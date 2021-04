Ulga internetowa w PIT za 2020 r.

Korzystanie z ulgi internetowej zostało obecnie znacząco ograniczone. Co prawda w rozliczeniu podatkowym za rok 2020 prawo to przysługuje, ale nie wszyscy podatnicy mogą je realizować. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe.

Przeczytaj także: Firmowy samochód osobowy w uldze rehabilitacyjnej?

w 2020 r. uzyskali przychody/dochody opodatkowane skalą podatkową lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany),

w 2020 r. ponieśli wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet,

posiadają dokumenty potwierdzające poniesienie takich wydatków,

w latach wcześniejszych z ulgi nie korzystali; wyjątkiem jest jej rozliczenie po raz pierwszy w zeznaniu za 2019 rok,

wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu), albo nie zostały one im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Ważne

Prawo do ulgi internetowej zostało przez ustawodawcę mocno ograniczone w czasie. Obecnie mogą z niej skorzystać tylko ci, którzy do tej pory od samego początku jej istnienia (a więc od 2004 r.) w ogóle z niej nie korzystali, bądź korzystali tylko raz – w roku 2019. Maksymalny okres rozliczania ulgi to dwa kolejne lata podatkowe.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pio Si - Fotolia.com Dla kogo odliczenie z tytułu ulgi na Internet w PIT za 2020 r. Obecnie ulgę na Internet można rozliczać tylko przez dwa kolejne lata podatkowe. Mimo zatem że w PIT za 2020 r. podatnicy mogą nadal z niej korzystać, to cieszy się ona stosunkowo niedużą popularnością. Ulga na podatku również nie pozwala zbyt dużo zaoszczędzić.

Limit odliczenia

Uldze nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to bowiem opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania) itp.

Uwaga

Zarówno niewykorzystany limit odliczenia jak i nieodliczone w danym roku wydatki nie przechodzą na rok następny.

Dokumentowanie prawa do ulgi

dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),

dane identyfikujące sprzedającego usługę,

rodzaj zakupionej usługi,

kwotę zapłaty.

Ważna zapłata

Niezwykle istotne jest udokumentowanie faktycznego poniesienia wydatku związanego z użytkowaniem sieci Internet. Obok posiadanej faktury zakupu danej usługi konieczne jest zatem także udokumentowanie samej zapłaty. Jak owo potwierdzenie zapłaty powinno wyglądać? Mamy tutaj pełną dowolność pod warunkiem, że stwierdzenie zapłaty będzie bezsporne. Może to zatem być adnotacja na fakturze, że płatności dokonano gotówką, dowód KP wystawiony przez sprzedawcę, przelew bankowy itp.

Rozliczenie ulgi

dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (np. dochody z pracy, umowy zlecenia, własnej firmy opodatkowanej na zasadach ogólnych, renty, emerytury itp.),

przychodu – przez podatnika opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym (przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Resort finansów wyjaśnia