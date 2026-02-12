eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweKSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania

KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania

2026-02-12 11:05

KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania

KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania © wygenerowane przez AI

KSeF to nie tylko wyzwanie dla czynnych podatników VAT. Od 1 kwietnia 2026 roku także przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, którzy wystawiają faktury, będą musieli korzystać z systemu - chyba że ich sprzedaż B2B nie przekroczy 10.000 zł miesięcznie. Kiedy e-faktura jest obowiązkowa, a kiedy można wystawić rachunek? Jakie dokumenty muszą zawierać NIP sprzedawcy i nabywcy? I jakie są terminy na wystawienie faktury na żądanie klienta? Odpowiedzi na te pytania pomogą uniknąć problemów z rozliczeniami i utraty płynności finansowej.

Przeczytaj także: Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego przedsiębiorcy zwolnieni z VAT też muszą korzystać z KSeF, jeśli wystawiają faktury, i jakie są wyjątki od tej zasady.
  • Kiedy faktura w KSeF jest obowiązkowa, a kiedy można wystawić dokument poza systemem.
  • Jakie terminy obowiązują przy wystawianiu faktur na żądanie klienta i co się zmienia po upływie 3 miesięcy od daty sprzedaży.
  • Dlaczego NIP sprzedawcy i nabywcy staje się kluczowy w e-fakturach i jak go uzyskać, jeśli dotychczas nie był wymagany.
  • Jakie dokumenty można wystawiać poza KSeF do końca 2026 roku i kto może skorzystać z tego ułatwienia.
  • Co zmieni się dla najmniejszych przedsiębiorców i kiedy będą musieli przejść na KSeF.
  • Jak przygotować firmę na obowiązek e-faktur, aby uniknąć przestojów i błędów w rozliczeniach.

KSeF nie jest rozwiązaniem przeznaczonym wyłącznie dla czynnych podatników VAT. Odnosi się on nie tyle do samego faktu prowadzenia sprzedaży, ile do czynności wystawiania faktur.

– Kluczowe znaczenie ma nie status VAT sprzedawcy, lecz to, czy wystawia faktury na podstawie polskich przepisów. Dla firm „uruchomienie” KSeF w praktyce oznacza moment, w którym po raz pierwszy wystawią fakturę objętą obowiązkiem systemu.

Jeśli podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT nie wystawia faktur, nie ma obowiązku korzystania z e-faktur. Jeżeli jednak wystawia faktury, co do zasady powinien wystawiać je w KSeF. Co także ważne: w przypadku sprzedaży na rzecz odbiorców indywidualnych (B2C) nie mamy obowiązku wystawiania faktury w KSeF – wyjaśnia Katarzyna Krzemińska, kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.

Ważne jest jednak rozróżnienie rodzajów wystawianych dokumentów.

Każda faktura dokumentująca transakcję B2B („na firmę”) musi zostać wystawiona w systemie KSeF, a sprzedawca powinien posługiwać się NIP swoim i kupującego. Przy sprzedaży na rzecz konsumentów (B2C) nie ma natomiast obowiązku wystawiania faktury KSeF. Sprzedawca może dobrowolnie wystawić taką fakturę w KSeF, przy czym dokument musi być przekazany kupującemu w inny, uzgodniony z nim sposób, poza systemem, chyba że konsument wyrazi zgodę na jej udostępnienie wyłącznie w KSeF.

Do końca 2026 roku tzw. faktury uproszczone (paragon z NIP do 450 zł) oraz faktury wystawiane za pomocą kas rejestrujących nadal mogą być wystawiane poza KSeF.

Dokument sprzedaży a KSeF: faktura czy rachunek?


W przypadku sprzedaży dla firm – zawsze wystawiamy fakturę. Jeśli sprzedajemy konsumentom – może on poprosić o fakturę, a my mamy obowiązek ją wystawić, jeśli prośba taka pojawiła się w terminie określonym przepisami.

Gdy kupujący wystąpi z żądaniem wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu, sprzedawca ma obowiązek wystawić ten dokument w ustawowych terminach, tj:
  • prośba o fakturę pojawiła się do końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży – wówczas dokument powinien być wystawiony najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży;
  • jeżeli kupujący poprosi o fakturę po upływie tego miesiąca, sprzedawca ma 15 dni na wystawienie dokumentu;
  • w przypadku zgłoszenia się po fakturę po upływie 3 miesięcy – sprzedawca nie musi takiej faktury wystawiać, ale może to zrobić dobrowolnie.

– W sytuacjach, gdy faktura nie jest wymagana, sprzedawca korzystający ze zwolnienia z VAT może posługiwać się rachunkiem jako dokumentem potwierdzającym sprzedaż. Wybór między fakturą a rachunkiem zależy zatem od tego, czy sprzedajemy dla firm, czy konsumentów, a w przypadku sprzedaży dla konsumentów – znaczenie ma także to, czy klient poprosi o fakturę w ustawowym terminie oraz jaki dokument jest mu potrzebny do rozliczeń – komentuje Katarzyna Krzemińska z IFIRMA.PL.

