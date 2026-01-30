KSeF wie niemal wszystko o każdej polskiej firmie. Czy dane w KSeF są bezpieczne?
2026-01-30 10:30
KSeF wie niemal wszystko o każdej polskiej firmie. Czy dane w KSeF są bezpieczne?
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie dane o firmie będą gromadzone w KSeF i kto będzie miał do nich dostęp.
- Jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa danych niesie wprowadzenie KSeF.
- Jakie mechanizmy ochrony danych przewiduje prawo, w tym tajemnica skarbowa.
- Jak KSeF zmienia dostęp urzędów skarbowych do danych przedsiębiorstw.
Wkrótce KSeF stanie się rzeczywistością polskich przedsiębiorstw. System stworzony przez resort finansów budzi kontrowersje i niepokój. Obaw jest wiele – począwszy od tego, czy rzeczywiście zacznie on działać sprawnie, przez różnego rodzaju niejasności prawne, aż po kwestie bezpieczeństwa danych w nim gromadzonych. Trudno się dziwić przedsiębiorcom: w KSeF znajdą się informacje, które w pełni ukazują schemat działania i relacje biznesowe każdej firmy w Polsce.
KSeF wie niemal wszystko o firmie
– Informacje umieszczane w KSeF to nie tylko czyste, syntetyczne dane z faktur wypełnione zgodnie ze schemą. To również wgląd w relacje biznesowe, pełne łańcuchy dostaw oraz przyjęte marże.
KSeF będzie wiedział niemal wszystko o każdej polskiej firmie: od kogo kupuje, komu sprzedaje i z jakim terminem zapłaty. Nic więc dziwnego, że rodzi to pytania o to, czy dane te są bezpieczne oraz kto będzie miał do nich dostęp – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup k24.
Resort finansów wielokrotnie uspokajał nastroje, zapewniając, że system nie jest publiczny, a dostęp do niego będzie nadawany w sposób ograniczony wybranym pracownikom. Należy też pamiętać, że urzędy skarbowe już do tej pory mogły w każdej chwili zwrócić się do nas o dane z faktur, które teraz trafią do KSeF.
– Wprowadzenie systemu nie zwiększa więc zakresu informacji przekazywanych fiskusowi. O te same dokumenty firmy są proszone w trakcie postępowań kontrolnych lub czynności sprawdzających – dodaje ekspertka fillup k24.
Niewątpliwie jednak zmieni się czas dostępu do tych informacji. Wcześniej fiskus musiał wystąpić o przekazanie konkretnych faktur, a przedsiębiorca miał określony czas na przygotowanie i dostarczenie dokumentacji.
– Po wdrożeniu KseF urzędy skarbowe zyskają dostęp do danych „od ręki”, nawet bez informowania o tym przedsiębiorcy. Weryfikacja podmiotu nie będzie już musiała ograniczać się do wybranego okresu – urzędnicy będą mogli sprawdzić faktury z dowolnego etapu działalności firmy – podkreśla Monika Piątkowska.
Istotna jest również skala: w jednym miejscu zgromadzone zostaną informacje handlowe o wszystkich podmiotach gospodarczych w kraju.
Dane w KSeF objęte są ochroną
Wszelkie dane pozyskane z KSeF przez pracowników administracji skarbowej będą chronione tajemnicą skarbową w taki sam sposób, jak informacje udostępniane fiskusowi do tej pory.
– Tajemnica skarbowa jest szczególnym rodzajem ochrony każdego podatnika i wynika bezpośrednio z ustawy Ordynacja podatkowa. Pracownicy organów podatkowych oraz inne osoby mające dostęp do tych danych są zobowiązani do zachowania poufności. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z surowymi konsekwencjami, w tym z karą pozbawienia wolności do lat 5.
Zatem nasze dane w KSeF będą podlegały takiej samej ochronie, jak dotychczasowe informacje przekazywane w formie papierowej czy mailowej – podkreśla Monika Piątkowska.
Ministerstwo Finansów podkreśla również, że faktury przesyłane dotychczas tradycyjnymi kanałami nie były chronione w nadzwyczajny sposób. Zawsze istniało ryzyko ataku hakerskiego na pocztę elektroniczną lub komputer, na którym zapisywano pliki.
– Wystawiając fakturę poprzez KSeF, zyskujemy pewność, że bez odpowiedniego uwierzytelnienia nikt niepowołany nie uzyska do niej dostępu. KSeF nie generuje nowego ryzyka – on systematyzuje i profesjonalizuje ochronę danych – dodaje ekspertka z fillup k24.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
