Docieplenie sufitów w uldze termomodernizacyjnej

Docieplenie sufitów obniża podatek dochodowy

Materiały budowlane służące do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Zdaniem Dyrektora KAS ulga ta obejmuje wskazane materiały również, gdy zostaną one użyte do docieplenia sufitów.