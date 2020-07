Likwidacja ewidencji wyposażenia: jak ująć zakup w księdze podatkowej?

Z początkiem 2020 r. został zniesiony obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy brak tego obowiązku wpływa na sposób ujmowania dokonanych zakupów wyposażenia w księdze?

Zarówno sposób kwalifikacji składników wyposażenia jak i sposób ujmowania ich zakupu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pozostaje bez zmian.

numer kolejny wpisu,

datę nabycia,

numer faktury lub rachunku,

nazwę wyposażenia,

cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,

numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,

datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz

przyczynę likwidacji wyposażenia.

Mimo braku ewidencji, zakup wyposażenia trafia do KPiR Od 2020 r. zniknęła ewidencja wyposażenia, którą musieli prowadzić przedsiębiorcy na PKPiR dla wyposażenia o wartości przekraczającej 1.500 zł. Zniesienie tego obowiązku w żaden sposób nie rzutuje jednak na zasady ujmowania w kosztach podatkowych zakupu takiego wyposażenia.

Za wyposażenie uważa się rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych

Zmiany na rok 2020

Definicji wyposażenia (obowiązującej zarówno na podstawie starego jak i nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi) odpowiadają m.in. składniki majątku wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Są to mianowicie składki majątku spełniające warunki do uznania ich za środki trwałe (a więc należące do majątku firmy i jej służące, zdatne i kompletne do użytku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok), które jednak do środków trwałych nie zostały zaliczone z uwagi na to, że ich wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł i w związku z tym nie zostały one ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przypomnijmy, w stanie prawnym obowiązującym do końca 2019 r. przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów byli zobowiązani do prowadzenia ewidencji wyposażenia , w której należało wykazywać wyposażenie o wartości początkowej (określanej przez ustawę o PIT) przekraczającej 1.500 zł. Ewidencja taka musiała zawierać:Zapisów w ewidencji należało dokonywać najpóźniej w miesiącu przekazania danego składnika wyposażenia do używania.Niezależnie od tego, czy dany składnik majątku został ujęty w ewidencji wyposażenia czy też nie, wydatek związany z jego nabyciem był ujmowany w kolumnie 13 księgi (pozostałe wydatki).Z dniem 1 stycznia 2020 dotychczasowe przepisy regulujące prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostały uchylone, a zastąpiło je rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544).(tę z lat wcześniejszych należy jednak przechowywać do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego).Niemniej zniesienie obowiązku prowadzenia tej ewidencji nie wpływa na sposób kwalifikacji składników majątku do wyposażenia (ich definicja w obecnym rozporządzeniu jest tożsama z wcześniejszymi regulacjami, z tym że została przeniesiona do objaśnień do kolumny 13 księgi) jak też ujmowania kosztów ich zakupu w podatkowej księgi przychodów i rozchodów.Wydatki na zakup takich składników majątku w 2020 r. są ujmowane w kosztach podatkowych jednorazowo w miesiącu ich oddania do używania. Stosownego zapisu należy dokonać w kolumnie 13 księgi.