Jak sprzedać leasingowany samochód osobowy bez podatku dochodowego?

Gdy wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód nie stanowi składnika majątku firmy, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.04.2021 r. nr 0115-KDIT3.4011.131.2021.2.KR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko w zakresie praktyki lekarskiej, nie jest czynnym podatnikiem VAT. Firma jest opodatkowana podatkiem liniowym W prowadzonej działalności wykorzystywała samochód osobowy użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej w 2016 r. zakończenie leasingu nastąpiło w lipcu 2020 r. W trakcie trwania leasingu zarówno raty leasingowe jak i wydatki eksploatacyjne były zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów jej działalności.Po zakończeniu leasingu została wystawiona faktura na jego wykup za 1% wartości. Jako że po zakończeniu leasingu samochód nie miał już służyć firmie zainteresowanej, faktura wykupu nie została zaliczona do kosztów podatkowych firmy, jak też samochód nie został wprowadzony do środków trwałych firmy ani uznany za składnik jej majątku(zainteresowana zawarła kolejną umowę leasingu samochodu służącego działalności gospodarczej). Również jego eksploatacja nie obciążała kosztów działalności.Wnioskodawczyni zamierza sprzedać samochód po upływie co najmniej 6 miesięcy od jego wykupu. Zadała ona pytanie, czy sprzedaż ta będzie obarczona podatkiem dochodowym ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów