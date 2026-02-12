KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania

KSeF to nie tylko wyzwanie dla czynnych podatników VAT. Od 1 kwietnia 2026 roku także przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, którzy wystawiają faktury, będą musieli korzystać z systemu - chyba że ich sprzedaż B2B nie przekroczy 10.000 zł miesięcznie. Kiedy e-faktura jest obowiązkowa, a kiedy można wystawić rachunek? Jakie dokumenty muszą zawierać NIP sprzedawcy i nabywcy? I jakie są terminy na wystawienie faktury na żądanie klienta? Odpowiedzi na te pytania pomogą uniknąć problemów z rozliczeniami i utraty płynności finansowej.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego przedsiębiorcy zwolnieni z VAT też muszą korzystać z KSeF, jeśli wystawiają faktury, i jakie są wyjątki od tej zasady.

Kiedy faktura w KSeF jest obowiązkowa, a kiedy można wystawić dokument poza systemem.

Jakie terminy obowiązują przy wystawianiu faktur na żądanie klienta i co się zmienia po upływie 3 miesięcy od daty sprzedaży.

Dlaczego NIP sprzedawcy i nabywcy staje się kluczowy w e-fakturach i jak go uzyskać, jeśli dotychczas nie był wymagany.

Jakie dokumenty można wystawiać poza KSeF do końca 2026 roku i kto może skorzystać z tego ułatwienia.

Co zmieni się dla najmniejszych przedsiębiorców i kiedy będą musieli przejść na KSeF.

Jak przygotować firmę na obowiązek e-faktur, aby uniknąć przestojów i błędów w rozliczeniach.

Dokument sprzedaży a KSeF: faktura czy rachunek?

prośba o fakturę pojawiła się do końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży – wówczas dokument powinien być wystawiony najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży;

jeżeli kupujący poprosi o fakturę po upływie tego miesiąca, sprzedawca ma 15 dni na wystawienie dokumentu;

w przypadku zgłoszenia się po fakturę po upływie 3 miesięcy – sprzedawca nie musi takiej faktury wystawiać, ale może to zrobić dobrowolnie.

Faktura w KSeF krok po kroku: wymagane elementy

datę wystawienia,

dane nabywcy i sprzedającego,

rodzaj towaru lub usługi,

miarę i liczbę/zakres usług,

cenę jednostkową,

kwotę należności ogółem.

KSeF nie jest rozwiązaniem przeznaczonym wyłącznie dla czynnych podatników VAT. Odnosi się on nie tyle do samego faktu prowadzenia sprzedaży, ile do czynności wystawiania faktur.– wyjaśnia Katarzyna Krzemińska, kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.Ważne jest jednak rozróżnienie rodzajów wystawianych dokumentów.Każda faktura dokumentująca transakcjęmusi zostać wystawiona w systemie KSeF, a sprzedawca powinien posługiwać się NIP swoim i kupującego. Przy sprzedażynie ma natomiast obowiązku wystawiania faktury KSeF. Sprzedawca może dobrowolnie wystawić taką fakturę w KSeF, przy czym dokument musi być przekazany kupującemu w inny, uzgodniony z nim sposób, poza systemem, chyba że konsument wyrazi zgodę na jej udostępnienie wyłącznie w KSeF.Do końca 2026 roku tzw.(paragon z NIP do 450 zł) oraznadal mogą być wystawiane poza KSeF.W przypadku sprzedaży dla firm – zawsze wystawiamy fakturę. Jeśli sprzedajemy konsumentom – może on poprosić o fakturę, a my mamy obowiązek ją wystawić, jeśli prośba taka pojawiła się w terminie określonym przepisami., sprzedawca ma obowiązek wystawić ten dokument w ustawowych terminach, tj:– komentuje Katarzyna Krzemińska z IFIRMA.PL.E-faktura wystawiana zgodnie z wytycznymi KSeF nadal będzie zawierać klasyczne elementy dotychczas stosowanej dokumentacji sprzedaży. Oznacza to, że nadal musi obejmować:– podsumowuje Katarzyna Krzemińska z IFIRMA.PL.