Fiskus wyjaśnia: zasady rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.

Pakiet slim VAT w 2021 r. wprowadził zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących in minus zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy. Rozwiązania, które do tej pory funkcjonowały i do których wszyscy już zdążyli się przyzwyczaić, zostały zastąpione nowymi uzgodnieniami pomiędzy stronami transakcji.

Co mówią przepisy?

z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz

warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Zasady te mają zastosowanie w przypadku korekt faktur wystawionych z uwagi na udzielenie rabatu, zwrot towaru, zwrot zaliczki, czy też zawyżenie VAT w fakturze pierwotnej.

warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione ze sprzedawcą oraz

warunki te zostały spełnione.

Resort finansów wyjaśnia

Resort finansów wyjaśnia

uzgodnieniu warunków korekty z nabywcą,

spełnieniu uzgodnionych warunków,

posiadaniu dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków,

wystawieniu faktury korygującej zgodnej z dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie

i spełnienie warunków

„(…) W odniesieniu do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2020 r. elementem wspólnym dla obu stron było otrzymanie faktury korygującej przez nabywcę, a dodatkowym dla sprzedawcy, posiadanie potwierdzenia tego zdarzenia. Natomiast w odniesieniu do przepisów będących w mocy od 1 stycznia 2021 r. element wspólny dla sprzedawcy i nabywcy stanowi uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz spełnienie tych uzgodnionych warunków, a element dodatkowy u sprzedawcy to posiadanie stosownej dokumentacji i wystawienie zgodnej z tą dokumentacją faktury korygującej.



W efekcie sformalizowany obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej został zastąpiony wymogiem, w kształtowaniu którego strony mają znaczną swobodę – może to być np. zwyczajowo posiadana przez podatnika dokumentacja. Oznacza to, że strony transakcji mogą samodzielnie kreować sposób dokumentowania warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, który będzie najprostszy do realizacji w określonych warunkach biznesowych, w tym na podstawie już posiadanej lub tworzonej w działalności gospodarczej dokumentacji.(…) - w czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Zdaniem przedstawiciela resortu finansów udokumentowanie uzgodnienia z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania nie stanowi problemu dla podatników, bowiem może to być dotychczasowa dokumentacja handlowa. Zdaje się on jednak chyba zapominać, że dokumentacja taka nie zawsze jest tworzona, zaś uzgodnienia pomiędzy kontrahentami często przyjmują formę ustną – która w obecnym stanie prawnym nie jest wystarczająca.

Od 2021 r. sprzedawca rozlicza fakturę korygującą in minus w rozliczeniu za okres, w którym wystawił tę korektę, pod warunkiem że:Gdyby w danym okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiadał takiej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.Z kolei nabywca koryguje w takiej sytuacji podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym:Nowe zasady rozliczania faktur korygujących przyniosły ze sobą nowe wątpliwości. Część z nich wyjaśnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów udzielając odpowiedzi na interpelację poselską nr 19624.I tak zmiany wprowadzone przez slim VAT miały na celu uproszczenie rozliczeń tego podatku, które w przypadku faktur korygujących in minus polegają na likwidacji obowiązku uzyskiwania potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej do nabywcy. Obecne rozwiązanie zdaniem udzielającego odpowiedzi jest dla podatników korzystniejsze i bardziej elastyczne.Pozwoliło ono podatnikom VAT oprzeć warunki rozliczenia tej korekty na dotychczasowych zasadach współpracy z kontrahentami w indywidualnych uwarunkowaniach prowadzonej działalności gospodarczej. Dla potwierdzenia, że nabywca wie o nowych warunkach transakcji (obniżeniu podstawy opodatkowania), podatnicy mogą wykorzystywać dokumentację, która już przed zmianą przepisów była tworzona w prowadzonej działalności gospodarczej (np. dokumentacja handlowa).Zdaniem przedstawiciela resortu finansów nowe rozwiązania nie nakładają na podatników dodatkowych obowiązków związanych z wytworzeniem nowej dokumentacji potwierdzającej wiedzę nabywcy, że doszło do pomniejszenia podstawy opodatkowania. Po zmianie przepisów podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej przy łącznym spełnieniu warunków:- co jest skorelowane z rozwiązaniami w zakresie obowiązku pomniejszenia podatku naliczonego przez nabywcę.Udzielający odpowiedzi przypomniał też, że do końca 2021 r. podatnicy mogą stosować zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące do końca 2020 r. Wybór taki musi jednak być uzgodniony na piśmie pomiędzy sprzedawcą a nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. Zawarcie takiego porozumienia ma zapewnić jasność wzajemnych rozliczeń oraz ograniczyć omyłkowe stosowanie różnych momentów korygowania VAT u sprzedawcy i nabywcy.