet 600%. Dodatkowo planowane są zmiany w uldze mieszkaniowej oraz nowe warunki stosowania IP BOX.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany są planowane w stawkach ryczałtu dla usług świadczonych na rzecz spółek powiązanych.

Jak zmienią się zasady podatkowe dotyczące leasingu i sprzedaży rzeczy ruchomych w rodzinie.

Jaka jest nowa definicja ulgi mieszkaniowej i jak wpłynie na opodatkowanie sprzedaży nieruchomości przez rodziny.

Jakie warunki zostały zaproponowane dla stosowania IP BOX oraz konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców.

Zmiana stawki ryczałtu w przypadku świadczeń na rzecz spółki – 600% podwyżki

pośrednictwa w sprzedaży hurtowej

związane z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie

doradztwa związanych z zarządzaniem

reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej

obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw

architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych

w zakresie specjalistycznego projektowania

w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek

wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych

w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

branży usługowej – czyli każdej innej jak dla przykładu pośrednictwo w biznesie oraz każdej innej, która nie była kwalifikowana do innych stawek ryczałtu

w zakresie handlu

przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych

Leasing i sprzedaż rzeczy ruchomych w rodzinie

Ulga mieszkaniowa – brak opodatkowania vs. 100% podwyżki

IP BOX

Podsumowanie