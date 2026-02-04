KSeF wystartował, ale papier nie zniknął: dezorientacja na stacjach paliw i nie tylko

Od 1 lutego 2026 roku największe przedsiębiorstwa, w tym stacje paliw, operatorzy telekomunikacyjni i instytucje finansowe, muszą wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jednak w praktyce wiele firm wciąż korzysta z dokumentów papierowych lub PDF. Czy to oznacza, że nic się nie zmieniło? Absolutnie nie. Eksperci podkreślają, że tylko faktury w KSeF mają moc prawną, a ignorowanie tego faktu może prowadzić do poważnych problemów z rozliczeniami VAT.

Przeczytaj także: KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego mimo obowiązku KSeF niektóre firmy wciąż wystawiają faktury papierowe lub PDF.

Jakie branże najszybciej przeszły na e-faktury, a które nadal korzystają z dokumentów tradycyjnych.

Jakie ryzyko niesie ze sobą „pozorne status quo” i dlaczego przedsiębiorcy muszą weryfikować faktury w KSeF.

Jak przygotować firmę na sytuację, w której jedynym prawnie wiążącym dokumentem jest faktura w KSeF.

Co zrobić, aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i rozliczeniach VAT w nowym systemie.

Stacje paliw: KSeF w tle, papier na pierwszym planie

Telekomunikacja i media: faktura w KSeF, PDF jako dodatek

Leasing i finanse: najszybsze odejście od papieru

Największe zagrożenie: pozorne status quo

Od 1 lutego 2026 r. największe przedsiębiorstwa w Polsce zostały objęte obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). W teorii oznacza to koniec papierowych faktur w relacjach B2B. Praktyka jednak pokazuje, że rynek szykuje się na okres hybrydowy.Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24 wyjaśnia:Shell natomiast wystawia faktury w KSeF. Pierwsze doniesienia mówią, że, a przedsiębiorca otrzymuje fakturę papierową oznaczoną dwoma kodami QR: „OFFLINE” oraz „CERTYFIKAT”.W przypadku operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców energii i mediów sytuacja wygląda bardziej przewidywalnie.– tłumaczy ekspertka fillup k24.Najmniej wątpliwości dotyczy sektora leasingowego i finansowego. Duże instytucje z tej branży już dziś funkcjonują w modelach niemal w pełni cyfrowych. W ich przypadku można oczekiwać, że faktury – w szczególności za raty leasingowe – co do zasady będą, bez alternatywy w postaci papieru. Brak przygotowania po stronie odbiorcy może bezpośrednio przełożyć się na opóźnienia w księgowaniu i rozliczeniach VAT.– wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.Dlatego kluczowe pytanie dla przedsiębiorców nie brzmi dziś: Czy dostawca wystawi fakturę w KSeF?, lecz: Czy firma jest gotowa operacyjnie na sytuację, w której jedyną fakturą jest ta dostępna w systemie, nawet jeśli nikt jej fizycznie nie przekaże?