Faktura w KSeF krok po kroku: wymagane elementy


E-faktura wystawiana zgodnie z wytycznymi KSeF nadal będzie zawierać klasyczne elementy dotychczas stosowanej dokumentacji sprzedaży. Oznacza to, że nadal musi obejmować:
  • datę wystawienia,
  • dane nabywcy i sprzedającego,
  • rodzaj towaru lub usługi,
  • miarę i liczbę/zakres usług,
  • cenę jednostkową,
  • kwotę należności ogółem.

– Kluczową zmianą jest jednak obowiązek posługiwania się swoim NIP podczas wystawiania faktur dla firm. Dla kogo ta zmiana jest istotna? Przed wejściem w życie systemu KSeF osoby prowadzące działalność nierejestrową lub najem rozliczany prywatnie (w obu przypadkach podlegając zwolnieniu z VAT) nie miały obowiązku posługiwania się swoim NIP, nawet jeśli fakturowały sprzedaż dla firm.

Po wdrożeniu KSeF – osoby fizyczne z działalnością nierejestrową lub najmem prywatnym przy fakturowaniu sprzedaży dla firm będą zobligowane do wystawienia faktury w KSeF, a więc mają obowiązek posługiwać się także swoim NIP-em. Aby otrzymać NIP, osoby te powinny złożyć w US druk NIP-7 oraz VAT-R (w treści wskazując korzystanie ze zwolnienia z VAT). Na tej podstawie urząd nada NIP oraz „otworzy” konto w KSeF.

Co jednak ważne: jeśli łączna wartość sprzedaży (brutto) z faktur standardowo „podlegających” pod KSeF w danym miesiącu nie przekroczy u nas 10.000 zł – wówczas do 31 grudnia 2026 r. nadal możemy sprzedaż fakturować poza KSeF, w tym wystawiać faktury papierowe. Oznacza to, że najmniejsi podatnicy (działalności jednosobowe zwolnione z VAT, działalność nierejestrowana, najem prywatny) przy sprzedaży dla innych firm do KSeF obowiązkowo wejdą dopiero w styczniu 2027.

Po wejściu w obowiązek fakturowania w KseF należy pamiętać, że faktura ustrukturyzowana powinna zawierać NIP obu stron transakcji (kupującego i sprzedawcy) – podsumowuje Katarzyna Krzemińska z IFIRMA.PL.
Przeczytaj także: KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu? KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zwolnienie z VAT, zwolnienie podmiotowe VAT, zwolnienie przedmiotowe VAT, zasady wystawiania faktur, elektroniczne faktury, e-faktura, e-faktury, Krajowy System e-Faktur, KSeF, faktura VAT, paragon, faktura uproszczona, rachunek, dowód sprzedaży, NIP, nadanie NIP, rok 2026

Przeczytaj także

KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik

KSeF wystartował, ale papier nie zniknął: dezorientacja na stacjach paliw i nie tylko

KSeF wystartował, ale papier nie zniknął: dezorientacja na stacjach paliw i nie tylko

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

KSeF może opóźnić odliczenie i zwrot VAT. Decyduje data w systemie, a nie na fakturze

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

Fałszywe faktury w KSeF. Jak wykryć oszustwo i zgłosić nadużycie? Poradnik dla przedsiębiorców

Fałszywe faktury w KSeF. Jak wykryć oszustwo i zgłosić nadużycie? Poradnik dla przedsiębiorców

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Artykuły promowane

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Dla kogo PIT-37 za 2020 r., do kiedy złożyć i jak wypełnić. Wzór i instukcja krok po kroku.

Dla kogo PIT-37 za 2020 r., do kiedy złożyć i jak wypełnić. Wzór i instukcja krok po kroku.

Najnowsze w serwisie

Najlepsze projekty mobile w Polsce. Poznaj nominacje do Mobile Trends Awards 2025

Najlepsze projekty mobile w Polsce. Poznaj nominacje do Mobile Trends Awards 2025

Zwrot podatku na celowniku oszustów. Jak bezpiecznie rozliczyć PIT?

Zwrot podatku na celowniku oszustów. Jak bezpiecznie rozliczyć PIT?

Dotacje i ulgi B+R w 2026 roku: jak firmy finansują rozwój?

Dotacje i ulgi B+R w 2026 roku: jak firmy finansują rozwój?

Wojna i inflacja ważniejsze niż klimat? Są wyniki Indeksu Zrównoważonego Rozwoju

Wojna i inflacja ważniejsze niż klimat? Są wyniki Indeksu Zrównoważonego Rozwoju

Miłość, pieniądze, granice. Co Polacy sądzą o finansach w związku i relacjach w biurze?

Miłość, pieniądze, granice. Co Polacy sądzą o finansach w związku i relacjach w biurze?

Zaangażowanie umiera w ciszy. Te drobne sygnały powinny cię zaalarmować

Zaangażowanie umiera w ciszy. Te drobne sygnały powinny cię zaalarmować

Małe firmy zyskają prawo do kontroli L4. Każdy pracodawca będzie mógł sam sprawdzić pracownika na zwolnieniu

Małe firmy zyskają prawo do kontroli L4. Każdy pracodawca będzie mógł sam sprawdzić pracownika na zwolnieniu

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: