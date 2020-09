Fiskus wyjaśnia: potwierdzenie odbioru faktury korygującej w podatku VAT

Wystawiasz fakturę korygującą in minus, czyli zmniejszającą wartości z faktury pierwotnej? Pamiętaj, że na potrzeby zmniejszenia VAT należnego w składanych deklaracjach musisz posiadać potwierdzenie odbioru takiej korekty przez nabywcę. To może przyjąć przeróżną formę, o czym zapewniają organy podatkowe.

Aby sprzedawca mógł zmniejszyć VAT należny wynikający z faktury korygującej, musi posiadać dokumenty potwierdzające otrzymanie tej korekty przez nabywcę. Potwierdzenie takie może przyjąć przeróżną formę. Ustawodawca pozostawił tutaj pełną dowolność podatnikom. Może to być wręcz wyciąg bankowy, z którego będzie wynikać, że nabywca umniejszył wpłatę o otrzymaną korektę.

Dane z systemu księgowego/bankowego

Elektroniczna faktura korygująca

W art. 29a ust. 13 ustawy o VAT prawodawca wskazał, że w przypadku wystawienia faktur korygujących in minus,, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem,Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.Od zasady tej występuje kilka wyjątków. Te dotyczą jednakże albo faktur, na których nie był wykazany podatek VAT (np. WDT, świadczenie usług opodatkowanych poza terytorium kraju) albo sytuacji, w której pomimo udokumentowanych prób doręczenia korekty sprzedawca nie wszedł w posiadanie jej odbioru przez nabywcę.Ustawodawca nie sprecyzował przy tym, jaką formę takie potwierdzenie odbioru korekty winno przyjąć. Organy podatkowe wskazują zaś, że może to być m.in. zwrotne potwierdzenie odbioru, odrębne pisemne potwierdzenie tego faktu (także w formie elektronicznej) itp. Urzędnicy podkreślają, że istotne jest tutaj to, abyPoniżej prezentujemy wybrane stanowiska organów podatkowych w sprawach nietypowych.Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07 maja 2020 r. nr 0114-KDIP4-2.4012.75.2020.1.WH uznał, że jeżeli podatnikZ kolei Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2020 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.310.2020.1.AM, że potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej może być list lub e-mail z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej, dokument kompensaty przesłany przez kontrahenta, w którym wskazuje on na kwotę wynikającą z korekty czy nawet wyciąg bankowy dotyczący płatności lub kwota płatności z opisem, że klient dokonuje zapłaty z uwzględnieniem określonej faktury korygującej.W interpretacji tej czytamy:Dokumenty elektroniczne wypierają stopniowo dokumenty papierowe. Tak samo jest w przypadku faktur – te coraz częściej przyjmują formę elektroniczną. W taki sposób można wystawiać również faktury korygujące. Jak tutaj udowodnić potwierdzenie dostarczenia takiej faktury do nabywcy?Dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2020 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.722.2019.1.WN uznał, żeOrgan podkreślił jednak, że w wiadomości mailowej, w wierszu określającym temat tej wiadomości, winna pojawić się precyzyjna informacja, jaka faktura korygująca jest przesyłana i jakiej faktury dotyczy.