Iluzoryczne etapy KSeF. Dlaczego każda firma musi dołączyć do KSeF już w lutym?

Od 1 lutego 2026 roku każdy przedsiębiorca w Polsce będzie musiał odebrać swoje faktury kosztowe przez KSeF, nawet jeśli sam jeszcze nie wystawia e-faktur. To oznacza, że już w styczniu trzeba przygotować firmę do logowania się do systemu, ustalić dostępy i procedury. Sprawdź, co musisz zrobić, aby uniknąć problemów z rozliczeniami i płatnościami.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego każdy przedsiębiorca musi przystąpić do KSeF już w lutym 2026 roku.

Jakie terminy obowiązują dla wystawiania i odbioru e-faktur w KSeF.

Co musisz zrobić, aby przygotować firmę do odbioru faktur przez KSeF.

Jakie problemy mogą wyniknąć z przeoczenia faktur w nowym systemie.

Jak ustalić uprawnienia dla księgowości i pracowników w KSeF.

Od lutego nie musisz wystawiać e-faktur, ale musisz je odbierać

Od 1 lutego 2026 r. – dla dużych przedsiębiorstw, których roczny obrót brutto w 2024 r. przekroczył 200 mln zł.

Od 1 kwietnia 2026 r. – dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2027 r. – dla najmniejszych firm, których miesięczna sprzedaż brutto nie przekracza 10 tys. zł.

Wskazane w przepisach terminy dotyczą wystawiania faktur, nie są natomiast związane z ich odbiorem przez kontrahentów. Faktury od największych firm będziemy musieli odebrać w KSeF już od 1 lutego 2026 r., czyli z dniem ich obowiązkowego przystąpienia do systemu.



Przy doręczeniu faktury bez znaczenia jest dzień, w którym my, jako firma, powinniśmy przystąpić do KSeF. Ważne jest czy nasz kontrahent powinien już wystawiać fakturę poprzez system stworzony przez resort finansów. Jeżeli tak, to my jesteśmy zobowiązani odebrać od niego daną fakturę również za pośrednictwem KSeF – tłumaczy Monika Piątkowska.

Do KSeF trzeba się przygotować już w styczniu

Przedsiębiorcy mają mniej czasu niż im się wydaje. Część firm nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że za trzy tygodnie nie otrzyma faktur w dotychczasowy sposób. Może z tego wyniknąć szereg nieporozumień i problemów, a także opóźnienia w płatnościach za towary i usługi.



Przeoczenie danej faktury powodować może również problemy w comiesięcznych rozliczeniach z fiskusem i ZUS – wyjaśnia doradca podatkowy fillup k24.

Trzeba również skontaktować się ze swoją księgową, aby ustalić m.in. sposób przekazywania faktur sprzedażowych i kosztowych, zakres upoważnienia do działań KSeF dla biura księgowego czy działu księgowości.



Jako przedsiębiorcy powinniśmy również zastanowić się którzy z pracowników w imieniu naszej firmy będą mogli wystawiać faktury, a kto będzie je odbierał i weryfikował – dodaje Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup k24.