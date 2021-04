Remonty samochodów we flocie w kosztach podatkowych

Wydatki ponoszone przez spółkę zajmującą się zarządzaniem flotą swoich klientów na remonty powypadkowe samochodów osobowych tych klientów objętych dobrowolnym ubezpieczeniem AC, a używanych w sposób mieszany, stanowią dla spółki w pełni koszty uzyskania przychodu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.04.2021 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.106.2021.4.AK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. thodonal - Fotolia.com Zarządzający flotą samochodową inaczej rozlicza koszty podatkowe Do spółki, która jedynie zarządza flotą samochodową swoich klientów w zakresie obsługi serwisowej i remontowej ich samochodów osobowych, nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które ograniczają prawo do rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na takie samochody.

Spółka zajmuje się kompleksowym zarządzaniem flotami samochodów osobowych swoich klientów (firm), korzystając w tym zakresie z zewnętrznych serwisów samochodowych. Świadczone usługi to przede wszystkim przeglądy okresowe, konserwacja układu hamulcowego, wymiana kół, naprawy związane ze zużyciem eksploatacyjnym, usługi dodatkowe.W celu wykonywania tych usług spółka kupuje zewnętrzne usługi serwisowe i komponenty samochodowe, które są niezbędne do wykonania swoich zobowiązań umownych wobec klientów. Wydatki takie stanowią dla niej w całości koszty uzyskania przychodu. Odliczany jest też w pełni podatek VAT.Wnioskodawca chce rozszerzyć zakres usług dla wybranych klientów również o naprawy powypadkowe ich samochodów osobowych używanych w sposób mieszany. Usługa będzie polegać na tym, że klienci scedują na spółkę uprawnienia z komunikacyjnych polis ubezpieczeniowych, a zewnętrzne serwisy samochodowe będą fakturować za naprawy powypadkowe spółkę, a nie właściciela/użytkownika samochodów. Następnie zgodnie z dyspozycją spółki zakład ubezpieczeniowy wypłaci na rzecz serwisu samochodowego wartość netto naprawy powiększoną o 50% kwoty VAT, pozostałe 50% kwoty VAT będzie dopłacone do warsztatów samochodowych przez spółkę. Warsztat samochodowy będzie wystawiał faktury za naprawy na spółkę.Wnioskodawca dodał, że samochody osobowe, których będą dotyczyły naprawy powypadkowe, będą objęte dobrowolnym ubezpieczeniem AC.Zadano pytanie, czy spółce będzie przysługiwać prawo do pełnego ujęcia w kosztach podatkowych faktur za remonty powypadkowe samochodów wystawione przez zewnętrzne warsztaty samochodowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów