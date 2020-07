Podatek od nieruchomości w cenie dzierżawy dla potrzeb VAT

Podatku od nieruchomości nie można refakturować

Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie, nie podlega refakturowaniu. Jeżeli jednak strony umówią się, że wynajmujący przerzuca ciężar tego podatku na najemcę, to winien on być wkalkulowany w cenę usługi najmu.