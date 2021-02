Ryczałt od przychodów z najmu: opłaty eksploatacyjne

Otrzymany czynsz najmu jest przychodem z tytułu najmu, zaś kwoty otrzymane na pokrycie opłat eksploatacyjnych dotyczących mieszkania nie mają charakteru przychodów. Nie są bowiem definitywnym przysporzeniem wynajmującego, a są jedynie mu przekazane w celu zrealizowania obowiązku, który ciąży na najemcy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.905.2020.1.MT.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca nie ma firmy. Prywatnie wynajmuje mieszkanie na zasadzie najmu okazjonalnego . Najemca zobowiązany jest do pokrywania co miesiąc opłat z tytułu czynszu za wynajem oraz opłat eksploatacyjnych za media, zależnych od zużycia. Z umowy wynika fakt, że obie kwoty są dwoma oddzielnymi opłatami/pozycjami za wynajem mieszkania. Wszystkie wyżej wymienione najemca wpłaca wnioskodawcy który następnie opłaty eksploatacyjne przekazuje dostawcom mediów (prąd, woda, ogrzewanie, śmieci, wspólnota mieszkaniowa). Przychody z najmu wnioskodawca opodatkował ryczałtem ewidencjonowanym. Zadał on pytanie, które z powyższych wpłat stanowią jego przychody podatkowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów