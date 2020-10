Nowy JPK_VAT: GTU dla odpadów, paliw, sprzętu elektronicznego

Handlujesz paliwami, sprzętem elektronicznym czy odpadami (w postaci chociażby złomu)? Już niebawem o każdej takiej transakcji będziesz musiał zawiadamiać fiskusa w pliku JPK poprzez przypisanie odpowiedniego kodu GTU.

GTU czyli grupy towarów i usług , to 13 oznaczeń przewidzianych dla wybranych towarów i usług, które będą musiały znaleźć się przy fakturach sprzedaży dokumentujące wybrane transakcje. Oznaczenia te dotyczą m.in. sprzedaży odpadów, paliw i sprzętu elektronicznego.Stosowne oznaczenie będzie musiało być przypisane do faktury dokumentującej sprzedaż danego towaru bez względu na jej wartość. Do jednej faktury możliwe będzie przyporządkowanie kilku kodów GTU.Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem „FP”.Oznaczeń GTU nie należy natomiast stosować w przypadku zbiorczych dokumentów sprzedaży (np. raportów z kas fiskalnych ).