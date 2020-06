Tarcza antykryzysowa: Mikropożyczka w PIT/CIT/VAT

Mikrofirmy mogą ubiegać się o mikropożyczkę wypłacaną z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Na co konkretnie pieniądze przeznaczyć? - tego ustawodawca nie wyjaśnił. Resort pracy podkreśla za to, że mogą to być m.in. płacone podatki, składki, koszty najmu itp.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mathom - Fotolia.com Jak rozliczyć zakupy sfinansowane mikropożyczką? Mikroprzedsiębiorca, który otrzymał ze środków Funduszu Pracy mikropożyczkę na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - musi ją w tym celu spożytkować. Katalog wydatków, na które ta może zostać przeznaczona, mimo że nie określony przez ustawodawcę, wydaje się być dosyć szeroki. Gdy przedsiębiorca dokona za te pieniądze bieżących zakupów, powinien móc zaliczyć je do kosztów firmy jak i odliczyć od nich VAT.

Odliczenie VAT od wydatków sfinansowanych mikropożyczką

Zasady umorzenia mikropożyczki opisaliśmy w artykule: Warunki umorzenia mikropożyczki z Funduszu Pracy . Warto jednak zaznaczyć, że przepisy w tym zakresie mogą się jeszcze zmienić. Pojawiły się bowiem głosy, aby pożyczki takie umarzać automatycznie, bez dodatkowego wniosku.

Mikropożyczka w podatku dochodowym

Resort ten nie mówi natomiast o sfinansowaniu z tej pożyczki zakupu środków trwałych, wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej firmy. Nie wiadomo w związku z tym, jak do takich wydatków podejdzie starosta przyznający pożyczkę przy ewentualnej kontroli. Wydaj się jednak, że jeżeli zakup takiego środka trwałego jest niezbędny w prowadzeniu działalności, to nie powinien być on kwestionowany.Z całą pewnością za to z mikropożyczki można finansować zakupy towarów i usług związanych z bieżącymi potrzebami działalności gospodarczej i to nawet wówczas, gdy przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT (w całości lub części). Niestety ustawodawca również tutaj nie określił, czy przy występowaniu prawa do odliczenia VAT, z mikropożyczki można sfinansować również część zakupu przypadającą na odliczony podatek.Wydaje się, że tutaj należałoby przyznać za zasadne sfinansowanie z pożyczki wydatku w kwocie brutto. Trudno jednak powiedzieć jak powyższe potraktują urzędnicy.Ogólna zasada wyrażona w ustawie o VAT mówi, że od nabytych towarów i usług w zakresie, w jakim służą one wykonywaniu czynności opodatkowanych (z pewnym wyjątkami, które mogą czy to pozbawiać prawa do odliczenia, czy to je ograniczać), podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.W związku z tym w przypadku zakupów sfinansowanych z mikropożyczki, podatnik będzie mógł od nich odliczyć VAT na zasadach ogólnych -Umorzenie przyznanej przedsiębiorcy mikropożyczki niewątpliwie stanowi dla niego przysporzenie majątkowe. Przysporzenie to nie będzie jednak przychodem podatkowym. Ustawodawca bowiem w specustawie wskazał, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.Umorzeniu mogą przy tym podlegać również odsetki od mikropożyczki. Niestety ustawodawca nie wskazał wprost, czy wyłączenie z przychodów podatkowym obejmie również je, chociaż zasadnym wydaje się przyjęcie takiego właśnie stanowiska.Otrzymana mikropożyczka ma być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wydatki sfinansowane z takiej pożyczki, gdy spełniają definicję kosztów podatkowych, podlegają ujęciu w kosztach uzyskania przychodu, o ile nie zostały z nich ustawowo wyłączone. Generalnie jednak wydatki takie kosztem podatkowym będą – tak samo jak w przypadku ich sfinansowania z innych pożyczek.Wydaje się też, że takiego stanu rzeczy nie powinno zmieniać późniejsze umorzenie pożyczki.Jeżeli zaś pożyczka nie zostanie umorzona, jej zwrot będzie obojętny podatkowo (tak samo jak obojętne podatkowo jest otrzymanie takiej pożyczki). Niemniej zapłacone z tego tytułu odsetki kosztem podatkowym już będą.