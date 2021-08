Fiskus wyjaśnia: zmiana umowy leasingu operacyjnego/finansowego

Umowa leasingu, czyli umowa na mocy której jedna ze stron oddaje drugiej do odpłatnego używania przedmiot leasingu, może ulec zmianie. W praktyce wyróżnia się leasing finansowy i operacyjny. Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 15.02.2021 r. nr DD6.8202.4.2020 wypowiedział się co do możliwości zmian w takiej umowie, jak tez sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie jej trwania.

Przeczytaj także: Leasing i wykup samochodu osobowego: limit w podatku dochodowym

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wolfisch - Fotolia.com Leasing Umowa leasingu, czyli umowa na mocy której jedna ze stron oddaje drugiej do odpłatnego używania przedmiot leasingu, może ulec zmianie

Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów