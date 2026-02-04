eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkoweKSeF wystartował, ale papier nie zniknął: dezorientacja na stacjach paliw i nie tylko

KSeF wystartował, ale papier nie zniknął: dezorientacja na stacjach paliw i nie tylko

2026-02-04 00:01

KSeF wystartował, ale papier nie zniknął: dezorientacja na stacjach paliw i nie tylko

KSeF wystartował, ale papier nie zniknął: dezorientacja na stacjach paliw i nie tylko © wygenerowane przez AI

Od 1 lutego 2026 roku największe przedsiębiorstwa, w tym stacje paliw, operatorzy telekomunikacyjni i instytucje finansowe, muszą wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jednak w praktyce wiele firm wciąż korzysta z dokumentów papierowych lub PDF. Czy to oznacza, że nic się nie zmieniło? Absolutnie nie. Eksperci podkreślają, że tylko faktury w KSeF mają moc prawną, a ignorowanie tego faktu może prowadzić do poważnych problemów z rozliczeniami VAT.

Przeczytaj także: KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego mimo obowiązku KSeF niektóre firmy wciąż wystawiają faktury papierowe lub PDF.
  • Jakie branże najszybciej przeszły na e-faktury, a które nadal korzystają z dokumentów tradycyjnych.
  • Jakie ryzyko niesie ze sobą „pozorne status quo” i dlaczego przedsiębiorcy muszą weryfikować faktury w KSeF.
  • Jak przygotować firmę na sytuację, w której jedynym prawnie wiążącym dokumentem jest faktura w KSeF.
  • Co zrobić, aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i rozliczeniach VAT w nowym systemie.

Od 1 lutego 2026 r. największe przedsiębiorstwa w Polsce zostały objęte obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). W teorii oznacza to koniec papierowych faktur w relacjach B2B. Praktyka jednak pokazuje, że rynek szykuje się na okres hybrydowy.

Stacje paliw: KSeF w tle, papier na pierwszym planie


Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24 wyjaśnia: – Najwięksi gracze rynku paliwowego, w tym czołowa spółka Skarbu Państwa – Orlen, bezspornie podlegają obowiązkowi KSeF od 1 lutego 2026 r. Jednocześnie sprzedaż paliwa dla firm wciąż w dużej mierze opiera się na fakturach generowanych z kas fiskalnych oraz systemów kart flotowych.

Przepisy przejściowe dopuszczają utrzymanie dotychczasowych modeli dokumentowania sprzedaży przez określony czas. W praktyce oznacza to, że klient biznesowy może nadal otrzymywać papierową fakturę lub wydruk, mimo że formalnie dokument funkcjonuje już w KSeF.

Orlen zapowiedział, że co najmniej do 31 marca 2026 r. będzie dokumentować sprzedaż B2B za pośrednictwem kas fiskalnych (z wyłączeniem sprzedaży flotowej). Z kolei sprzedaż flotowa będzie realizowana na podstawie faktur ustrukturyzowanych wystawianych w KSeF.

Analogicznie faktury z kas rejestrujących będą wystawiane na stacjach sieci: BP, Moya, MOL czy Amic. Należy mieć na uwadze, że inne zasady mogą obowiązywać klientów flotowych – w ich przypadku faktura może zostać wystawiona bezpośrednio za pośrednictwem KSeF.

Shell natomiast wystawia faktury w KSeF. Pierwsze doniesienia mówią, że Shell fakturuje w trybie offline24, a przedsiębiorca otrzymuje fakturę papierową oznaczoną dwoma kodami QR: „OFFLINE” oraz „CERTYFIKAT”.

Telekomunikacja i media: faktura w KSeF, PDF jako dodatek


W przypadku operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców energii i mediów sytuacja wygląda bardziej przewidywalnie. – Duże podmioty, takie jak Orange, T-Mobile, Play czy główni dostawcy energii, są technologicznie przygotowane do e-fakturowania. Od lutego 2026 r. faktura dla klienta biznesowego będzie wystawiana w KSeF, natomiast plik PDF lub papierowa wizualizacja pozostaną jedynie formą informacyjną, a nie dokumentem księgowym – tłumaczy ekspertka fillup k24.

Leasing i finanse: najszybsze odejście od papieru


Najmniej wątpliwości dotyczy sektora leasingowego i finansowego. Duże instytucje z tej branży już dziś funkcjonują w modelach niemal w pełni cyfrowych. W ich przypadku można oczekiwać, że faktury – w szczególności za raty leasingowe – co do zasady będą udostępniane wyłącznie w KSeF, bez alternatywy w postaci papieru. Brak przygotowania po stronie odbiorcy może bezpośrednio przełożyć się na opóźnienia w księgowaniu i rozliczeniach VAT.

Największe zagrożenie: pozorne status quo


– Najpoważniejszym ryzykiem 2026 roku jest pozorne utrzymanie dotychczasowych praktyk. Papierowe faktury za paliwo czy pliki PDF od dostawców usług mogą stworzyć złudne wrażenie, że nic się nie zmieniło. Tymczasem w tle funkcjonuje KSeF jako jedyne prawnie skuteczne źródło faktury dla tych podmiotów, które są zobowiązane do korzystania z systemu – wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.

Dlatego kluczowe pytanie dla przedsiębiorców nie brzmi dziś: Czy dostawca wystawi fakturę w KSeF?, lecz: Czy firma jest gotowa operacyjnie na sytuację, w której jedyną fakturą jest ta dostępna w systemie, nawet jeśli nikt jej fizycznie nie przekaże?
Przeczytaj także: Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: system podatkowy, potwierdzenie transakcji, dowód zakupu, dowód sprzedaży, faktura kosztowa, faktura VAT, KSeF, Krajowy System e-Faktur, elektroniczne faktury, e-faktury, e-faktura, rok 2026

Przeczytaj także

Fałszywe faktury w KSeF. Jak wykryć oszustwo i zgłosić nadużycie? Poradnik dla przedsiębiorców

Fałszywe faktury w KSeF. Jak wykryć oszustwo i zgłosić nadużycie? Poradnik dla przedsiębiorców

Iluzoryczne etapy KSeF. Dlaczego każda firma musi dołączyć do KSeF już w lutym?

Iluzoryczne etapy KSeF. Dlaczego każda firma musi dołączyć do KSeF już w lutym?

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

KSeF wie niemal wszystko o każdej polskiej firmie. Czy dane w KSeF są bezpieczne?

KSeF wie niemal wszystko o każdej polskiej firmie. Czy dane w KSeF są bezpieczne?

KSeF 2026: czy system jest gotowy? 13 kluczowych wątpliwości przedsiębiorców

KSeF 2026: czy system jest gotowy? 13 kluczowych wątpliwości przedsiębiorców

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Artykuły promowane

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Dla kogo PIT-37 za 2020 r., do kiedy złożyć i jak wypełnić. Wzór i instukcja krok po kroku.

Dla kogo PIT-37 za 2020 r., do kiedy złożyć i jak wypełnić. Wzór i instukcja krok po kroku.

Najnowsze w serwisie

IPO 2025 na świecie: 171 mld USD i rosnąca rola sztucznej inteligencji

IPO 2025 na świecie: 171 mld USD i rosnąca rola sztucznej inteligencji

Koszty ogrzewania domu uderzają w portfele. Najdroższy styczeń w historii

Koszty ogrzewania domu uderzają w portfele. Najdroższy styczeń w historii

Compliance 2026: siedem trendów, które zmienią sposób zarządzania ryzykiem

Compliance 2026: siedem trendów, które zmienią sposób zarządzania ryzykiem

Koniec uproszczeń dla Ukraińców. Pracodawcy pod presją nowych przepisów

Koniec uproszczeń dla Ukraińców. Pracodawcy pod presją nowych przepisów

Kreatywność - kluczowa kompetencja współczesnego lidera

Kreatywność - kluczowa kompetencja współczesnego lidera

Opłacalność inwestycji w praktyce. Ekspert wyjaśnia, na co zwrócić uwagę

Opłacalność inwestycji w praktyce. Ekspert wyjaśnia, na co zwrócić uwagę

Rynek pracy w Polsce: między automatyzacją, niepewnością a potrzebą stabilności

Rynek pracy w Polsce: między automatyzacją, niepewnością a potrzebą stabilności

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: