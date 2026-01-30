KSeF wie niemal wszystko o każdej polskiej firmie. Czy dane w KSeF są bezpieczne?

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w 2026 roku budzi wiele pytań i obaw wśród przedsiębiorców. System ten nie tylko zmienia sposób wystawiania faktur, ale także gromadzi wrażliwe dane o każdej firmie w Polsce - od łańcuchów dostaw po marże i terminy płatności. Czy dane w KSeF są bezpieczne? Kto będzie miał do nich dostęp i jakie zagrożenia mogą wyniknąć z ich udostępnienia? Eksperci uspokajają, że dane będą chronione tajemnicą skarbową, ale czy to wystarczy?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie dane o firmie będą gromadzone w KSeF i kto będzie miał do nich dostęp.

Jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa danych niesie wprowadzenie KSeF.

Jakie mechanizmy ochrony danych przewiduje prawo, w tym tajemnica skarbowa.

Jak KSeF zmienia dostęp urzędów skarbowych do danych przedsiębiorstw.

KSeF wie niemal wszystko o firmie

Dane w KSeF objęte są ochroną

Wkrótce KSeF stanie się rzeczywistością polskich przedsiębiorstw. System stworzony przez resort finansów budzi kontrowersje i niepokój. Obaw jest wiele – począwszy od tego, czy rzeczywiście zacznie on działać sprawnie, przez różnego rodzaju niejasności prawne, aż po kwestie bezpieczeństwa danych w nim gromadzonych. Trudno się dziwić przedsiębiorcom: w KSeF znajdą się informacje, które w pełni ukazują schemat działania i relacje biznesowe każdej firmy w Polsce.Resort finansów wielokrotnie uspokajał nastroje, zapewniając, że system nie jest publiczny, a dostęp do niego będzie nadawany w sposób ograniczony wybranym pracownikom. Należy też pamiętać, że urzędy skarbowe już do tej pory mogły w każdej chwili zwrócić się do nas o dane z faktur, które teraz trafią do KSeF.Niewątpliwie jednak. Wcześniej fiskus musiał wystąpić o przekazanie konkretnych faktur, a przedsiębiorca miał określony czas na przygotowanie i dostarczenie dokumentacji.Istotna jest również skala: w jednym miejscu zgromadzone zostanąw kraju.Wszelkie dane pozyskane z KSeF przez pracowników administracji skarbowej będąw taki sam sposób, jak informacje udostępniane fiskusowi do tej pory.Ministerstwo Finansów podkreśla również, że faktury przesyłane dotychczas tradycyjnymi kanałami nie były chronione w nadzwyczajny sposób. Zawsze istniało ryzyko ataku hakerskiego na pocztę elektroniczną lub komputer, na którym zapisywano pliki.