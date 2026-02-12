KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania
2026-02-12 11:05
KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć
Z tego artykułu dowiesz się:
- Dlaczego przedsiębiorcy zwolnieni z VAT też muszą korzystać z KSeF, jeśli wystawiają faktury, i jakie są wyjątki od tej zasady.
- Kiedy faktura w KSeF jest obowiązkowa, a kiedy można wystawić dokument poza systemem.
- Jakie terminy obowiązują przy wystawianiu faktur na żądanie klienta i co się zmienia po upływie 3 miesięcy od daty sprzedaży.
- Dlaczego NIP sprzedawcy i nabywcy staje się kluczowy w e-fakturach i jak go uzyskać, jeśli dotychczas nie był wymagany.
- Jakie dokumenty można wystawiać poza KSeF do końca 2026 roku i kto może skorzystać z tego ułatwienia.
- Co zmieni się dla najmniejszych przedsiębiorców i kiedy będą musieli przejść na KSeF.
- Jak przygotować firmę na obowiązek e-faktur, aby uniknąć przestojów i błędów w rozliczeniach.
KSeF nie jest rozwiązaniem przeznaczonym wyłącznie dla czynnych podatników VAT. Odnosi się on nie tyle do samego faktu prowadzenia sprzedaży, ile do czynności wystawiania faktur.
– Kluczowe znaczenie ma nie status VAT sprzedawcy, lecz to, czy wystawia faktury na podstawie polskich przepisów. Dla firm „uruchomienie” KSeF w praktyce oznacza moment, w którym po raz pierwszy wystawią fakturę objętą obowiązkiem systemu.
Jeśli podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT nie wystawia faktur, nie ma obowiązku korzystania z e-faktur. Jeżeli jednak wystawia faktury, co do zasady powinien wystawiać je w KSeF. Co także ważne: w przypadku sprzedaży na rzecz odbiorców indywidualnych (B2C) nie mamy obowiązku wystawiania faktury w KSeF – wyjaśnia Katarzyna Krzemińska, kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.
Ważne jest jednak rozróżnienie rodzajów wystawianych dokumentów.
Każda faktura dokumentująca transakcję B2B („na firmę”) musi zostać wystawiona w systemie KSeF, a sprzedawca powinien posługiwać się NIP swoim i kupującego. Przy sprzedaży na rzecz konsumentów (B2C) nie ma natomiast obowiązku wystawiania faktury KSeF. Sprzedawca może dobrowolnie wystawić taką fakturę w KSeF, przy czym dokument musi być przekazany kupującemu w inny, uzgodniony z nim sposób, poza systemem, chyba że konsument wyrazi zgodę na jej udostępnienie wyłącznie w KSeF.
Do końca 2026 roku tzw. faktury uproszczone (paragon z NIP do 450 zł) oraz faktury wystawiane za pomocą kas rejestrujących nadal mogą być wystawiane poza KSeF.
Dokument sprzedaży a KSeF: faktura czy rachunek?
W przypadku sprzedaży dla firm – zawsze wystawiamy fakturę. Jeśli sprzedajemy konsumentom – może on poprosić o fakturę, a my mamy obowiązek ją wystawić, jeśli prośba taka pojawiła się w terminie określonym przepisami.
Gdy kupujący wystąpi z żądaniem wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu, sprzedawca ma obowiązek wystawić ten dokument w ustawowych terminach, tj:
- prośba o fakturę pojawiła się do końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży – wówczas dokument powinien być wystawiony najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży;
- jeżeli kupujący poprosi o fakturę po upływie tego miesiąca, sprzedawca ma 15 dni na wystawienie dokumentu;
- w przypadku zgłoszenia się po fakturę po upływie 3 miesięcy – sprzedawca nie musi takiej faktury wystawiać, ale może to zrobić dobrowolnie.
– W sytuacjach, gdy faktura nie jest wymagana, sprzedawca korzystający ze zwolnienia z VAT może posługiwać się rachunkiem jako dokumentem potwierdzającym sprzedaż. Wybór między fakturą a rachunkiem zależy zatem od tego, czy sprzedajemy dla firm, czy konsumentów, a w przypadku sprzedaży dla konsumentów – znaczenie ma także to, czy klient poprosi o fakturę w ustawowym terminie oraz jaki dokument jest mu potrzebny do rozliczeń – komentuje Katarzyna Krzemińska z IFIRMA.PL.
Faktura w KSeF krok po kroku: wymagane elementy
E-faktura wystawiana zgodnie z wytycznymi KSeF nadal będzie zawierać klasyczne elementy dotychczas stosowanej dokumentacji sprzedaży. Oznacza to, że nadal musi obejmować:
- datę wystawienia,
- dane nabywcy i sprzedającego,
- rodzaj towaru lub usługi,
- miarę i liczbę/zakres usług,
- cenę jednostkową,
- kwotę należności ogółem.
– Kluczową zmianą jest jednak obowiązek posługiwania się swoim NIP podczas wystawiania faktur dla firm. Dla kogo ta zmiana jest istotna? Przed wejściem w życie systemu KSeF osoby prowadzące działalność nierejestrową lub najem rozliczany prywatnie (w obu przypadkach podlegając zwolnieniu z VAT) nie miały obowiązku posługiwania się swoim NIP, nawet jeśli fakturowały sprzedaż dla firm.
Po wdrożeniu KSeF – osoby fizyczne z działalnością nierejestrową lub najmem prywatnym przy fakturowaniu sprzedaży dla firm będą zobligowane do wystawienia faktury w KSeF, a więc mają obowiązek posługiwać się także swoim NIP-em. Aby otrzymać NIP, osoby te powinny złożyć w US druk NIP-7 oraz VAT-R (w treści wskazując korzystanie ze zwolnienia z VAT). Na tej podstawie urząd nada NIP oraz „otworzy” konto w KSeF.
Co jednak ważne: jeśli łączna wartość sprzedaży (brutto) z faktur standardowo „podlegających” pod KSeF w danym miesiącu nie przekroczy u nas 10.000 zł – wówczas do 31 grudnia 2026 r. nadal możemy sprzedaż fakturować poza KSeF, w tym wystawiać faktury papierowe. Oznacza to, że najmniejsi podatnicy (działalności jednosobowe zwolnione z VAT, działalność nierejestrowana, najem prywatny) przy sprzedaży dla innych firm do KSeF obowiązkowo wejdą dopiero w styczniu 2027.
Po wejściu w obowiązek fakturowania w KseF należy pamiętać, że faktura ustrukturyzowana powinna zawierać NIP obu stron transakcji (kupującego i sprzedawcy) – podsumowuje Katarzyna Krzemińska z IFIRMA.PL.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Awaria KSeF w 2026 - tryb awaryjny, data wystawienia faktury i obowiązki podatnika. Praktyczny poradnik
KSeF od lutego 2026: Co naprawdę zmieni się dla jednoosobowych firm? Przewodnik po rewolucji w fakturowaniu
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Podatki
-
KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania
-
Książka przychodów i rozchodów 2026: kompletne kompendium zmian w KPiR i księgowości 2026
-
KSeF wystartował, ale papier nie zniknął: dezorientacja na stacjach paliw i nie tylko
-
Fałszywe faktury w KSeF. Jak wykryć oszustwo i zgłosić nadużycie? Poradnik dla przedsiębiorców