Jak ujmować faktury korygujące in plus po stronie sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r.?

W drodze przypomnienia, ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419, dalej jako: ustawa zmieniająca) wprowadziła pakiet rozwiązań tzw. SLIM VAT, który określa zasady rozliczania faktur korygujących in plus.

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com SLIM VAT: faktury korygujące zwiększające podstawę opodatkowania Pakiet SLIM VAT, który wszedł w życie z początkiem 2021 r., wprowadził do przepisów ustawy o VAT zasady korygowania faktur zwiększających podstawę opodatkowania, które wcześniej wypracowało orzecznictwo sądowe. Mianowicie to, kiedy korektę zwiększającą podatek należny powinien wykazać sprzedawca, zależy od przyczyn zaistniałej korekty.

Przed 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT) nie regulowały kwestii ujmowania faktur korygujących in plus. W praktyce przyjmowano, że moment ujęcia korekty po stronie sprzedawcy zależy od przyczyny jej wystawienia.Pakiet SLIM VAT unormował kwestię rozliczania korekt in plus w oparciu o dotychczas stosowaną praktykę.Od 1 stycznia 2021 r. stosownie do art. 29a ust. 17 ustawy o VAT w przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania Wobec czego, moment korekty podstawy opodatkowania zależy od przyczyny korekty. Jeżeli przyczyna zaistnienia korekty występowała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, w wyniku czego podatek należny został wykazany w zaniżonej wysokości, to podatnik zobowiązany jest do dokonania korekty wstecznej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.Z kolei, w sytuacji w której przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania wystąpiła po sprzedaży, korekty podstawy opodatkowania dokonuje się na bieżąco w momencie zaistnienia zdarzenia skutkującego podwyższeniem ceny.Powyżej opisana zasada, zgodnie z którą korekta jest uzależniona od przyczyny jej wystąpienia ma także zastosowanie do ujmowania korekt z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz importu usług.Stosownie do art. 12 ustawy zmieniającej, powyższe przepisy stosuje się do faktur korygujących od 1.01.2021 r.