Czy dokonująca sprzedaży na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej Spółka, w związku z przeprowadzeniem korekty dochodowości po tym jak doszło do istotnej zmiany okoliczności, które doprowadziły do zastosowania w trakcie roku marży w wysokości odbiegającej od poziomu rynkowego, zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej?

Dopuszczalność korekty cen transferowych

jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki

w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane; nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych; w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego lub dowód księgowy potwierdzające dokonanie przez ten podmiot korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik; istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, w którym podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd.

Przedmiot opodatkowania VAT

czynność wykonywana jest odpłatnie,

pomiędzy czynnością a otrzymanym z tytułu jej realizacji wynagrodzeniem istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy,

czynność wykonywana jest w oparciu o łączący strony stosunek zobowiązaniowy, gdzie jedna ze stron pozostaje bezpośrednim beneficjentem świadczenia,

świadczonej przez jedną stronę usłudze odpowiada realizowane przez drugą stronę świadczenie wzajemne (wynagrodzenie).

Korekta cen transferowych a VAT

czynność wyrównania poziomu dochodowości oraz dokonania z tego tytułu płatności wyrównawczych pomiędzy Spółką a Kontrahentem (lub potencjalnie innymi podmiotami z Grupy) nie stanowi zdarzenia mającego wpływ na wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wykonanych wcześniej transakcji.

Mając na uwadze, że czynności polegające na wyrównaniu dochodowości nie mieszczą się w zakresie sformułowanej w ustawie o VAT definicji dostawy towarów ani świadczenia usług (ani też żadnej innej czynności opodatkowanej), jak również nie stanowią konsekwencji korekty cen i tym samym nie wykazują związku z dokonanymi uprzednio poszczególnymi transakcjami, w ocenie Spółki powinny być potraktowane a contrario jako czynności pozostające poza zakresem opodatkowania VAT.

Reasumując, wynikająca z regulacji dotyczących cen transferowych korekta dochodowości pozostaje poza zakresem regulacji ustawy o VAT, a jej otrzymanie nie wiąże się z koniecznością korygowania rozliczeń.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 11e ustawy o CIT) przewidują możliwość dokonania korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów,Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT przedmiotem opodatkowania są odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, gdzie przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, polegające tak na działaniu i zaniechaniu, jak i na tolerowaniu określonych czynności lub sytuacji (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).Aby uznać, że dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT konieczne jest przy tym łączne wystąpienie następujących przesłanek:Ustawa o VAT nie zawiera regulacji, które wprost odnosiłyby się do kwestii związanych z rozliczaniem korekty dochodowości. Co do zasady przyjmuje się jednak, że stanowi ona zdarzenie neutralne na gruncie VAT, a jej dokonanie nie rodzi obowiązku wystawienia faktury czy też faktury korygującej.Powyższe potwierdził w Interpretacji Indywidualnej z dnia 26 lutego 2021 r., znak: 0114-KDIP4-2.4012.660.2020.2.AS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazując, że:Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli korekta dochodowości nie odnosi się do żadnej konkretnej faktury, to nie ma bezpośredniego przełożenia na ceny produktów. Co za tym idzie, dokonanie lub otrzymanie przez członka Grupy płatności z tytułu korekty cen transferowych nie powoduje konieczności korygowania rozliczeń dotyczących sprzedaży towarów lub usług realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Co więcej, korekcie mającej na celu wyrównanie zakładanego poziomu dochodowości nie odpowiada świadczenie wzajemne – wyrównanie rozliczeń nie wiąże się ze świadczeniem realizowanym przez drugą stronę. Nie ma zatem podstaw ku temu, aby traktować je jako wynagrodzenia za usługę lub dostawę towarów, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.Wystawienie korekty dochodowości nie stanowi zatem wydarzenia podlegającego opodatkowaniu VAT – jej wprowadzenie do obrotu nie wypełnia przesłanek, od istnienia których ustawodawca uzależnił zakwalifikowanie danej czynności do kategorii czynności opodatkowanych podatkiem VAT.Podobne wnioski prezentują organy podatkowe. Dla przykładu, w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lutego 2021 r., znak: 0114-KDIP4-2.4012.660.2020.2.AS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznając za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy wskazał, że: