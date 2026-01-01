KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

eGospodarka.pl
2026-01-01 00:01

Pozostał już tylko miesiąc jak zostanie uruchomiany Krajowy System e-Faktur. Od 1 lutego 2026 r. każda firma, której zostanie wystawiona faktura, np. na stacji benzynowej będzie zobowiązana do odbioru jej w KSeF. Nie ma znaczenia czy firma ma obroty milionowe czy kilkutysięczne. Dlatego to już ostatnia prosta żeby przygotować się do tej rewolucji. Jak działa KSeF, jakie są jego zalety i jak przygotować się na obowiązek odbioru faktur w KSeF, nawet jeśli Twoja firma nie musi ich jeszcze wystawiać? Sprawdź, co naprawdę się zmieni dla JDG i jak przygotować swoją firmę, aby uniknąć problemów.

Przeczytaj także: KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego od 1 lutego 2026 roku każda firma będzie zobowiązana do odbioru faktur w KSeF, niezależnie od wielkości obrotów.
  • Jak działa Krajowy System e-Faktur i dlaczego można go porównać do skrzynki mailowej, ale z fakturami.
  • Które firmy będą musiały wystawiać faktury w KSeF od lutego, a które od kwietnia 2026 roku.
  • Jakie są korzyści z korzystania z KSeF, takie jak automatyzacja, brak problemów z archiwizacją i pełna kontrola nad dokumentami.
  • Co się zmieni w praktyce dla jednoosobowych firm i jakie są obawy związane z awariami systemu.
  • Jak przygotować się do KSeF, aby płynnie przejść na nowy system fakturowania.

Od 1 lutego 2026 roku sposób wystawiania faktur w Polsce zmieni się fundamentalnie. Krajowy System e-Faktur (KSeF) sprawi, że co do zasady faktury nie będą już przekazywane bezpośrednio między przedsiębiorcami. Dokument nie trafi z firmy do firmy, lecz najpierw do centralnego systemu. To KSeF zarejestruje fakturę i nada jej unikalny numer. W tym momencie faktura będzie uznana za doręczoną, niezależnie od tego, czy odbiorca faktycznie ją odbierze.

Każda faktura będzie musiała mieć postać ustrukturyzowaną, zapisaną w pliku XML. Oznacza to odejście od faktur papierowych, dokumentów tworzonych w edytorach tekstu czy arkuszach kalkulacyjnych. Dla przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, będzie to jedna z największych zmian organizacyjnych ostatnich lat.

KSeF jak skrzynka mailowa, ale z fakturami


KSeF stanie się jednym miejscem, w którym faktury będą zarówno wystawiane, jak i odbierane. Można go porównać do skrzynki mailowej, za pośrednictwem której komunikujemy się z kontrahentami. Różnica polega na tym, że faktura wywołuje konkretne skutki prawne, a cała ta „korespondencja” jest widoczna dla administracji skarbowej.

W praktyce KSeF to system fiskusa, przez który będą przechodzić wszystkie faktury VAT. Dokument będzie uznany za wystawiony dopiero w momencie nadania mu numeru KSeF.

Etapowość KSeF


Najwięksi podatnicy zostaną objęci obowiązkiem korzystania z KSeF od 1 lutego 2026 r., a pozostali przedsiębiorcy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze, od 1 kwietnia 2026 r. Od tego momentu wystawianie faktur VAT poza systemem nie będzie możliwe.

Przewidziano wprawdzie możliwość odroczenia wystawiania faktur w KSeF do końca 2026 r. dla firm, których miesięczna sprzedaż na fakturach nie przekracza 10 tys. zł brutto, jednak dotyczy to wyłącznie wystawiania faktur, a nie ich odbioru. To oznacza, że wielu przedsiębiorców zetknie się z KSeF szybciej, niż się spodziewa. Wystarczy korzystać z usług telekomunikacyjnych, energii, leasingu czy paliwa do samochodu firmowego. Podmioty świadczące te usługi zaczną wystawiać faktury w KSeF już od lutego 2026 r., co w praktyce wymusi na nawet najmniejszych firmach odbieranie faktur w systemie.

Funkcjonowanie KSeF


W praktyce przedsiębiorca nie musi znać się na technicznych aspektach systemu. Faktury będzie można wystawiać w bezpłatnej aplikacji KSeF udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, w aplikacji mobilnej lub w komercyjnym programie księgowym albo fakturowym zintegrowanym z systemem. Z punktu widzenia użytkownika proces przypomina obecne fakturowanie - różnica polega na tym, że dokument zamiast na maila trafia bezpośrednio do KSeF.

Wszystkie faktury sprzedażowe i kosztowe będą dostępne w jednym miejscu przez 10 lat. Oznacza to koniec problemów z archiwizacją i zgubionymi dokumentami. Przedsiębiorca będzie mógł w każdej chwili pobrać fakturę, nawet jeśli kontrahent przestał istnieć lub utracił swoje archiwa.

W relacjach między firmami nie będzie już obowiązku przesyłania faktury mailem. Faktura jest uznawana za doręczoną w chwili jej pojawienia się w systemie. W przypadku konsumentów lub kontrahentów zagranicznych dokumenty będą przekazywane w uzgodnionej formie, na przykład jako wydruk lub plik PDF. Po stronie odbiorcy nic się więc nie zmieni, nadal zobaczy fakturę w czytelnej formie.

Jedną z najczęstszych obaw przedsiębiorców jest brak internetu lub awaria systemu. Przepisy przewidują tryby awaryjne. W takiej sytuacji możliwe będzie wystawienie faktury offline i przekazanie jej klientowi. Po przywróceniu dostępu dokument trzeba będzie dosłać do KSeF. Wyjątkiem są sytuacje awarii samego systemu, w których faktury już w momencie wystawienia mogą wywoływać skutki prawne.

KSeF nie pozwala na usuwanie ani edytowanie wystawionych faktur. Każdy błąd trzeba będzie skorygować fakturą korygującą wystawioną w systemie. Oznacza to definitywny koniec anulowania i antydatowania faktur znanego z papierowego obiegu dokumentów.

Faktury nadal będą mogły być wystawiane przez działy księgowe lub biura rachunkowe, ale wyłącznie po nadaniu im odpowiednich uprawnień w KSeF. Przedsiębiorca zachowuje pełną kontrolę nad tym, kto działa w jego imieniu, a po nadaniu uprawnień faktury, zarówno wystawione, jak i otrzymane – będą mogły być automatycznie pobierane z systemu.

KSeF a JDG


Dla jednoosobowych firm KSeF oznacza mniej papieru, mniej maili i większą automatyzację, ale także mniejszą swobodę. Faktury trafiają do systemu w czasie rzeczywistym, co daje administracji skarbowej pełny wgląd w to, co kupujemy, co sprzedajemy i z kim prowadzimy handel. To nie jest zmiana kosmetyczna, lecz nowy sposób funkcjonowania faktury w obrocie gospodarczym.

Najprościej rzecz ujmując, KSeF to nowa definicja faktury. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność przyzwyczajenia się do systemu, który stanie się jedyną drogą wystawiania faktur.

Autor: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt
Przeczytaj także: Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: KSeF, Krajowy System e-Faktur, e-faktury, e-faktura elektroniczne faktury, faktura VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, system podatkowy, rok 2026

