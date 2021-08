Kiedy sprzedaż samochodu osobowego w spadku bez podatku?

Odpłatne zbycie w marcu 2021 r. posiadanego udziału w samochodzie osobowym w wyniku sprzedaży licytacyjnej, nabytego w spadku z 2018 r., nie stanowi źródła przychodu w podatku dochodowym, bowiem odpłatne zbycie miało miejsce po upływie półrocznego okresu od jego nabycia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.07.2021 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.441.2021.2.MM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

31 sierpnia 2018 r. zmarł ojciec wnioskodawcy. Spadek po nim odziedziczyli zainteresowany oraz syn ojca z pierwszego małżeństwa. W skład spadku wchodziły środki pieniężne oraz samochód osobowy , który to spadek spadkobiercy przyjęli z dobrodziejstwem inwentarza na mocy aktu notarialnego z listopada 2018 r. (każdy po ½ części spadku).Z uwagi na brak jednomyślności co do przejęcia samochodu, sąd zasądził jego sprzedaż licytacyjną, co miało miejsce 30 marca 2021 r.Wnioskodawca zadał pytanie, czy z tytułu takiej sprzedaży samochodu musi zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów