KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

Pozostał już tylko miesiąc jak zostanie uruchomiany Krajowy System e-Faktur. Od 1 lutego 2026 r. każda firma, której zostanie wystawiona faktura, np. na stacji benzynowej będzie zobowiązana do odbioru jej w KSeF. Nie ma znaczenia czy firma ma obroty milionowe czy kilkutysięczne. Dlatego to już ostatnia prosta żeby przygotować się do tej rewolucji. Jak działa KSeF, jakie są jego zalety i jak przygotować się na obowiązek odbioru faktur w KSeF, nawet jeśli Twoja firma nie musi ich jeszcze wystawiać? Sprawdź, co naprawdę się zmieni dla JDG i jak przygotować swoją firmę, aby uniknąć problemów.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego od 1 lutego 2026 roku każda firma będzie zobowiązana do odbioru faktur w KSeF, niezależnie od wielkości obrotów.

Jak działa Krajowy System e-Faktur i dlaczego można go porównać do skrzynki mailowej, ale z fakturami.

Które firmy będą musiały wystawiać faktury w KSeF od lutego, a które od kwietnia 2026 roku.

Jakie są korzyści z korzystania z KSeF, takie jak automatyzacja, brak problemów z archiwizacją i pełna kontrola nad dokumentami.

Co się zmieni w praktyce dla jednoosobowych firm i jakie są obawy związane z awariami systemu.

Jak przygotować się do KSeF, aby płynnie przejść na nowy system fakturowania.

KSeF jak skrzynka mailowa, ale z fakturami

Etapowość KSeF

Funkcjonowanie KSeF

KSeF a JDG