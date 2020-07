Limit kosztów podatkowych a samochód osobowy w ewidencji wyposażenia

10.000 zł - to limit wartości początkowej składnika majątku, po przekroczeniu której ten musi zostać uznany za środek trwały. Gdy wartość jest niższa, mamy do czynienia z tzw. wyposażeniem firmy. Przedsiębiorcy mają trudności przy rozliczaniu firmowych samochodów, których wartość początkowa limitu tego nie przekracza.

Wydatki z tytułu używania firmowego samochodu osobowego stanowią koszty podatkowe w wysokości 75%, chyba że samochód służy wyłącznie działalności gospodarczej.

Wydatki ponoszone na wykorzystywany w działalności gospodarczej samochód osobowy są limitowane w różny sposób. Wszystko zależy od tego, czy mamy do czynienia z samochodem firmowym czy z prywatnym. Samo jego ujęcie w ewidencji środków trwałych ma drugorzędne znaczenie.

Mocą tego przepisu zatem ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodu wydatki ponoszone na używanie (oraz ubezpieczenie) samochodów prywatnych przedsiębiorców (czyli niestanowiących majątku firmy). Jedynie, gdy samochód taki służy również firmie, w drodze wyjątku w kosztach podatkowych można rozpoznać 20% faktycznie ponoszonych wydatków na ten pojazd

Limit 75% bądź koszty bez ograniczeń

Warto nadmienić, że w limicie 75% wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych z tytułu używania samochodu osobowego nie uwzględnia się składek na jego ubezpieczenia, które podlegają odrębnemu ograniczeniu (to odnosi się jedynie do tych składek, których wysokość jest uzależniona od wartości pojazdu).

Likwidacja ewidencji wyposażenia

Załóżmy że w 2019 r. Pan Piotr nabył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej używany samochód osobowy , którego wartość początkowa wynosi 9.000 zł. Nie musiał w związku z tym zaliczać go do środków trwałych, a od razu odnieść w ciężar kosztów podatkowych i ująć w ewidencji wyposażenia . Co jednak z wydatkami na eksploatację tego samochodu?Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawodawca znowelizował zasady rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na używanie samochodów osobowych w firmie (patrz m.in. art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy o PIT).Pierwsza z przytoczonych regulacji mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu. Wydatki takie i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.Na pytanie, o jakie konkretnie samochody tutaj chodzi – odpowiada art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, który mówi o pojazdach będących:a) środkami trwałymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.Oznacza to, że przedsiębiorca z naszego przykładu, który nabył samochód osobowy o wartości początkowej 9.000 zł i ujął go w ewidencji wyposażenia, mieści się we wskazanym wyżej katalogu firmowych składników majątku i w efekcie nie będzie do tego pojazdu stosował ograniczeń wynikających z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy.Niestety wskazany pojazd mieści się w dyspozycji przytoczonego wyżej art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodu 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (z pewnym zastrzeżeniem nieistotnym w naszym przypadku).Tutaj mamy zatem do czynienia z sytuacją odwrotną do tej, którą określał art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Oznacza to, że ta regulacja odnosi się do firmowych samochodów osobowych, które z zasady są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej, jednakże ustawodawca założył, że mogą być one wykorzystywane również poza nią. W takim przypadku 75% wydatków z tytułu używania tego samochodu jest kosztem podatkowym, a 25% tych wydatków z takich kosztów została wyłączona.Opisany w przykładzie pojazd mieści się w dyspozycji art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT. Pan Piotr może zatem rozpoznawać w kosztach podatkowych 75% wartości wydatków eksploatacyjnych ponoszonych na ten samochód osobowy, chyba że ten będzie służył wyłącznie działalności gospodarczej. Wówczas to bowiem ustawodawca pozwala na pełne rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków eksploatacyjnych, ale wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule Koszty samochodu osobowego w firmie w 2020 roku Do końca 2019 r. wykorzystywane w działalności gospodarczej składniki majątku niezaliczone (z uwagi na ich wartość) do środków trwałych, których wartość początkowa przekraczała 1.500 zł, musiały być ujmowane w ewidencji wyposażenia. Z dniem 1 stycznia 2020 r. ewidencja ta została zniesiona. Czy jej likwidacja wpływa na sposób rozliczania kosztów podatkowych u Pana Piotra z tytułu eksploatacji opisanego samochodu osobowego w 2020 r.?Nie – bowiem w dalszym ciągu samochód ten mieści się w dyspozycji art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT.