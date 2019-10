Ulga na złe długi w PIT i CIT na wzór tej w podatku VAT

Mając na uwadze rozwój przedsiębiorczości i poprawę płynności finansowej MŚP, Ministerstwo Finansów wprowadza rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym - ulgę na złe długi. Ma mieć ona zastosowanie do transakcji handlowych zawartych po 31 grudnia 2019 r.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym – podstawowe informacje

Ustawa ma zastosowanie w odniesieniu do transakcji, których termin płatności mija po 31 grudnia 2019 r.

zwiększyć o ujętą pierwotnie w kosztach kwotę zobowiązania, które nie zostało uregulowane w terminie 90 dni, licząc od kolejnego dnia następującego po terminie płatności wskazanym na fakturze (rachunku) lub umowie;

zmniejszyć o ujętą pierwotnie w przychodach kwotę należności, która nie została uregulowana w terminie 90 dni, licząc od kolejnego dnia następującego po terminie płatności wskazanym na fakturze (rachunku) lub umowie.

Zwiększenie lub zmniejszenie podstawy opodatkowania będzie możliwe w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym od terminu płatności wskazanego na fakturze (rachunku) lub umowie upłynęło 90 dni, przy założeniu, że do dnia złożenia zeznania płatność nie zostanie uregulowana lub zbyta.

Łatwiej w PIT i CIT rozliczysz nieściągalne wierzytelności Z początkiem 2020 r. nie tylko w podatku VAT, ale także w dochodowych będzie występować ulga na złe długi. Jej konstrukcja będzie zbliżona do tej, która obowiązuje w przepisach VAT-owskich z tą różnicą, że ulga będzie rozliczana dopiero w zeznaniu podatkowym, a nie w trakcie roku. Ustawodawca wskazał przy tym, jak winni zachować się podatnicy, którym braknie przychodów bądź kosztów do pełnego rozliczenia ulgi oraz kiedy dokonać jej ponownej korekty.

Warunki zastosowania ulgi

wierzytelność (faktura, rachunek lub umowa) dokumentuje transakcję handlową podatników dokonywaną w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, z których uzyskane przychody podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski;

dłużnik (nabywca) na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania rocznego nie znajduje się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

nie minęły 2 lata, licząc od daty wierzytelności (data wystawienia faktury, rachunku lub zawarcia umowy), dla której zgodnie z poprzednimi punktami można zastosować ulgę na złe długi. Okres 2 lat należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym wierzytelność powstała (data wystawienia faktury, rachunku lub zawarcia umowy). W przypadku udokumentowania wierzytelności więcej niż jednym dokumentem, należy przyjąć datę ostatniego z nich.

Ulga na złe długi nie ma zastosowania w odniesieniu do transakcji handlowych dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi

Moment ujęcia ulgi na złe długi w PIT i CIT

Zgodnie ze znowelizowanym art. 44 ust. 17–24 ustawy o PIT (art. 25 ust 19–26 ustawy o CIT), zmniejszenia lub zwiększenia podstawy opodatkowania można dokonać w trakcie roku, odpowiednio w zaliczce na podatek dochodowy, za okres, w którym upłynął termin 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności wskazanego na fakturze, rachunku lub umowie. W przypadku gdy wartości dochodu jest niższa od wartości wierzytelności, zmniejszenia dochodu można dokonać w kolejnym okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym podatnik nabył do niego prawo.

rok podatkowy, w którym dokonano likwidacji,

rok podatkowy poprzedzający rok, w którym zmieniona została forma opodatkowania lub zasady ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej.

