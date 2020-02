Jak podatek z najmu rozliczają małżonkowie?

W przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody z prywatnego najmu, odrębne opodatkowanie przez małżonków tych przychodów (dochodów) możliwe jest wyłącznie w przypadku rezygnacji z opodatkowania całości dochodu (bądź przychodu) przez tego małżonka, który pierwotnie złożył oświadczenie w tym zakresie - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.02.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.393.2019.4.AD

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. emiekayama - Fotolia.com Kiedy małżonkowie mogą wybrac odrębne zasady opodatkowania najmu? Na potrzeby PIT małżonkowie, nawet jeżeli istnieje wspólność majątkowa, są traktowani jako odrębni podatnicy. Mogą w związku z tym dowolnie wybierać dla siebie formy opodatkowania przychodów z najmu. Warunkiem takiego dowolnego wyboru jest jednak to, że nie zostało złożone oświadczenie o opodatkowaniu całego przychodu przez jednego z nich.

Małżonkowie wynajmują dwa mieszkania – nabyte do majątku wspólnego małżeńskiego. Wnioskodawczyni notarialnie wyraziła zgodę na pobieranie czynszu z jednego mieszkania w całości przez męża i jego opodatkowanie. Mąż wybrał ryczałt ewidencjonowany , który płaci od kilku lat.Po zakupie drugiego mieszkania to mąż wyraził notarialnie zgodę na to, by wnioskodawczyni pobierała czynsz z jego wynajmu w całości. Ona zaś wybrała opodatkowanie przychodów z najmu na zasadach ogólnych.Stosowne oświadczenia o wyborze form opodatkowania przychodów z najmu przez małżonków były corocznie przekazane do urzędu skarbowego.Powstała więc sytuacja, w której wnioskodawczyni pobiera całość przychodów z jednego mieszkania i stosuje wybraną formę opodatkowania , tj. zasady ogólne. Natomiast mąż pobiera całość przychodów z drugiego mieszkania i stosuje wybraną przez siebie formę opodatkowania, tj. ryczałt.Zainteresowana zadała pytanie, czy taki sposób rozliczeń jest dopuszczalny? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów