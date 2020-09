Podatek dochodowy: jak ustalić przychód podatkowy po podziale majątku wspólnego?

W przypadku sprzedaży nieruchomości, która wchodziła wcześniej w skład majątku wspólnego małżonków i stanowiła przedmiot współwłasności łącznej, a następnie doszło do ustanowienia rozdzielności majątkowej i zbycia udziałów w nieruchomości wynoszących po 1/2 części dla każdego z małżonków, przychód z tytułu tej sprzedaży każdy z nich ustala w wysokości połowy ceny uzyskanej z tego zbycia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.09.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.492.2020.3.MM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W 2014 r. wnioskodawca sprzedał mieszkanie otrzymane w darowiźnie od rodziców w roku 2009. Uzyskane z tego tytułu pieniądze przeznaczył na nabycie działki budowlanej razem z żoną do majątku wspólnego małżeńskiego. Na działce tej małżonkowie wspólnie, posiłkując się kredytem, wybudowali dom W 2017 r. doszło do rozpadu małżeństwa, a w listopadzie tego roku do podpisania rozdzielności majątkowej. W 2018 r. dom został sprzedany. Wnioskodawca wraz z żoną zbyli całe udziały w nieruchomości wynoszące po 1/2 części dla każdego z małżonków za 490.000 zł. Część ceny w wysokości 10.000 zł została przekazana zbywcom w gotówce w ramach umowy przedwstępnej, część ceny, tj. 261.250 zł została przelana do banku tytułem spłaty kredytu zaciągniętego na budowę domu, kwota 34.375 zł została przelana na konto żony wnioskodawcy, a kwota 184.375 zł została przelana na konto wnioskodawcy.Zainteresowany zadał pytanie, w jakiej wysokości powinien ustalić przychód ze sprzedaży swojego udziału w nieruchomości, tj. połowie ceny zbycia czy też kwocie rzeczywiście otrzymanej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów