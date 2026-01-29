KSeF 2026: czy system jest gotowy? 13 kluczowych wątpliwości przedsiębiorców

KSeF ma zrewolucjonizować fakturowanie w Polsce, ale przedsiębiorcy nie są gotowi na tę zmianę. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie wskazuje 13 poważnych wątpliwości, które mogą opóźnić lub zakłócić wdrożenie systemu. Od problemów technicznych i braku przygotowania infrastruktury IT po zagrożenia dla bezpieczeństwa danych, w tym informacji strategicznych dla obronności kraju. Dlaczego eksperci domagają się przesunięcia terminu i jakie konsekwencje może mieć nieprzygotowane wdrożenie KSeF?

Przeczytaj także: KSeF w handlu detalicznym: co muszą wiedzieć sklepy i e-commerce?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są 13 kluczowych wątpliwości przedsiębiorców dotyczących wdrożenia KSeF.

Dlaczego eksperci apelują o przesunięcie terminu wdrożenia KSeF.

Jakie ryzyka niesie ze sobą nieprzygotowane wdrożenie systemu.

Jakie problemy techniczne i organizacyjne mogą wpłynąć na obrót gospodarczy.

TRZYNAŚCIE WĄTPLIWOŚCI W TEMACIE KSeF